C. Tangana y Dellafuente te quieren en “París”

Cuando Pucho y el Chino se juntaron por primera vez hace casi dos años con ese temón pop disco que titularon “Guerrera” me deprimí. Pensé que una reunión natural de dos figuras artísticas jamás volvería a sorprenderme y volarme la tapa de esa forma. Qué equivocado estaba. Qué ingenuo fui. Nunca me di cuenta de los alcances reales que la fórmula de C. Tangana y Dellafuente bajo la inmaculada mano de Alizzz podría entregarme en un futuro, y ese futuro es hoy.

Primero, el madrileño y el granadino aprovecharon el ánimo novelero de la época regalando tarjetas de San Valentín y un viaje a París, una ciudad que, pensándolo ahora, se funde como oro en los mundos de Antón y Pablo. La ciudad de las luces y el glamour, de las horas en la cama y los coches de alta gama, de las fuentes de champaña y canapés en la pileta.

La segunda parte de la obra es el track que estrenan hoy bajo el nombre de la capital del amor, y como bien atina a decir un comentario en YouTube, “pusieron esto en París y ahora el jorobado está derecho”. El tema está producido por Alizzz y es una invitación a dejar la fidelidad y vivir noches de líos y lujos en el Ritz, haciendo la proposición todavía más atractiva con frases para la posteridad y la seducción contemporánea –ya dediqué esa de “seamos leyenda como Francesco en la Roma”.

El video está producido por Frenzy Paris y según el release, es “un irónico reflejo de los clichés asociados al romanticismo. A través de su estilizada puesta en escena, el viaje de dos chicas a la ciudad de París se transformará en una visita a un mundo barroco e idealizado, dominado por el rosa, el vainilla y la estética kitsch, donde Dellafuente y C. Tangana se colocarán en segundo término”.

Dale play a “París” al inicio de la nota, y sucumbe a la tentación de la opulencia y la lujuria parisina.

