C. Tangana se une a MC Bin Laden “Pa llamar tu atención”

Todo el mundo ha perdido un poco la cabeza cuando se trata de llamar la atención de alguien. Desde dejar un montón de corazones en fotos viejas de Instagram y escribir indirectas en Twitter, hasta aparecer “de la nada” en el lugar donde “casualmente” estaba esa otra persona. Y seguramente cosas peores. El amor, amigos, nos raya la cabeza.



Y justo de eso se trata lo nuevo de C. Tangana, una de las figuras más importante en la escena urbana española actual, y MC Bin Laden, uno de los mayores representantes del funk carioca brasilero. Según Tangana el tema “se me ocurrió por la forma en la que una chica trataba de llamar mi atención en un momento en el que yo no estaba interesado. Me puse a pensar qué cosas podría hacer para llamar la atención de una chica que me gustara mucho”.

En su delirio amoroso, Tangana y Bin Laden ondulan entre cerrar su Instagram y escapar de prisión, dejar de salir de fiesta y hasta saltar de un avión, mientra una base percutiva se encuentra con una flauta rota adictiva y un piano minimalista pero potente que, por cortesía de Alizzz, ––productor de C. Tangana–– deconstruye el funk carioca y lo sintetiza en algo más digerible. Es tropical y seductor, y desde los primeros segundos ya sabes que la vas a repetir. Por su parte, el video, dirigido por el holandés Jeroen Dankers documenta el encuentro de los dos artistas en Lisboa y recorre los suburbios en búsqueda de un hedonismo en el que por momentos se suma el coqueteo de una mujer cuya sola mirada pareciera hechizarte.



