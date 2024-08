Calificamos algunos de los cocteles más baratos de México

Nos encanta probar cosas. No importa qué: la gravedad, la rotación, cuánto es mucho, lo frío del agua y el sabor del mar. Es más, si no fuera por esos pequeños disgustos y sorpresas que nos dan las experiencias desconocidas, nuestros días serían un bucle incoloro tan entretenidos como un elevador. Hasta coger se vuelve aburrido si no se prueban cosas y personas. Me atrevería a decir que los humanos, como animales que somos, basamos nuestra existencia en probar cosas nuevas, compararlas y morir. Lo único que nos diferencia del resto de las especies es nuestra capacidad para comunicarnos: el chisme. Eso y que nos podemos emborrachar.

Cómo la especie más obediente del planeta, hemos creado sociedades funcionales en donde el consumo de cualquier estupefaciente —natural o químico— está prohibido. Estamos condenados por nosotros mismos a jugar en esta realidad sin trucos, ningún descanso mental de la superestructura que nos gobierna con horarios y dinero. El único veneno que nos permitimos como gente es el alcohol, y vaya que lo aprovechamos. No sólo nos ponemos pedos cada fin de semana y gastamos nuestro dinero en un par de horas que se convierten en crudas y vergonzosas historias; hicimos del vino una industria tan compleja como las frutas. Decenas de miles de productos diferentes de los cuales podemos elegir para embrutecernos con nuestra única droga legal. Colores y sabores para todos los gustos y caprichos, ¡que nadie quede fuera!

Qué más quisiéramos que embriagarnos con los más dulces licores mezclados con agua burbujeante de manantiales escondidos en la selva, escarchados con sal de gusano en una combinación perfecta de sabor, potencia y calidad, un trago sin crudas que nos haga sentir a qué saben las nubes. Pero nel. Somos pobres en un mundo de concreto. Pero tenemos algo: bebidas baratas preparadas que venden enlatadas en tienditas por toda la ciudad.

Así que la dinámica fue esta: convocamos a los bebedores más serios de la oficina, auténticos detectives del alcohol, para probar los chupes preparados más baratos que venden en las tienditas. Desde el Viña Real hasta Four Loko, calificamos del 1 al 5 los cocteles empacados basándonos en su sabor, presentación, la cantidad de alcohol, y el precio. No probamos las nubes pero al menos perdimos el piso.

Viña Real – 45 pesos

Yussel – 3.5

Sigue siendo excelente para cuando no tienes nada que tomar. Un clásico de la familia mexicana.



Valeria – 5

Dulce y burbujeante.

Álvaro – 3

Por un lado, evoca una oleada de buenos recuerdos de aquellas primeras incursiones etílicas en la adolescencia. Sin embargo, una vez quitados los lentes de la nostalgia, su olor a aromatizante de baño y su sabor a suero Pedialyte con piquete te devuelven a la realidad de estar tomando una bebida barata.

Laura – 4

Todos conocemos a la barata, fresca y buena ondita Viña Real. Es una de esas bebidas que saben a adolescencia. Sigue teniendo el sabor de siempre, y eso es lo bueno.

Rodrigo – 1

No me gustó nada. Ya es muy sintético el sabor, está muy perfumado, dulce, la presentación es una botella de plástico muy equis.

Daniela – 3.5

Bonitos recuerdos también. Es como tomarle directo a un aerosol de Glade Néctar de Flores. Una experiencia única y que no quisiera repetir. Aunque no es la peor opción. Para mí es una bebida muy suave y me tendría que tomar varias botellas para lograr el efecto deseado.

París de noche – 16 pesos

Yussel – 1

La peor bebida que he probado en mi vida. Sabe feo, la presentación es fea, el color es feo, el olor es feo.

Valeria – 0

Suena y sabe a motel.

Álvaro – 0.5

Quizás el trago más nauseabundo que haya probado. Su sabor y aroma artificiales se combinan en una horrorosa mezcla que ofende al paladar. La imagen de la lata es la luna junto a la Torre Eiffel, nada más cliché que eso.

Laura – 1.5

Pésimo. Según está hecho con refresco de cola y cognac, pero sabe a jarabe de zarzaparrilla combinado con cognac super barato. Además es una pésima combinación, incluso si llevara buen cognac y Coca-Cola, ¿a quién se le ocurrió arruinar dos buenas bebidas de esa forma? ¡WTF!

Rodrigo – 1

La peor. Demasiado dulce, no tiene un sabor característico, la presentación se ve muy corriente. No la recomiendo. No creo que sea bienvenida en ninguna fiesta, evento, concierto, etcétera.

Daniela – 1

Es lo más asqueroso que he probado. Demasiado dulce, como si hubieran hecho un refresco sin gas del Bubbaloo de tutifruti combinado con insecticida. En general todas las bebidas con CocaCola me dan asco. Y este coctel es como para tías, ¿quién pide un París de Noche? No es opción en ningún momento de tu vida. No lo hagas.

Caribe cooler – 13 pesos

Yussel – 4

Justo ese sabor sabe a la espuma de la paleta de cerveza. Súper dulce, pero excelente para playa.

Valeria – 4

El Caribe siempre me llama, no podía ser tan malo en su versión bebida.

Álvaro – 5

Extrañamente, la combinación de sabores tropicales resulta bastante agradable. El trago es dulce, pero no empalaga ni deja un sabor repulsivo en el paladar. Por sus colores brillantes es como beberse un arcoíris.

Laura – 3.5

Es una bebida suave y fresca. En general me gusta, pero creo que lo de los nuevos sabores combinados no fue muy buena idea.

Rodrigo – 4

La Caribe Cooler siento que es más un complemento para otras bebidas, o para tomar a lado de una alberca. Es tomarse una nada más en lo que llegan los buenos tragos. La presentación de la botella es bonita y juvenil (su target).

Daniela – 5

Esta es de mis favoritos. El sabor me recordó a las paletas de cerveza. Me encanta y lo he combinado con diferentes alcoholes. Además tiene un buen diseño. Recomendación: prepárate un Gin&Tonic clásico y agrégale un chorrito de Caribe Cooler de durazno.



New Mix – 13 pesos

Yussel – 2.84

Un clásico. Sabe a secundaria. No creo aguntar un fiesta con New Mix, y la cruda seguro es pésima.

Valeria – 3

Cumple y se ve buena onda.

Álvaro – 4

Un clásico que nos ha acompañado durante dos décadas. Su sabor es casi igual a como lo recordaba, una paloma tradicional, balanceada y no muy dulce. El tequila El Jimador, aunque no es bueno, no perjudica tanto el trago. Su imagen jovial seguramente atraerá a varios adolescentes que se inician en las artes de la peda.

Laura – 3

El New Mix es una de esas bebidas que me recuerdan mis primera pedas baratas. Supongo que por eso me parece bastante aceptable; además de que es un trago con poca ciencia. Es una Paloma: tequila con toronja. Si te gusta el tequila, esta bebida puede servir para una emergencia.

Rodrigo – 3

Es buena bebida. Sí sabe a tequila y a refresco de toronja. Es fresco, y la presentación sigue siendo la misma de toda la vida. Siento que es una bebida ya para una señora de avanzada edad.

Daniela – 3

Me recuerda a mis fiestas en la secundaria, fue una bebida muy vomitada en ese entonces. No me gusta el tequila pero el sabor no me desagrada tanto. La presentación es horrible. La combinación del azul metálico con verde es muy corriente.

