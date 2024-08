Fui a Cáceres al festival más hortera de España

El calificativo “hortera” supone una recreación mental relacionada con un personaje —sí, personaje en lugar de persona— que no destaca por su buen gusto a la hora de combinar sus extraños ropajes, junto a una falta de conocimiento de cómo funciona la correcta combinación de la gama cromática. Sin embargo, ser hortera no es sólo una forma de vestir, es una manera de ser y comportarse. Un hortera tiene que vivir con la intención de romper la pana.

El festival Horteralia —que se celebró en el Pabellón Teodoro Casado, a las afueras de Cáceres y cuyo aforo de 2.700 personas casi completó— vive según el manifiesto propio de este movimiento cultural de lo hortera, porque no quieren seguir la línea de los festivales indies donde el postureo impera. Ellos quieren salir hechos un cuadro en sus fotografías, bailar en una macroverbena y ridiculizar esa estrecha línea que se supone que separa al moderno de Malasaña y al hortera de toda la vida porque, al final, lo que se lleva hoy no se llevará mañana pero déjalo en el baúl de la abuela porque te lo volverás a poner.

El festival más hortera de España surgió porque un grupo de amigos decidió que el día más castizo de la historia del país fue el 20 de noviembre (el día de la muerte de Franco) y quisieron celebrarlo por todo lo alto. Una cosa llevó a la otra y lo que comenzó con una broma acabó en Horteralia, con la mera intención de reivindicar el feísimo, lo castizo y la fiestas de pueblo.

“Somos horteras de boleras, hombreras, bigotes y patillas, y lo mejor es que estamos orgullosos”, asegura Marta Alvarado, una de las mentes que creó el festival que alimenta la extravagancia en las tierras de Extremadura. Hartos de las poses, en Horteralia se demuestra que una fantástica (fantástica) fiesta puede ser intergeneracional.

Parece raro que un festival español no esté los repetidos cabezas de cartel como pueden ser Love of Lesbian, Vetusta Morla o Delafé y las flores azules, aquí no hay espacio para ellos. Las protagonistas son iconos de la música kitsch como la cantante Karina, símbolo de la época ye-yé, y el grupo de los años ochenta Olé Olé, liderado por Vicky Larraz, o grupos más contemporáneos como Ladilla Rusa.

Pero, ¿quién decide ir a Horteralia? Les preguntamos a varios jóvenes de diferentes puntos de España que se cuece en el festival más chabacano de España y qué es para ellos ser hortera.

Berni (36 años) y Rocío (30)





“Estamos hartos de conciertos de tíos feos, dando voces y mal encaraos. Los horteras somos buena gente y en Horteralia se puede disfrutar y hacer el imbécil libremente”.

Ana (28 años), Marcos (22) y Claudia (24)

“Nosotros somos horteras per sé, vestimos con ropa diferente con la que nos sentimos a gusto. Horteralia nos define como personas porque, aunque parezca de coña, esta ropa la tengo en mi armario”.

Edgar (25), David (28) y Silvia (28)

“Queremos que Natalia de Operación Triunfo sea la próxima cabeza de cartel de Horteralia. Ser hortera es ser como nosotros, unos petardos que viven en Malasaña pero no se sienten modernos. En nuestro salón tenemos un cuadro de Franco con abdominales, medias de rejillas y tacones rojos. Él sí que era un hortera”.

Leonardo Dantés (64)

Leonardo Dantes, en el medio, junto a un grupo de fans

“Horteralia es el primer festival hecho para horteras. Parece que cuando te dicen hortera es peyorativo, como cuando me lo dicen a mi por mi baile del pañuelo, pero aquí sé que a la gente le gusta”.

Juan (27)

“Horteralia es cada vez más conocido y para mi ser hortera es ser un desbocao. Yo sólo he venido aquí para mover el esqueleto como si no hubiese mañana”.

Javier (33), Amelia (23) y Julen (22)

“Como dice Karina, ser hortera es una forma de vida, que te de igual lo que el resto piense de ti. Nos gusta la música comercial pero también nos encanta desgañitarnos con Alaska o Los Pecos. Olé tú y ole tu vida”.

Demetrio (36), Oscar (37), David (39) y Pedro (32)

“Estamos muy tristes, nos hemos hecho un montón de kilómetros desde Ciudad Real, y Karina no ha querido hacerse una foto con nosotros. Encima que somos los más horteras porque somos tan libres de ser los mayores seguidores de Karina”.

