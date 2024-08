Cada faceta de Lady Gaga identificada y, luego, clasificada

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Lady Gaga es una cambiaformas profesional. En los doce años transcurridos desde que saltó a la fama, con un moño de pelo enorme fijado firmemente a la cabeza, ha pasado por más cambios de imagen y personalidad que tú durante la universidad. Entre ellos, un vestido que emulaba la carne, un sombrero vaquero rosa, varios acentos europeos, un nominación al Oscar a mejor actriz, un carruaje en forma de huevo y una residencia en Las Vegas, todo en su travesía para ganarse un lugar en la historia de la música pop.

En estos días, el concepto de ‘las eras’ de las estrellas del pop se ha consolidado gracias a la comunidad Stan Twitter, que espera nuevas estéticas y sonidos por parte de sus artistas favoritos en el ciclo de cada nuevo álbum. Lo que se considera como ‘una era’ es un medio especialmente útil para explorar detalladamente a Lady Gaga, cuya versatilidad la define: cuando piensas en Gaga, no puedes evitar pensar en la facilidad con la que se transforma de amiga íntima y colaboradora de Tony Bennett a una sexy y ágil alienígena que ha establecido su propio planeta, sin olvidar que también es estrella de cine.

Para celebrar este hecho, aquí están diez de sus facetas más memorables, clasificadas correctamente para la posteridad.

LA GAGA DEL MOÑO DE PELO

Cuando vi por primera vez el video «Just Dance», pensé que la canción estaba simplemente bien y que Lady Gaga sería de las artistas que tienen un solo gran éxito y después desaparecen por completo. Luego, comenzó a hacer lo del moño de pelo (que más tarde se transformó en otros artículos para el cabello, como el tocado de pelo del video «Paparazzi»). Fue una indicación temprana de su buen ojo para los detalles únicos y llamativos, y de su capacidad para establecer tendencias (recuerdo haber notado, en algún momento de 2008, que de repente, las tiendas de accesorios estaban llenas de moños de pelo falso, ¡qué impacto!), pero en comparación con lo que lograría más tarde, eso eran apenas las ligas menores.

LA GAGA DEL ATUENDO DE MEZCLILLA

No soy una de esas personas que se comporta como si Joanne fuera un crimen de guerra, pero tampoco soy alguien que pueda actuar como si «Grigio Girls» nunca hubiera sucedió, particularmente cuando surgió de la misma mente que en un momento también nos dio «Bad Romance». La música en Joanne realmente no llegó a las grandes alturas a las que los fanáticos están acostumbrados, pero lo que fue más decepcionante fue que carecía de la suntuosa excentricidad en su estética que la había definido hasta ese momento. Cualquier estrella del pop puede usar mezclilla: de entre todas las personas, yo quiero ver a Lady Gaga vestida de pies a cabeza en látex, haciendo algo que posiblemente ofenda a los cristianos.

LA GAGA “AUTÉNTICA”

A Lady Gaga le gusta recordarnos que es una músico y, para ser honestos, ¿por qué no habría de hacerlo? Es una excelente pianista, y una vocalista increíblemente versátil. Sin embargo, esta insistencia a veces pareciera ser una necesidad consciente de recordarnos que ella es en realidad más que su excéntrico personaje pop: solo hay que ver Joanne, Cheek to Cheek, A Star is Born.

Esto es una pena, porque a pesar de que todos esos proyectos tenían algo de entrañable (algunos mucho más que otros), y aunque soy una de las pocas personas que ama cuando Gaga pone sus manos sobre un teclado, si todo lo que tuviéramos fuera a la grandiosa estrella del pop Lady Gaga y todo lo que nos ha dado —sin olvidar el baile de Ariana Grande en el video «Rain on Me»—, seguiría siendo una de las mejores estrellas del pop de este siglo hasta el momento.

LA GAGA INGENUA, NOMIDA AL OSCAR

Podría haber 100 personas en la sala y ninguna de ellas sería tan buena para interpretar el papel de estrella de Hollywood como Lady Gaga. La fama y sus diferentes pilares han sido los temas más referenciados en la carrera de Gaga (en 2010, le dijo al Telegraph «Siempre he sido famosa, simplemente ustedes no lo sabían»), por lo que su papel como la novia de Estados Unidos tuvo una especie de exquisita meta narrativa, ya que interpretó dos papeles: el de Ally en A Star Is Born, obviamente, y el de Lady Gaga, la célebre actriz, mientras seguía los pasos de Judy Garland y Barbra Streisand, dos mujeres cuya fama también las precedió.

LA GAGA DEL VESTIDO DE CARNE

La Gaga del vestido de carne es la evolución lógica de la Gaga del moño de pelo, es la continuación de su práctica de usar cosas que darán mucho de qué hablar a la gente, llevada al extremo. Fusiona todo lo que Gaga hizo en el período 2010-2011 (posiblemente su fase imperial como músico, ya que fue poco después del ciclo correspondiente al álbum The Fame Monster y durante el ciclo de Born This Way), que incluye, pero no se limita a, el tiempo en que eclosionó de un huevo en los Grammy, después de afirmar que había estado incubando en su interior durante tres días. Esta época fue muy importante para el perfil, el legado y la reputación de Gaga como alguien que siempre busca atención, y lo recuerdo con cariño.

LA GAGA DE LA MODA

Hay pocas cosas que puedo decir con total certeza, y una de ellas es que el álbum Artpop no es tan malo como todos dicen. Una de las principales razones de esto es la incursión que Gaga hizo en esa época en la música relacionada con la moda, conocida como Fashion Bnager. El canon de esta música es sagrado, y recientemente se sumó a él Rina Sawayama con «Comme des Garçons«. Se caracteriza por incluir canciones que hacen referencia a marcas o desfiles de moda o a figuras notorias en la moda, y a menudo estas canciones parece haber sido hechas para musicalizar los desfiles de moda de Nueva York, París, Milán y Londres.

Para que quede asentado para la posteridad, debo decir que el interés de Gaga en el Fashion Banger en realidad comenzó en Born This Way con «Black Jesus † Amen Fashion», pero realmente se hizo patente en Artpop, que incluye los sencillos «Donatella» y «Fashion!».

Obviamente, la relación de Gaga con los atuendos que usa está bien documentada, por lo que su música sobre la moda conlleva una inherente comprensión de toda la extravagancia, el recelo y la elegancia que debe evocar una pasarela. Además, sin considerar ninguna otra canción, «Donatella» tiene una de las mejores líneas de apertura en la historia del pop reciente: “Check it out: I’m blonde I’m skinny, I’m rich… and I’m a little bit of a bitch.” [Mírame: soy rubia, flaca, rica… y un poco perra».

LA GAGA DEL EURODANCE

Soy de la opinión de que el álbum Chromatica de 2020 de Gaga ha sido bastante subestimado por el canon establecido de la crítica musical. Contiene oro puro (incluida y en especial la canción donde participa Elton John), es el álbum que los fanáticos de la faceta pop de Gaga han anhelado por años —¡es una estética! ¡Un concepto!—, y realmente no nos decepcionó. Inclinarse al Eurodance es una de las cosas más inteligentes y festivas que pudo haber hecho en este momento de su carrera, y sacar una canción como «Babylon» cuando llevas más de una década haciendo discos es la señal distintiva de alguien con poder real de permanencia. ¿Dónde estabas cuando cambiaron del delineador negro al blanco en el video «Rain on Me»?

LA GAGA MOTOCICLISTA

«Judas» es una de las mejores canciones y videos que Gaga ha hecho (¡el cuero! ¡Las referencias bíblicas sin sentido!), y este look, en lo personal, es uno de mis favoritos y como ésta es mi lista, ¡le doy esta posición que tal vez sea irracionalmente alta!

LA GAGA DEL ACENTO ALEMÁN

Escucharía a Lady Gaga hablando un falso alemán y/o con un acento de alguien que habla inglés y trata de imitar el acento alemán en un bucle interminable, como fondo de todos mis pensamientos, si fuera posible. Obviamente, el pináculo de esta forma de arte es la destacada canción «Scheiße» del álbum Born This Way, la cual también tiene referencias a la música de baile europea, aunque de una manera ligeramente diferente a lo que más tarde haría en Chromatica. Este tipo de referencias también las podemos encontrar en el reciente sencillo «Rain on Me».

LA GAGA DEL VIDEO “ALEJANDRO”

¡No hay necesidad de argumentar!

¡Sexo puro!

¡Su cabello!

¡El corte de pelo de los hombres!

¡Las cejas!

¡La ropa interior en color piel!

¡La parte en la que ella viste como una monja fetichista!

El hecho de que es bastante obvio que es una especie de copia de Madonna, lo cual lo hace aún mejor porque gran parte de su carrera ha estado influida por el estrellato de Madonna, de la misma manera en que uso referencias muy hollywoodenses durante su faceta de A Star Is Born .

. ¡Esta pose!

«Alejandro» representa el mejor momento de Lady Gaga hasta la fecha, y creo que muchos de sus fanáticos concordarían conmigo. Todo parece estar ejecutado a la perfección, las referencias se traducen maravillosamente, y si ella hiciera un álbum completo que retomará este ambiente, probablemente yo renunciaría a mi trabajo y me uniría profesinalmente a la comunidad Stan Twitter.