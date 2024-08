Califica tus discos: Joe Mount rankea la icónica discografía de Metronomy

En Califica tus discos, hablamos con artistas que con el paso de los años han amasado discografías sustanciales para pedirles que acomoden sus materiales de estudio en orden de preferencia.

“Recuerdo estar haciendo ese disco, estaba en mis veintes, vivía en un departamento de Londres, ya sabes, sintiéndome cool”, dice Joe Mount, la figura omnipotente que se encarga de dar forma a la mayor parte de la composición, producción y grabación de un proyecto que inició clavadito en su propio cuarto y que ahora se ha convertido en una de las referencias musicales más importantes de una generación. Sentirse cool por siempre: eso es Metronomy.

Metronomy forma parte de una camada de proyectos anglosajones que permearon entre juventudes de contextos distintos que pretendían encontrar refinamiento estético —especialmente a través del uso de módulos y sintetizadores— en la cosa que parece interesarle más al adolescente promedio: bailar y sentir mientras lo hace. Una década después de la cresta de la movida, el ahora quinteto de Devon parece ser uno de los pocos actos que ha sabido seguir dándole calor a una generación que naturalmente ha posado sus oídos en otros lados.

Hoy se estrena Metronomy Forever, la sexta placa de estudio salida de la mente maestra de Mount, que le sigue borrando esquinas a un discografía tan redonda como ecléctica. Un catálogo que cuenta con cartas de amor a una generación, clásicos instantáneos que compiten por el Mercury Prize y gemas de culto para quienes gustan de rascar y sacarle carnita a su servicio de streaming favorito.

(Retratos por Ximena Cerón / @karlaximenae)

Antes de que fuera a comerse un pozole a la afamada Casa de Toño, me senté con Joe en una terraza de la Ciudad de México para platicar de la sólida discografía que ha construido a lo largo de los últimos 15 años, y muy en contra de su voluntad, rankear cada uno de sus materiales (incluyendo el álbum que presenta hoy) según su orden de preferencia personal:

6. The English Riviera (2011)

¿De verdad?

No, jajaja. Bueno sí, pero solo por poquito, es que todos me gustan, ninguno lo odio o no me gusta. Pero si tuviera que escoger uno que es mi menos favorito tendría que ser este.

A ver, es que estoy muy sorprendido, ¿por qué?

Porque, no sé, creo que tiene canciones, y en general el disco, creo que se hizo muy popular. Es que no, no es mi disco menos favorito, es difícil porque los seis discos son igual de buenos, todos me gustan mucho y de verdad creo que son buenos, tomaron trabajo. Pero a ver, The English Riviera dentro de toda la discografía de Metronomy destaca, y lo hace porque es el más inusual, el que quizás se aleja más del resto de lo que es Metronomy.

Es que estamos hablando de tu disco más popular, y el que generacionalmente significa un marking point.

Sí, definitivamente fue el más exitoso y popular. Creo que estoy siendo de alguna forma un poco perverso, porque cada que tocamos lo que todo el mundo quiere escuchar, sea “The Look” o “The Bay”, suena increíble, jajaja.

¿Y hay algún aspecto particular que quizás no te guste tanto escuchando el disco en retrospectiva?

Mmmmm, no. (Risa). Después de Nights Out la gente no entendió; me acuerdo que había gente que decía “cualquiera puede hacer esa música con tecladitos de mierda”, y creo que quise probar que podía hacer otro tipo de disco, y entonces hice The English Riviera. Y funcionó. Creo que demasiado bien jajaja. Se convirtió en el disco más popular y ya. Siento que es como si le preguntan a Radiohead que cuál es su canción menos favorita, seguro dirían que “Creep”, y todos amamos “Creep”. Eso pasa.

5. Summer 08 (2016)

¿Por qué esta posición?

No sé, es que de nuevo, creo que todos son brillantes, pero creo que este debería ponerlo aquí.

¿Tiene que ver con el hecho de que es el más similar a The English Riviera en términos de musicalidad? Upbeat, por llamarlo de una forma.

Lo es, es el más similar a The English Riviera, es verdad. Pero no creo que tenga que ver necesariamente con eso. La única razón por la que pongo este disco aquí es porque cuando se hizo estaba destinado a ser nuestro último disco, y estaba pensado para que saliera muy rápido. Produje casi todo el disco estando de tour. Al final salió un disco entero y bien formado cuando se suponía que debía ser algo rápido y quizás no tan hecho. Aún así creo que es un gran álbum. Será un tema de discusión que lo haya puesto aquí, pero sí, aquí lo ubicaría.

4. Pip Paine (Pay the £5000 You Owe) (2006)

El primero de todos, a veces termina siendo el más querido o el más odiado en la vida de un artista. Tú lo pusiste en medio.

Sí, este es el primer álbum como Metronomy. ¿Sabes qué? A veces es mi disco favorito, y a veces siento que si le hubiera invertido más tiempo a hacerlo quizás hubiera podido incluir una canción en la que cantara que me hubiera ayudado a tener más claro el siguiente disco. Pero sí, en general amo ese álbum.

Es tu único disco completamente instrumental, lo cual difiere mucho de lo que asociamos a Metronomy, donde las voces son bien trascendentales.

Sí, es completamente instrumental, sin voces. Pero aún así creo que se encuentra más en el canon de Metronomy que quizás otras canciones o discos.

¿Y viéndolo desde el retrovisor?

Creo que es un disco brillante para tenerlo como parte del catálogo, creo que es importante para construir la figura de lo que es Metronomy. Si nunca hubiera escuchado de Metronomy y escuchara “The Look” o lo que sea, y después me fuera atrás para escuchar sus primeros discos, sé que me sentiría súper emocionado y lo disfrutaría mucho. Como una gema escondida quizás.

Es un disco de culto entonces.

Sí, creo que podría serlo, definitivamente. Amo que la gente pueda encontrarlo, tampoco es que lo quiera esconder. Más bien creo que mucha gente ni siquiera sabe que existe, jajaja.

(Retratos por Ximena Cerón / @karlaximenae)

3. Love Letters (2014)

Uff, otro favorito del fan promedio.

Sí, también es difícil ponerlo aquí.

Es el disco que más arriba los puso en los charts de álbums de Reino Unido. Llegaron al #7, que no es poco para una banda de su naturaleza.

Es cierto, nos fue muy bien con ese. Creo que es gracioso porque cuando haces discos muchas cosas son impredecibles —la mayor parte de ellas—, aunque también hay otras que quizás sí lo son. Y diría que una de las cosas más predecibles es que cuando tienes un disco exitoso, es muy poco probable que el siguiente también lo sea.

Claro, esa es la clase de logros con la que pocas bandas pueden retirarse: tener dos discos buenos, o exitosos, de manera consecutiva.

Totalmente. Tener un disco exitoso es de verdad una cosa inusual, es muy raro ser una Adele o una Taylor Swift o un Ed Sheeran, y aún así creo que incluso Taylor Swift ha tenido un disco que no ha sido tan exitoso, pero luego tuvo también 1989, que fue simplemente enorme. Como sea, lo que intenté con Love Letters fue usar ese conocimiento de gente que comparaba lo que habíamos hecho con The English Riviera para ensayar una cosa muy distinta. Y sí, creo que es un disco que terminó siendo especial para muchas personas, pero también creo que con el tiempo va a ser disfrutado cada vez más. Personalmente me recuerda un poco a cuando tuve a mi primer hijo, creo que es un disco muy sentimental y muy especial para mí.

2. Metronomy Forever (2019)

Vi un post de Instagram en el que nombraste a este disco como “el sexto y mejor disco de Metronomy a la fecha”. No sé si tenga que ver con que lo más nuevo y cercano quizás es lo que a un artista siempre le gusta más, pero al menos acá ya lo pusiste en segundo lugar.

Sí, y es que quizás lo más obvio hubiera sido ponerlo de número 1, pero creo que al final habrá una explicación de por qué está en el 2. En Metronomy Forever creo que hay un poco de todos los discos anteriores, eso es lo que siento. Siento que tiene pedacitos de The English Riviera, pedacitos de Pip Paine, pedacitos de Nights Out, pedacitos de todos los discos.

Y desde estos pedacitos de otros discos, ¿cómo crees que lo va recibir la gente?

En general es un disco muy disfrutable, quizás el más. Sí lo siento como un disco especial, me gustaría que la gente llegue a pensar que es tan bueno como The English Riviera, que pueda compartir ese lugar, y que sea igual de significativo de lo que fue para muchos ese disco.

1. Nights Out (2008)

Y el primero: Nights Out. ¿El del breakthrough, no?

Sí, justamente.

¿Por qué es tu favorito?

Creo que tiene que ver con que siempre voy a tener un vínculo sentimental muy muy fuerte con ese disco, y sí, fue el disco que nos llevó a todos lados, con el que empezó todo. Creo que no estaría aquí, platicando contigo, sentado en una terraza de México, si no hubiera sido por Nights Out. Fue el disco en el que empecé a cantar, y también me lleva de alguna forma a un momento muy especial. Recuerdo estar haciéndolo, estaba en mis veintes, vivía en un departamento de Londres, ya sabes, sintiéndome cool. Fue una gran época. Por eso es que me gusta tanto, es un buen disco y está muy conectado conmigo.

Por otro lado, también siento que es el disco que tiene mayor resonancia en vivo, el que al menos conmigo ha logrado conectarse de maneras más intensas cuando los he visto en directo.

Sí, definitivamente también lo creo. También hay algo gracioso acá y es que las personas que eran fans en ese momento, hace poco más de diez años, ahora escuchan canciones de ese disco y lo disfrutan de manera muy emocional. Creo que también hay una conexión de momentos personales entre el disco y quienes lo escucharon cuando salió. Al final de cuentas todos nos estamos haciendo viejos, jajaja.

