Esta mujer caga en público cada vez que sale a correr

La policía de Colorado Springs busca a una misteriosa mujer que tiene horrorizados a los vecinos con su costumbre de defecar en público cada vez que sale a correr, según informa la cadena de televisión KKTV.

La mujer, a quien los vecinos de la zona han apodado «la cagona loca«, empezó a salir a correr por la ciudad en verano. Al principio no levantaría ningún tipo de sospecha y pasaría por otra adepta al ejercicio que aprovecha el buen tiempo para practicarlo, por ejemplo. Sin embargo, los vecinos de Colorado Springs pronto descubrieron que, bajo esa apariencia inocente, la mujer tenía intenciones mucho más «mierdosas».

Una de las residentes de la zona, Cathy Budde, explicó a la KKTV que desde principios de agosto, más o menos una vez por semana, la señora llega corriendo, se detiene frente a su casa y le deja un regalo en el césped.

Fueron los hijos de Cathy los que la pillaron en plena faena la primera vez. Avisaron a su madre, que salió corriendo para llamarle la atención, pero la mujer no parecía para nada avergonzada; es más, casi se diría que se sentía orgullosa de su zurullo recién plantado.

«Mis hijos me dijeron que había una señora haciendo caca en el jardín», relató Budde a la KKTV, «así que salí y me quedé como… ‘¿En serio? ¡¿Estás haciendo caca ahí mismo, delante de mis hijos?!’ Y me contestó: ‘¡Sí, lo siento!’».

La mujer siguió corriendo como si nada, pero a la semana siguiente, volvió nuevamente a dejar un mojón, con lo que Budde empezó a sospechar que no es que tuviera algún problema de incontinencia o gastroenteritis.

Los Buddes aseguran que hay varios servicios públicos en el parque cercano a su casa, pero la mujer prefiere hacer número dos frente a su casa o en los jardines de otros vecinos. Por lo visto hasta se lleva el papel higiénico, así que perpetra sus cagadas con total premeditación. Según KKTV, se la ha visto haciéndolo detrás de un establecimiento de la cadena Walgreens, cuando podría haber usado los baños del mismo.

«Puse un cartel en la pared que decía ‘Para ya, te lo pido por favor’», cuenta Budde. «Pues ayer pasó corriendo por delante del cartel unas 15 veces y, aun así, volvió a hacerlo».

Budde incluso ha intentado averiguar cuáles son los hábitos de ejercicio/intestinales de la corredora con la esperanza de poder pillarla in fraganti y quizá ahuyentarla remojándola con la manguera o hacer lo que sea que haya que hacer para evitar que un adulto se cague en tu jardín. Pero la cagona loca es muy lista y no se deja atrapar tan fácilmente.

«La pillamos otras dos veces… pero cambió los horarios un poco porque sabía que estaba vigilándola».

Budde ha facilitado a la policía varias grabaciones de vídeo de la cagona loca, pero la policía todavía está buscando una solución al asunto. «No es normal, no lo he visto nunca en todos mis años de profesión», declaró a la KKTV Johnathan Sharketti, sargento de la policía de Colorado Springs. «Para mí es territorio desconocido».

Quizá la policía debería colgar carteles, como ya se hizo antes con éxito ante otro problema de heces similar, o estar atentos por si ven a una corredora portando sospechosamente un rollo entero de papel higiénico.

Traducción por Mario Abad.