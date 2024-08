Cadereira: La sensación de la cumbia hipster

Sumérgete en el contenido sabroso de nuestra Semana de la Cumbia haciendo clic aquí.

A diferencia de Monterrey, que tuvieron la Avanzada Regia, La Comarca Lagunera nunca ha sido un bastión del rock. Durante los noventa surgieron algunos grupos con potencial, como la BB y Niño. Sin embargo, no trascendieron el ámbito local, pero no por falta de talento. La música que siempre ha dominado en La Laguna es la cumbia.

Ser lagunero implica llevar la cumbia en la sangre. En Torreón, Gómez o Lerdo se escucha cumbia a todas horas. Es una tradición que arrancó en la segunda parte de la década de los sesenta con el nacimiento del grupo de música disco Apache. Conformado principalmente por Arturo Ortiz, José Inés Ortiz y su primo Pedro Ortiz, el conjunto se formó en el barrio bravo La Rosita. En 1976 lanzaron Del bumplin’ al Hustle” A principios de los ochenta se cambiaron el nombre por Tropicalísimo Apache y en el 82 lanzaron el disco La burlona. A partir de entonces la región se volvió devota del nuevo ritmo.

Cómo enraízo la cumbia en La Laguna es un misterio que prevalece hasta el presente. Se sabe que llegó de Colombia a través de La Sonora Dinamita. Pero cómo se conformó la personalidad del estilo lagunero, una cumbia más rápida, sigue pendiente de explicación. Existen indicios. La influencia de Rigo Tovar es determinante. Pero a pesar de estas dos grandes presencias, la Dinamita y Rigo, y de que el principal estandarte lleva en el nombre la referencia a lo tropical, la cumbia lagunera siempre ha tenido un sonido particular asociado a la región que no se sabe de dónde proviene.

La influencia villera

En un viaje de mochilero por Argentina, Marcelo Gamboa tuvo contacto con la cumbia villera. Y aunque la cumbia villera y la lagunera son entes distintos, algo tienen en común: hacer del desarraigo su estandarte. La experiencia transformó a Gamboa a tal grado que al regresar a La Laguna formó un grupo que estableciera una conexión entre la experiencia que le había inducido la villera con la tradición local. Así nació Cadereira.

En contraste con la cumbia lagunera, cuyo origen no ha sido descifrado, la etapa que se inaugura con Cadereira goza de una mitología. Gamboa exportó las reminiscencias de la cumbia villera que al mezclarlas con la cumbia local dieron como resultado una nueva corriente: la cumbia hipster. Que llamaremos así a falta de una mejor etiqueta que la describa. Esta clasificación no molesta a Marcelo Gamboa o a Raúl Jaquez. Si bien es cierto que el vallenato regio de Celso Piña es una de los experimentos sonoros del noreste, es Cadereira la primera cumbia posmoderna de denominación de origen. Cumbia hipster o cumbia electrónica.

El nombre de Cadereira proviene de un chiste local. Es una deformación de Cadereyta. La madre de Marcelo pronunciaba mal el nombre del municipio nuevoleonés. Decidir que éste fuera el nombre del grupo habla del carácter lúdico representativo de la región. La idiosincrasia del lagunero es juguetona. Pero a la vez se toma las cosas en serio. Cadereira es un proyecto musical como hace mucho no surgía de estas tierras.

Marcelo Gamboa es un letrista privilegiado. Y la agrupación posee la ambición pop de que la su música, como ocurre con la cumbia en general, no sea asociada a lo marginal. Desean impactar en distintas esferas sociales.



«Yoga pants» es la canción que mejor define la declaración de principios de Cadereira. Un sonido fresco, tanto dentro de la cumbia local como la que se hace en el continente. Y esa capacidad letrística innovadora.

El hueso es como la heroína

Tras Tropicalísimo Apache surgieron agrupaciones que han representado distintas etapas hasta la actualidad: la Sonora Everest, los Primeritos de Colombia, Los chicos de Barrios.

Raúl Jaquez, guitarrista de Cadereira, afirma que el merengue es el Negro de Whatsapp. Cuenta una anécdota de cómo el sonido de la cumbia lagunera ha sufrido una de sus tantas transformaciones. En cierta ocasión Chicos de Barrio alternó con un grupo de merengue. Al subir al escenario decidieron que tocarían sus canciones en una versión más rápida. Los merengueros acababan de pasar como un demonio por el escenario y para no dormir al público le metieron velocidad a su repertorio.

Chicos de barrio, el más grande fenómeno de la cumbia lagunera después de Tropicalísimo Apache, son un grupo que conquistó la fama con cóvers. El reversionar ha sido uno de los modus operandi de la cumbia. Desde Tropicalísimo Apache no existía un grupo que tocara composiciones originales hasta Cadereira.

El hueso es como la heroína, afirma Raúl Jáquez. Una vez dentro, no sales. Tocar cumbia no es arriesgado en Torreón, a menos que sean tus propias canciones. Cadereira están conscientes de lo que significa remar a contracorriente. Han vivido en carne propia lo que significa tratar de ubicarte en el gusto del público con creaciones originales. El camino no ha sido fácil. Hasta el momento cuentan con dos discos Baquetón vol. 1 y vol. 2., y el sencillo «Chica HEB». Han extendido el grupo a cinco integrantes.

Cuando parecía que la historia de la cumbia lagunera se había detenido, Cadereira ha surgido como la nueva sensación. Y aunque su música abreva de la tradición y de la villera su sonido original los sitúa como los embajadores de un nuevo movimiento: la cumbia hipster. Una corriente que no tardará en propagarse como el mejor cumbión.



