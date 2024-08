Califica tus Discos: Jonáz de Plastilina Mosh le pone nota a los cinco discos de la banda

Faltan pocos días para que Plastilina Mosh rompa su largo silencio discográfico de diez años y finalmente vea la luz su esperadísimo nuevo álbum, aún sin nombre, del que ya pudimos escuchar los sencillos “MJ/LM” y “JA JA JA”. No es una noticia menor, se trata del regreso de una de las agrupaciones más emblemáticas de la generación MTV y una de las bandas más importantes de la llamada Avanzada Regia, aquella efervescente generación noventera de bandas de Monterrey que lograron llamar la atención de las compañías disqueras trasnacionales e imponer su música en toda América Latina.

Formados en 1997 en Monterrey, en el departamento mexicano de Nuevo León, Plastilina Mosh ha logrado en sus 20 años de trayectoria cosechar una interesantísima discografía de cinco álbumes que con su emblemático sonido que mezcla de rock, hip-hop, jazz, música electrónica y su particular uso del sentido del humor, le han valido el reconocimiento del público internacional. También han amasado una para nada despreciable cantidad de clásicos infaltables en cualquier playlist de rock en español como “Afroman”, “Niño Bomba”, “Human Disco Ball”, “Nalguita”, “Peligros Pop” y por supuesto la fundamental“Mr P. Mosh”.

La carrera de Plastilina Mosh tiene de todo: fama, hits, discos clásicos, videos memorables, numerosas colaboraciones con grandes artistas y hasta un período de ostracismo, una trayectoria digna de revisar y qué mejor que hacerlo a través de sus propias palabras. Para eso charlamos con Jonáz, el cantante y guitarrista de la banda, y lo sometimos al difícil ejercicio de ordenar su discografía del peor al mejor disco y sacar algún que otro dato desconocido detrás de la música de Plastilina Mosh.

Noisey en Español: Hola Jonáz, ¿cómo estás?

Jonáz: Bien ¿y tú cabrón?

Noisey: Muy bien. La idea del Califica tus Discos es que los artistas ordenen a su gusto sus discos del peor al mejor, sin incluir el disco más reciente…

¿Del peor al mejor? Ummm, Ok… ¿El peor?… Ummmm… el peor disco yo creo que sería… ¡Awwww! ¡Esta difícil! Ja Ja Ja

5. Tasty + B Sides (2006)

Es el que menos escucho porque por un lado la mayoría del disco es una recopilación y nada más tiene cuatro temas inéditos que son “Millionaire”, “Mitras Comander”, “Kinkinzazo” y “Nalguita” que no salieron en ningún lado… y pues “Nalguita” ya me cansé de escucharla… ¡Ja Ja Ja! … “Millionaire” también. ¡Tengo años de no escucharlas! . Las otras canciones que quedan de ahí, los B-sides, si bien algunas son interesantes, pues nunca logramos grabarlas bien por esa cuestión de que la producción de esas canciones no se oye como para escucharlas porque quedaron incompletas o quedaron rezagadas… por algo son B-sides.



4. Aquamosh (1998)

En el cuarto lugar pondría a Aquamosh…



¡Wow! Me sorprendes con esa elección…

Yo sé que mucha gente considera que es el mejor disco que hemos hecho, sin embargo, es un disco para mí que por muchas razones ya no me pertenece. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que en muchos temas pudimos haber hecho algunas cosas más en cuestión de producción. Por otra parte son canciones que fueron escritas hace más de 20 años que aunque muchas de las canciones ya son clásicos yo no siento ni siquiera que yo haya sido parte de ese disco, me refiero a que yo ya podría ser como una persona ajena.

Claro, como una postal adolescente….

¡Algo cuenta cabrón! Cuando salió ese disco yo tenía 20 o 21 años y en esa época de mi posesión sólo tenía una guitarra y un PlayStation, y un mes después estaba tocando en España. Sí siento que eso forma parte como de otra vida que viví en algún momento cuando salió ese disco, ahora vivo otra vida y no me siento completamente pegado a él. Me encanta el disco, es un disco maravilloso en donde aparece una de mis canciones favoritas de Plastilina Mosh que es “Ode to Mauricio Garcés”. Y sí, como dices tú, una postal adolescente.. yo siento que se pudieron haber hecho otras cosas. Sin embargo, el disco está inmaculado. Yo desde el fondo de mi corazón ya lo dejó ahí en el poder del público pues ya no es mío, es más bien como de la gente.

3. Juan Manuel (2000)

Siento que es un disco muy corto y es un disco también en el que si bien hay ideas muy buenas siento que no hay canciones en sí. En ese momento nos dijimos, “si hacemos otro Aquamosh es obvio que va a sonar diluido y la bronca va a ser que cuando tengamos que hacer un tercer disco la gente va a estar acostumbrada a eso”, y entonces decidimos hacer lo que en el primer disco que fue hacer lo que se nos antojara. Las canciones de ese disco son experimentos que me encantan, yo hoy en día escucho “Baretta 1989” y me encanta como suena. También escucho muchos otros temas de ahí como “Human Disco Ball” que me sigue gustando un montón. Pero es un disco muy cortito con muy pocas canciones y más que todo música instrumental. Igual es un álbum que me gusta mucho, en ese disco trabajamos con Chris Allison que le había producido discos a Coldplay, The Beta Band y SMASH, y también participo Money Mark, que recuerdo que no lo conocíamos pero teníamos su contacto, lo llamamos y él se animó a trabajar con nosotros. Ese disco fue el que nos abrió las puertas en Europa porque la disquera Astralwerks que era la compañía disquera que trabajaba con Daft Punk y Fatboyslim pidió los derechos del disco para Europa y Estados Unidos.



2. All U Need is Mosh (2008)

Lo pongo en segundo lugar simplemente porque yo escribí más canciones ¡Ja Ja Ja!. Es un disco muy bueno en el que creo que pudimos haber hecho algunas cosas más, pero es un disco que a mí gusto disfruto mucho escuchar. Tiene canciones como “Danny Trejo”, “Comeback Bitch”o “Going to Mars Bolton” que ya suenan a canción y no tanto a experimento, sin embargo sigue estando bien, musicales y muy oscuras. “Going to Mars Bolton” fue la que más me gustó de ese disco. También tiene cosas más distorsionadas como “Cut the Crap” que está como más punk rocker. Está el pop de “Pervert Pop Song” que se me hace una rola excelente, muy buena. Creo que el disco va surfeando por cosas interesantes.



También tiene buenas colaboraciones como la de Adrián Dárgelos de Babasónicos…

¡Sí claro! Lo que hizo Adrián en “Paso Fino” fue una genialidad. También aparecen en “Pervert Pop Song” Patricia Lynn y Gaby Garza en los coros, y en “Danny Trejo” cantó la rapera de Monterrey Niña Dioz.

1. Hola Chicuelos (2003)

Definitivamente es el disco que más disfruto de Plastilina Mosh y que hasta la fecha lo escucho mucho. Es un disco para escuchar que está lleno de canciones experimentales como “Houston”, “Decatlon”, “Garret Club” o “Shake Your Pubis” y también de canciones como “Oxidados”, “Enzo”, “Peligroso Pop” o “Te lo Juro por Madonna” que es más punk y una dura canción.



Y que esta inspirada en el periodista, animador, bailarín y travesti venezolano Stayfree…¡Claro! Él fue amigo nuestro durante todas nuestras visitas a Venezuela, disfrutábamos un montón con él y nos cagábamos de risa con su columna de chismes en el semanario alternativo caraqueño Urbe, su columna se llamaba “Te lo Juro por Madonna” y entonces la canción fue como un homenaje. Ese álbum Hola Chicuelos, es un disco pleno que dura 42 minutos y tiene 18 canciones y que está lleno de cosas. creo que hay un poco de todo y para todos los gustos.

