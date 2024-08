Califica tus Discos: Emmanuel Horvilleur rankea su discografía en solitario

Emmanuel Horvilleur ya tiene su lugar ganado en el Olimpo del rock en español gracias su trabajo con Illya Kuryaki and the Valderramas, el dúo que formó junto a su amigo de infancia Dante Spinetta y que con su innovadora combinación de funk, rock, hip hop, música orquestal y canciones spinetteanas rompió todos los esquemas conocidos para el momento dentro del rock en América Latina. Con el ya legendario grupo argentino, Emmanuel ha dejado un nada despreciable legado que incluye una discografía de nueve discos, una buena cantidad de hits, videoclips inolvidables, tres premios Grammy latino y seis premios Gardel, el máximo galardón de la industria musical argentina.

Después de la primera separación de Illya Kuryaki and the Valderramas en el año 2001, Emmanuel supo construir durante los siguientes siete años una carrera como solista en la que se convirtió en un elegante compositor de rock y creó un universo sonoro propio lleno de sensualidad, color, alegría, humor y pegajosas canciones modernas que merecen ser exploradas y escuchadas. Por eso y con motivo de la vuelta a sus andanzas en solitario, nos juntamos con él en la intimidad de su casa para hablar en detalle sobre su discografía fuera de IKV, justo cuando él y Dante acaban de dar descanso por segunda vez al proyecto para concentrarse en sus carreras solistas.

Le contamos a Emma que la premisa del Califica tus Discos es ordenar sus álbumes del peor al mejor según su criterio y él se anima al desafío con única advertencia antes de comenzar: “Obviamente yo le tengo mucho cariño a todos mis discos porque todos ellos representan momentos de mi vida y no creo que haya ni peores ni mejores porque todos tienen lo suyo… pero me sumo al juego de ustedes”.

5. Mimosa (2004)

Emmanuel Horvilleur: Vamos a elegir “Mimosa” por no llegar a ser un disco. Ese EP tiene una colaboración con Adrián Dárgelos de Babasónicos que la sigo tocando hoy en día y que me encanta haberla escrito con él y nos divertimos, pero fue parte de esa idea de sacar una maxi en ese momento con cuatro canciones que son “Mimosa”, “Malevo”, “Smell like Cuerpo” y “Psicodélica Cumbia”. Salió muy cerca de mi primer trabajo “Música y Delirio” y fue como que habían quedado algunas cosas que no se terminaron para el disco y decidí hacer ese EP porque tenía ganas de seguir sacando música.

4. Amor en Polvo (2010)

Emmanuel Horvilleur: Este disco lo pondría en el cuarto lugar por un razón y es que este disco nos agarró un poco en la mitad de lo que iba a ser la vuelta de Illya Kuryaki and the Valderramas. Todos mis discos tuvieron un desarrollo de algo así como dos años y Amor en Polvo no llegó a esa cifra de shows que tuve con todos los demás, no por el disco en si sino por el proceso que pude trabajar con él. Sin embargo quedaron canciones que durante este tiempo que estuve trabajando con IKV fueron creciendo como Amor Loco, por ejemplo, que creo que es una de las canciones mías que más vi tocar por otra gente.

Además ese disco tiene la particularidad de que lo produjiste junto a tu hermano Lucas Marti. Debió ser una muy buena experiencia….

Emmanuel Horvilleur: ¡Buenísimo estuvo! Ya habíamos compuesto juntos algunas canciones para otros discos como «Fan» en Rocanrolero o como «Tu Hermana» en Mordisco. Para Amor en Polvo hicimos juntos una partecita de “Amor Loco” y compusimos otra que se llama “Destino Caprichoso”.

3. Rocanrolero (2005)

Emmanuel Horvilleur: Ese es uno de esos segundos discos que como que van para otro lado distinto que el primero, me hace recordar un poco a lo que pasó con Fabrico Cuero (1991) yHorno para Calentar los Mares (1993) de Illya Kuryaki and the Valderramas. Estuvo bueno hacer Rocanrolero porque ahí como que entré en una música que no había hecho nunca ¿entendés?. Yo creo que Música y Delirio (2003) tiene un poco más de Illya Kuryaki, en cambio en Rocanrolero hice canciones como «No Como», «La Nave», o como «Fan» que era una música realmente diferente a lo que yo había hecho.

Como que encontraste tu personalidad…

Emmanuel Horvilleur: Sí, una personalidad de una cosa simple como por ejemplo en la canción “Seguir”, que es algo medio folk con acordes medio comunes y simples. Creo que me gustó haber encontrado eso en Rocanrolero.

2. Música y Delirio (2003)

Emmanuel Horvilleur: Música y Delirio para mí fue un disco muy importante personalmente por todo lo que significó todo eso de venir de esos primeros 10 años de Illya Kuryaki and the Valderramas, toda la escuela que eso significó para mí y toda la vida que viví en esos años y en ese momento eso significó cortar un poco con todo eso y empezar a hacer música solo. Entonces Música y Delirio para mí era justamente eso, volver a hacer música en el delirio que para mí significaba esa mezcla de angustia y emoción por lo nuevo que se venía, y lo que era Argentina en esa época del 2001 – 2002 que era todo un caos. Le podía haber puesto “Chaos and Disorder” como Prince pero le puse Música y Delirio, tiene un poco eso del delirio y la creación, de meterse en la música y de sentir que el arte paga y que podía estar viniéndose abajo todo y sin embargo había que hacer música y arrancar con algo nuevo.

1. Mordisco (2007)

Emmanuel Horvilleur: lo pongo de primero porque tal vez fue entre comillas el disco más exitoso, el que me permitió muchas cosas como tocar por toda Argentina, volver a tener hits o tal vez tener los hits más grandes de mi carrera como «Radios», «Tu Hermana», «Llámame» y «19». Fue un disco fuerte, un momento muy importante porque como que el primer y el segundo disco hacen eclosión en ese tercero. Creo que coincidieron un montón de cosas en ese disco, mías también a nivel personal porque tal vez estuve más tranquilo y más relajado y pude llegar a ese disco, a ese sonido y ese resumen se puede decir.

¿Cómo fue trabajar con el productor e ingeniero de sonido venezolano Héctor Castillo?

Emmanuel Horvilleur: no fue tan fácil. Tengo un vago recuerdo de haberlo conocido en los noventa junto a su banda Dermis Tatú que tenía con el cantante y guitarrista Cayayo Troconis que es una leyenda del rock en Venezuela, pero realmente a Héctor lo conocí cuando hicimos Mordisco. Yo estaba un poco sensible en esa época y él es un tipo duro, entonces en ese momento no le entré tan fácil lo cual no quita que todo lo que hizo estuvo buenísimo, me encanta el sonido del disco. Después de eso nos hicimos muy amigos.

Ya que mencionas las canciones, creo que vale la pena hablar de “Radios” que fue un hitazo en Argentina. ¿Qué significó para ti tener ese éxito y esa masividad en tu trabajo como solista?

Emmanuel Horvilleur: Bueno, a mi me encantó. Fue una canción que como muchas canciones mías surgió jugando con algunas frases como “¿Y donde están esas radios modernas que pasan esa música que me hace tan bien?” o “¿Donde están esas chicas modernas que escuchan solo música que está por venir?”, que son cosas medio universales que siempre sentí de esa cosa medio snob de la música y me gusta también a veces hablar de una manera medio irónica y divertida de la industria a la que pertenezco, y bueno, se ve que pegó. Al día de hoy cada vez que cantamos esa canción tiene como una especie de fuerza, como que arranca y no para nunca la exigencia que te da una canción que está construida solo con tres acordes.

Bueno, la simpleza también es difícil de lograr.

Emmanuel Horvilleur: Sí, a veces sí.

También merece la pena hablar de “19” y la colaboración con Gustavo Cerati porque con el pasar de los años y lo que pasó con él como que ha agarrado otra trascendencia.

Emmanuel Horvilleur: Ya veníamos cercanos en esa época por amigos en común. Yo había hecho Rocanrolero con la producción de Tweety González y a Gustavo le había gustado esa cosa medio rockera que tenía el disco y lo que había hecho con Tweety. Para el próximo disco de Gustavo que fue Ahí Vamos (2006), él también llama a Tweety e hicieron esa canción que para mí fue distinta a todo lo que había hecho Gustavo que fue “Crimen” que a mi me encantó, yo tenía algo ahí por ahí andando con “19” que sentía que tenía algo parecido y podía ser como una prima lejana de “Crimen” por esa cosa de canción llevada con piano. Yo un poco tímido le dije a Tweety “Preguntále a Gustavo si no le gustaría grabar una canción” y se la mandamos y le encantó. Fue muy loco porque en un primer momento fuimos al estudio y grabamos guitarras, todas obviamente las grabó él y después dijo “La voz prefiero grabarla yo otro día”, y nosotros medio que ya estábamos con el disco terminándolo. Nos fuimos a mezclar el disco a Nueva York con Héctor Castillo y no teníamos la voz de Gustavo todavía y cuando llegó y la abrimos en el estudio fue re emocionante porque nos dimos cuenta que le había gustado y se había tomado el trabajo no solamente de grabar su voz sino también de grabar unas voces por ahí medio perdidas con unos agudos como jugando a ser una corista negra. La verdad que fue emocionante y después también fue emocionante tocarlo en vivo para lo cual él vino a ensayar para la presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. También después hicimos el video para lo que él se brindó y trabajó para la causa. Se entregó a la canción.

Después de eso recuerdo que fuimos a una convención en Mar del Plata cuando él estaba trabajando en Fuerza Natural (2009) y todo el regreso de ese viaje fue escuchando los demos de ese disco. Recuerdo que había una canción más R&B que él me dijo, “Me gustaría que hicieras una letra aquí” pero después no se concretó. Creo que con el tiempo, aunque no sé si me corresponda decir esto, hubiésemos hecho más cosas juntos.

