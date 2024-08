Detrás del «Ídolo»: Las preocupaciones, ambiciones, y sueños de C. Tangana

Este pasado 2017 ha marcado un antes y un después en la ya dilatada carrera musical de C. Tangana. Pucho cuenta ya con muchos y progresivos éxitos en su haber dentro de la escena del rap español; la diferencia y el salto cualitativo del pasado año, sin embargo, se encuentra en que finalmente ha sido capaz de trascender más allá del mundillo del rap y de las fronteras españolas. 2017 ha servido para que el madrileño se labre un nombre en el mundo de la élite de la música española, dejando a un lado las etiquetas, y se haya colocado uno de los puestos principales de la música urbana internacional hecha en español.



Cronológicamente, los tres vértices principales en los cuales podemos resumir el pasado año en la vida de C. Tangana son Sony (en el mes de mayo fichó por primera vez por una discográfica, en concreto con Sony Music), «Mala Mujer« (justo después de la firma con Sony, C. Tangana estrena la que hasta ahora ha sido su canción más popular, viral e internacional; el tema producido por el barcelonés Alizzz, «Mala Mujer») e Ídolo, su debut en Sony, publicado en octubre del año pasado.

En el camino al éxito, Tangana ha tenido que accesibilizar tanto su música como su mensaje, para establecer un puente lógico, entre lo que ya venían haciendo J.Balvin o Enrique Iglesias y lo que había sido el lenguaje musical raperil de Pucho. Y sin duda, la estrategia de viraje hacia la fusión entre el lenguaje rap, la tendencia trap y los ritmos latinos, con la clara intención de que el pop y la música urbana en español se diesen la mano —como ya hace años que ocurre en el mercado estadounidense— ha funcionado a la perfección.

Previo a su primera gira del 2018, un pequeño tour de tres fechas por México y una esperada presentación en La Solar Festival de Medellín, charlamos con el Caballo Ganador sobre su lucha por convertir al trap en el nuevo pop, el concepto sonoro y temático detrás de Ídolo, sus fortalezas como productor musical, y por qué aún tiene mucho trabajo por hacer.

NOISEY: ¿Cómo valoras y qué ha supuesto para ti el 2017?

C. Tangana: Hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos planteado, que eran asentarnos en España, conseguir que la música urbana se metiera en la radio, y darle forma a una proyección de futuro con poder y capacidades. Tener una relación de tú a tú con las marcas, ser una de las prioridades nacionales para Sony, y obtener el poder suficiente para enfrentarnos al 2018 con fuerza.

Para mí era muy importante trascender a nivel de medios en España y convertir la música urbana en algo de interés; parece que no es respetable ir a los medios generalistas, pero realmente esos son los medios que tienen el dinero y desde ese punto es donde se puede cambiar la tendencia aquí.

¿Por qué dices que parece que no es respetable el acudir a los medios generalistas?

He sacado un disco más rapero de lo que lo había hecho en un tiempo, un disco que está guapísimo, uno de los mejor producidos de los que han salido en el pasado año sin ninguna duda, y la gente se queda con la anécdota de que “sueno en Los 40”. El 85% (de los artistas) están rabiosos porque sonamos en Los 40 y porque hemos conseguido el éxito a otro nivel. Eso me parece patético. Me pregunto: ¿Ahora me tengo que enfrentar a esa mierda porque estáis todo «rabiaos»? En serio, ¿qué no veis que esta mierda crece? ¿En serio los periodistas musicales (especializados en música urbana) tienen que estar también rabiando porque sueno en Los 40? ¿En serio no podéis ver la música? ¿No podéis escuchar las letras?

Llevo trabajando un año con Alizzz, que es uno de los productores más importantes de España, y hemos hecho un disco musicalmente muy potente. Aún así, siento la rabia de la gente, siento que lo quieren menospreciar a toda costa, pero con todo esto no pueden dejar de decir que «Mala Mujer» es una producción que flipas, que es uno de los temas más currados del año. Mientras mucha gente en España está odiando y diciendo que soy un artista de Los 40, van Mixpak [el sello de Popcaan] y Skull y meten «De Pie» en su playlist de lo mejor del año… A lo mejor es que estoy haciendo algo de música válida.

He estado viajando por Colombia, por Las Vegas, en México, Argentina, con gente de Puerto Rico, y todo el mundo me dice que estoy haciendo de la música urbana internacional algo muy propio, y en mi propio país me tratan como si fuera una mierda. Me voy a Medellín y gente como Sky, Bull Nene o Rude Boyz, que son los productores de los singles más importantes que hay hoy en día a nivel urbano, me dicen que les gusta mucho lo que hago, me ven como un artista súper independiente, como un alternativo de la movida y me muestran todo su respeto, y vuelves a tu país y es como si fuese de OT [Operación Triunfo].

¿Qué mensajes te planteaste transmitir cuando comenzaste a trabajar en tu último álbum, Ídolo?

Yo primero estoy con Alizzz intentando hacer un disco de música que sea un reflejo de todo lo que a mí me gusta de la música urbana, y que la forma de presentarlo a Sony no sea como un disco de rap, sino como un disco de música actual —lo que yo quiero llamar pop, pero que en todo el mundo se conoce como música urbana, y que para mí es como el nuevo pop o lo que era el rock, que es lo que escucha el 85% de las personas. El otro día escuché a Bunbury decir que no sonaba rock en las radios… bueno, llevábamos con su dictadura del rock 30 años, pues ahora nos toca a nosotros, ahora nosotros somos los nuevos rockeros.

Todo eso lo tenía en la cabeza, pero empezó a surgir algo mucho más interesante, que es toda la movida esa de las ambiciones, y que dentro de las ganas que yo tenía de hacer algo relevante, había un montón de letras ahí. Yo no me he parado a pensar que quería hacer un disco sobre esto en concreto, sino que me di cuenta que tenía un párrafo —que era del de «Caballo Ganador«— y una metáfora que hablaba sobre estar solo por ser el primero; me di cuenta que tenía un tema —que es «Demasiao Tarde»— que habla de cómo gestionas una relación cuando tú estás viajando todo el día, no sabes donde vas a estar mañana, y te presentan mil personas al día. Tienes un tema («Inditex«) comparándome con una empresa, que es a la vez la más exitosa y la más odiosa de España. Me doy cuenta que tengo un cuerpo de cosas negativas sobre convertirte en un ídolo, de discursos que pueden generar controversia acerca de eso, que parece que todo es éxito y brindar con champán… pues entonces yo quiero explicar que detrás de brindar con champán hay muchas cosas feas; la construcción de un ídolo conlleva todos estos discursos de aquí.

A nivel musical, me doy cuenta que aunque al meterle esas letras se vuelve un poco más oscuro —me gusta meter diferentes beats como el de «Inditex» o el de «Caballo Ganador»—, en el fondo sigue manteniendo la esencia de eso que quiero hacer, que es una música urbana nueva, en la que hay un r&b de club tipo Dj Mustard como puede ser «Intoxicao»; una especie de dancehall más poppy; como puede ser «De Pie»; un reggaeto/afrobeat/ brasileño a nuestra manera, como puede ser «Mala Mujer»; un tema rapero de toda la vida, como «Caballo Ganador»; o un r&b canadiense como «Demasiao Tarde». Musicalmente mantiene el discurso: aunque pueda parecer que sean temas independientes por causa de las letras; estas, como te he dicho, no estaban pensadas con anterioridad, es algo de lo cual yo me doy cuenta, y pienso que es algo que tiene unidad y de lo cual puedo hacer un disco y que este sea un concepto único.



En resumen, lo que yo quiero transmitir con el disco es la dualidad constante entre el vender el éxito, pero que se vea que hay miga y mierda debajo del éxito.

También hay un afán de reivindicación propia evidente en este disco…

Sí, siempre hay un discurso de egotrip. Por ejemplo, «Tiempo» me parece un discurso de egotrip razonado y de persona estable, y «Caballo Ganador» y «No te Pegas» son el discurso envenenado, el discurso cuando ya estás intoxicado por la movida del poder, la obsesión… Y en este disco me interesaba mucho más esa parte, la de la obsesión por encima de echarme unos barrotes y que todos los raperos dijesen: «Word». Pero sí, claro que hay mucho discurso de egotrip, porque es la parte obsesiva de lo que significa convertirse en una figura así, que significa hacer estos cambios en la música y dar el siguiente paso para pasar a la relevancia nacional. Pues toda esa mierda, todas esas cosas feas que oyes aquí, eso.

¿Qué es lo que menos te gusta del día a día en torno a convertirte en un ídolo?

La sobreexposición, nunca la he llevado bien. El que todo el mundo se piense que puede hablar de ti, que piensan que te conocen. No tienes privacidad, todo el rato te están juzgando a mala fe. No comprendo cómo muchos no pueden dedicar su tiempo a hablar sobre las cosas que les gustan, en lugar de apuñalarme a mí en internet. No creía que iba a pasar; creía que la gente iba a ser más razonable con los aspectos musicales, pero no, se han cegado por el personaje y han obviado la parte musical. Yo sé cuáles son mis limitaciones y mis puntos fuertes. A nivel musical como productor soy muy bueno; como A&R de mí mismo, sé elegir bien qué tipo de beats debo utilizar, sé cómo estructurar y finalizar las canciones, sé elegir bien los arreglos, tengo gusto para esa mierda.

De hecho, yo siempre he dicho que nunca te has dado mucho pábulo a tu figura como productor; en muchos de tus trabajos anteriores ni siquiera has destacado que las producciones de esos temas eran tuyas…

Siempre lo he dejado en segundo plano, pero ya se acabó. Por ejemplo, en el tema de «Guerrera» yo quería que mi trabajo de producción se viese ahí. Estoy trabajando con productores como Alizzz o Pional codo a codo. A mí me das un disco de cualquier artista de música urbana en España, con sus propios beatmakers (porque una cosa es ser beatmaker y otra ser productor; una cosas es saber encender el Fruity y hacerte tres loops guapos, y otra cosa diseñar un tema) tú me das un disco de Yung Beef, me das un disco de Bad Gyal, me das un disco de Rels B, me das un disco de Maikel Delacalle, me das un disco de cualquiera de ellos y de primeras, de su disco meto uno en la radio perfectamente y consigo todo eso se convierta en algo mejor. De cualquier artista de música urbana en España.

Crees que has dado con la clave, ¿no?

No, porque soy productor, porque sé hacerlo, es algo que se me da bien. Yo no soy buen beatmaker, yo no soy buen cantante, no soy trendy, no estoy en la moda, no sé estar en las cosas pasajeras, eso no se me da bien. Lo que se me da bien son las cosas que se quedan.

A mí siempre me ha interesado más cambiar; me identifico mucho con un tío como Pharrell, que hizo rap estricto y era el más fresh cuando lo hacía, pero luego colabora en un tema de J.Balvin, tiene su sello, luego produce un r&b completamente poppy que lo puede escuchar cualquier madre.

¿Te consideras el ariete que ha roto las barreras del rap para que esos mismos raperos puedan tener un hueco en el mainstream?

Sí, aunque no veo a muchos de ellos con esa actitud, los veo con una actitud de intentar alejarse de eso. Yo, en la primera entrevista que me hicieron en Los 40, dije que yo era el primero y que lo iba a reventar, pero que después de mí venía Dellafuente, Yung Beef, Bad Gyal, Miss Nina, Maikel Delacalle… Eso fue lo que dije yo allí el primer día y Yung Beef dijo:

Venga hermano, ¿no quieres el dinero? ¿Me estás diciendo que eres un gangster que no quiere hacer dinero?

Bad Gyal podría sonar perfectamente también en la radio. No como tiene producidos los temas ahora, porque no tiene un buen mixer, no sabe terminar bien los temas, ella hace melodías y las va colocando como ella cree, pero no tienen un desarrollo, pero cualquier tema suyo bien mezclado, bien acabado, con dos arreglos definiendo el hook, el puente, aquí dile al beatmaker que haga un bajón, aquí lo subimos un poco… y eso se pega en la radio. De hecho, lo regular sería que este año esté sonando, igual que Maikel —él está a 30 segundos de sonar en la radio.

Della era más difícil y ya está sonando en la radio, y es un tema que él empezó a componer en su casa con Antonio; no es un tema que hayamos llamado a Carlos Jean, es un tema que le gusta con una letra que a él le gusta y lo hemos convertido en un tema que se pueda poner en la radio. Te puedo asegurar que el mayor cambio que hemos hecho ha sido la estructura; a mí me parecía que faltaba un puente importante, porque había demasiado párrafo… Hice mi puente, que me parece guapísimo, estoy muy contento con esa cantadita. Mejorar cuatro sonidos y ya está.

¿Estáis educando a la radio?

Claro tío, flipan cuando les llevo las movidas, dicen ¡guau! La misma persona que seguramente dice me encanta cuando le lleva un tema Antonio Orozco, pero dice que eso es totalmente distinto de lo que él está escuchando pero le gusta; pues claro que te gusta, pues ¿cómo no te va a gustar si está guapísimo?

Sinceramente tío, cuando un tema trasciende tanto, habrán muchos que son una mierda, pero solo la parte de producción, conseguir que el tema no sea aburrido, eso es mejorar un tema. A lo mejor la letra es una mierda, a lo mejor no te gustan las armonías, a lo mejor lo has escuchado mil veces y no te gusta, pero esos temas están producidos que flipas, están hechos para que constantemente estén pasando cosas, que no sea exactamente igual que lo que has oído antes, que tenga sorpresas, que haya unas partes que sean más para una gente y otras que sean más para otra gente, están muy bien pensados.

Mi gran fortaleza proviene de trabajar con gente de otros estilos musicales: desde El Guincho , que ha producido mil temas, hasta Alizzz, que viene de la electrónica y empezó a tocar en un grupo con una guitarra eléctrica. No sueno en la radio porque esté en Sony; sueno en la radio porque sé producir un tema.

Dani [Gómez, aka D. Gómez, hoy mejor conocido como Kaydy Cain] ha estado en Sony, toca todos los palos comerciales y es de los que mejor sabe hacer hooks y casi acabar un tema, pero no suena en la radio porque no sabe producir un tema. Si tuviera un productor detrás, sonaría.

¿No crees que el hecho de no sonar en la radio va ligado a su mensaje y al lenguaje que utiliza?

¿Con lo explícito? Sí, también tiene que ver, pero en vez de decir «puta» dices «mujer» o «chica», y hay un montón de sus temas que si los produces bien, los mezclas bien y suenan igual que [los que] están en las discotecas, pueden estar en la radio.

Ídolo también tiene una intención de «pasar facturas». Yo personalmente soy de las personas que cuando escuché «No te pegas» en ningún momento lo relacioné con Los Santos, aunque hubo mucha gente que sí.

Y con Rels B, y con Pimp Flaco ha dicho mucha gente que iba.

¿Iba por alguien en concreto?

No, iba para todos. Es lo que hacemos todos. Si yo me pongo a mirar las letras del Dani, ¿qué te crees que no voy a encontrar cosas que puedo pensar que van para mí? Pues claro que sí.

Tú no te vas a poner a escuchar todos los temas de todos los chavales que están por debajo tuyo, pero si hay uno que está ahí y que estás mirando lo que está haciendo —porque me están mirando todos, por eso todos se pueden dar por aludidos— pues yo entiendo que cada uno piense que va por él, porque cada uno piensa que él es el más importante. Este año me han tirado todos, entre Twitter, Instagram y canciones… Bad Gyal, Kinder Malo y Pimp Flaco, Rels B, Dellafuente aunque sea mi colega también me ha tirado, Kaydy, Yung Beef, Cecilio G… Todo el mundo, vamos.

¿Y 2018 qué?

Pues más y más. Tengo ahí pendiente una cosa que no tengo clara y a partir de ahí ya no lo tengo claro.

¿Habrá otro LP?

Habrá música, mucha música.

¿Objetivo primordial?

Internacional, y conseguir que Bad Gyal suene en la radio. Que suene Dellafuente ya lo hemos conseguido; ahora mi puto objetivo es que Rels B suene en la radio este año, o Maikel, o cualquiera de estos… este es mi objetivo para España.

Mi objetivo, no es hacer algo… ¿Llenar más gente en un bolo? Sí, bueno, me apetece, pero lo que me apetece más es meterme en el estudio, hacer mucha música. Comercialmente hablando es el mercado internacional; no tanto petarlo en otros países, sino hacer un statement de que yo hago música en España y de que las cositas que he ido trabajando, que crezcan un poco.

Muchas veces has dicho que tu objetivo era acabar trabajando detrás de la música, no poner la cara. ¿Crees que has llegado ya al ecuador de tu carrera?

No lo sé, tío. Veo muchas cosas ahora; veo el futuro y no tengo ni idea. Yo creía cuando empezó 2017 con todo el proyecto, que mi carrera estaba como cantante estaba ya pasando el ecuador, era como el 60%. Si veo «Caballo Ganador» digo, vale, estoy al 80% de mi carrera, pero veo «Guerrera» y digo, ojo, aquí hay un mundo que no has hecho. Veo la carrera de Kali Uchis, la movida nueva que va a sacar A.Chal, y no sé, ahora mismo creo que me queda mucho por hacer aún.

