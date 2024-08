Calificamos algunos de los cocteles más baratos de México

Nos encanta probar cosas. No importa qué: la gravedad, la rotación, cuánto es mucho, lo frío del agua y el sabor del mar. Es más, si no fuera por esos pequeños disgustos y sorpresas que nos dan las experiencias desconocidas, nuestros días serían un bucle incoloro tan entretenidos como un elevador. Hasta coger se vuelve aburrido si no se prueban cosas y personas. Me atrevería a decir que los humanos, como animales que somos, basamos nuestra existencia en probar cosas nuevas, compararlas y morir. Lo único que nos diferencia del resto de las especies es nuestra capacidad para comunicarnos: el chisme. Eso y que nos podemos emborrachar.

Cómo la especie más obediente del planeta, hemos creado sociedades funcionales en donde el consumo de cualquier estupefaciente —natural o químico— está prohibido. Estamos condenados por nosotros mismos a jugar en esta realidad sin trucos, ningún descanso mental de la superestructura que nos gobierna con horarios y dinero. El único veneno que nos permitimos como gente es el alcohol, y vaya que lo aprovechamos. No sólo nos ponemos pedos cada fin de semana y gastamos nuestro dinero en un par de horas que se convierten en crudas y vergonzosas historias; hicimos del vino una industria tan compleja como las frutas. Decenas de miles de productos diferentes de los cuales podemos elegir para embrutecernos con nuestra única droga legal. Colores y sabores para todos los gustos y caprichos, ¡que nadie quede fuera!

Qué más quisiéramos que embriagarnos con los más dulces licores mezclados con agua burbujeante de manantiales escondidos en la selva, escarchados con sal de gusano en una combinación perfecta de sabor, potencia y calidad, un trago sin crudas que nos haga sentir a qué saben las nubes. Pero nel. Somos pobres en un mundo de concreto. Pero tenemos algo: bebidas baratas preparadas que venden enlatadas en tienditas por toda la ciudad.

Así que la dinámica fue esta: convocamos a los bebedores más serios de la oficina, auténticos detectives del alcohol, para probar los chupes preparados más baratos que venden en las tienditas. Desde el Viña Real hasta Four Loko, calificamos del 1 al 5 los cocteles empacados basándonos en su sabor, presentación, la cantidad de alcohol, y el precio. No probamos las nubes pero al menos perdimos el piso.

Viña Real – 45 pesos

Yussel – 3.5

Sigue siendo excelente para cuando no tienes nada que tomar. Un clásico de la familia mexicana.

Valeria – 5

Dulce y burbujeante.

Álvaro – 3

Por un lado, evoca una oleada de buenos recuerdos de aquellas primeras incursiones etílicas en la adolescencia. Sin embargo, una vez quitados los lentes de la nostalgia, su olor a aromatizante de baño y su sabor a suero Pedialyte con piquete te devuelven a la realidad de estar tomando una bebida barata.

Laura – 4

Todos conocemos a la barata, fresca y buena ondita Viña Real. Es una de esas bebidas que saben a adolescencia. Sigue teniendo el sabor de siempre, y eso es lo bueno.

Rodrigo – 1

No me gustó nada. Ya es muy sintético el sabor, está muy perfumado, dulce, la presentación es una botella de plástico muy equis.

Daniela – 3.5

Bonitos recuerdos también. Es como tomarle directo a un aerosol de Glade Néctar de Flores. Una experiencia única y que no quisiera repetir. Aunque no es la peor opción. Para mí es una bebida muy suave y me tendría que tomar varias botellas para lograr el efecto deseado.

París de noche – 16 pesos

Yussel – 1

La peor bebida que he probado en mi vida. Sabe feo, la presentación es fea, el color es feo, el olor es feo.

Valeria – 0

Suena y sabe a motel.

Álvaro – 0.5

Quizás el trago más nauseabundo que haya probado. Su sabor y aroma artificiales se combinan en una horrorosa mezcla que ofende al paladar. La imagen de la lata es la luna junto a la Torre Eiffel, nada más cliché que eso.

Laura – 1.5

Pésimo. Según está hecho con refresco de cola y cognac, pero sabe a jarabe de zarzaparrilla combinado con cognac super barato. Además es una pésima combinación, incluso si llevara buen cognac y Coca-Cola, ¿a quién se le ocurrió arruinar dos buenas bebidas de esa forma? ¡WTF!

Rodrigo – 1

La peor. Demasiado dulce, no tiene un sabor característico, la presentación se ve muy corriente. No la recomiendo. No creo que sea bienvenida en ninguna fiesta, evento, concierto, etcétera.

Daniela – 1

Es lo más asqueroso que he probado. Demasiado dulce, como si hubieran hecho un refresco sin gas del Bubbaloo de tutifruti combinado con insecticida. En general todas las bebidas con CocaCola me dan asco. Y este coctel es como para tías, ¿quién pide un París de Noche? No es opción en ningún momento de tu vida. No lo hagas.

Caribe cooler – 13 pesos

Yussel – 4

Justo ese sabor sabe a la espuma de la paleta de cerveza. Súper dulce, pero excelente para playa.

Valeria – 4

El Caribe siempre me llama, no podía ser tan malo en su versión bebida.

Álvaro – 5



Extrañamente, la combinación de sabores tropicales resulta bastante agradable. El trago es dulce, pero no empalaga ni deja un sabor repulsivo en el paladar. Por sus colores brillantes es como beberse un arcoíris.

Laura – 3.5

Es una bebida suave y fresca. En general me gusta, pero creo que lo de los nuevos sabores combinados no fue muy buena idea.

Rodrigo – 4

La Caribe Cooler siento que es más un complemento para otras bebidas, o para tomar a lado de una alberca. Es tomarse una nada más en lo que llegan los buenos tragos. La presentación de la botella es bonita y juvenil (su target).

Daniela – 5

Esta es de mis favoritos. El sabor me recordó a las paletas de cerveza. Me encanta y lo he combinado con diferentes alcoholes. Además tiene un buen diseño. Recomendación: prepárate un Gin&Tonic clásico y agrégale un chorrito de Caribe Cooler de durazno.

New Mix – 13 pesos

Yussel – 2.84

Un clásico. Sabe a secundaria. No creo aguntar un fiesta con New Mix, y la cruda seguro es pésima.

Valeria – 3

Cumple y se ve buena onda.

Álvaro – 4

Un clásico que nos ha acompañado durante dos décadas. Su sabor es casi igual a como lo recordaba, una paloma tradicional, balanceada y no muy dulce. El tequila El Jimador, aunque no es bueno, no perjudica tanto el trago. Su imagen jovial seguramente atraerá a varios adolescentes que se inician en las artes de la peda.

Laura – 3

El New Mix es una de esas bebidas que me recuerdan mis primera pedas baratas. Supongo que por eso me parece bastante aceptable; además de que es un trago con poca ciencia. Es una Paloma: tequila con toronja. Si te gusta el tequila, esta bebida puede servir para una emergencia.

Rodrigo – 3

Es buena bebida. Sí sabe a tequila y a refresco de toronja. Es fresco, y la presentación sigue siendo la misma de toda la vida. Siento que es una bebida ya para una señora de avanzada edad.

Daniela – 3

Me recuerda a mis fiestas en la secundaria, fue una bebida muy vomitada en ese entonces. No me gusta el tequila pero el sabor no me desagrada tanto. La presentación es horrible. La combinación del azul metálico con verde es muy corriente.

Perla negra – 21.50 pesos

Yussel – 3.5

El sabor es bueno. Sí me tomo una o dos en la fiesta. Seguro te emborrachas súper rápido.

Valeria – 2.5

Cumple a medias.

Álvaro – 2

Uno de los cocteles más famosos de los últimos tiempos. La Perla Negra infunde respeto, no por la complejidad del trago, sino porque tomar más de uno es como jugar ruleta rusa con tu conciencia. Sin embargo, su versión enlatada deja mucho que desear en cuanto al sabor; no es una mezcla tan bien lograda. La lata es llamativa, eso sí, aunque sospecho que quien elige este trago sólo lo hace como precopeo para irse al antro.

Laura – 3

No es mi bebida favorita, además de que tenía un color verde medio nauseabundo; pero supongo que por lo dulce de la bebida energética pude beberlo sin que me pareciera desagradable. Sí, te gustan las perlas negras en general y tu cartera está casi vacía, ésta podría ser tu salvación.

Rodrigo – 4

Es dulce. Predomina el sabor a bebida energética. No me desagradó, puede ser una buena bebida para precopear, aunque creo que es de cuidado por lo mismo que no sabe tanto a licor de hierbas y el pre se puede convertir en tu última opción de la noche. La presentación se me hace medio chaca por los tribales.

Daniela – 2

Esta bebida estaba muy de moda hace unos años, y a pesar de ser extremadamente dulce, me gustaba. Eso sí, no me tomaba más de tres. No sé como llegaron a dar con ese color verde diarrea asqueroso. La presentación es súper chaca/tribal.

Cubaraima – 14 pesos

Yussel – 5 con estrellita

Te amo, gracias por existir y ser parte de mi vida, no puedo decir nada más.

Valeria – 0

Está pirata desde la lata.

Álvaro – 2.5

Otro de los grandes de antaño, la Cubaraima es —obviamente— un cuba hecha y derecha. Aunque a mi parecer le falta ese twist de limón y un chorrito de agua mineral para rebajar esa dulzura tan característica. Su imagen nos hace pensar en que si bien estamos atorados en la ciudad, podemos darle un trago a esta lata e imaginar que zarpamos en un barco por el Caribe. O quizás sea el trago que me hace delirar.

Laura – 3.5

La cuba es una bebida muy sencilla y no creo que haya manera en que puedan arruinarla por completo; sin embargo, como es obvio que usan un refresco de cola muy corriente, termina siendo muy dulce.

Rodrigo – 4

Yo soy muy fan de la Cubaraima. Sí es muy dulce pero siempre viene acompañado del toque de ron. Es una bebida que se puede tomar a cualquier hora del día, en la fiesta, en casa, en la playa y en donde sea. Lo único que le falta es ese toque cítrico, con eso alcanzaría el 5 de calificación. La presentación es buena porque puede pasar desapercibida y que piensen que estás tomando una Coca.

Daniela – 2

Lo único que me gustó de este es el nombre. Demasiada coca, no sabe a alcohol. Es como si te tomaras los restos tibios que quedaron en los vasos rojos de la fiesta con colillas adentro y todo. Asqueroso.

Jack Daniels de manzana – 25 pesos

Yussel – 2

Sabe bien, pero no tiene nada de alcohol. Podría ser perfecto para tomar en la oficina pero no en una fiesta.

Valeria – 3

Cumple.

Álvaro – 3

Para uno de los licores más famosos y sabrosos, esta bebida deja mucho que desear. El sabor del Jack Daniel’s es casi imperceptible, y la combinación con manzana resulta demasiado dulce. Su sabor artificial es abrumador.

Laura – 1

Es una bebida muy dulce y un tanto asquerosa. Sabe como a Frutisi de manzana en proceso de putrefacción con un toque de alcohol.

Rodrigo – 3

Es dulce, predomina el sabor a manzana, casi no sabe a whiskey. La presentación es de las mejores. Puede ser una buena bebida para acompañar unas carnes asadas por la tarde.

Daniela – 2

Demasiado dulce, no sabe a whisky. La presentación no me desagrada, tiene clase. Me encanta el whisky pero solo o con agua mineral. El sabor a manzana lo arruina todo.

Sala-madre – 33 pesos

Yussel – 5

Revelación del año. El nombre es excelente, la presentación y el sabor muy bueno.

Valeria – 3.5

Sabe a Lucas de pepino y se ve buena onda.

Álvaro – 4.5

La sorpresa se la llevó este coctel de mezcal con pepino y limón. Fresco, agridulce, y de sabor balanceado, este trago es ideal para llevar la noche animada pero sin descontrol. Su imagen como de Red Bull sólo indica una cosa: qué siga la fiesta (con moderación, claro está).

Laura – 4

Esta bebida preparada me sorprendió. Esperaba que supiera asquerosa y no fue así. De hecho, me gustó; es una buena combinación de sabores.

Rodrigo – 4

Para mi esta fue la revelación. Al principio era de las que más dudaba pero sorprendió con su sabor. Sí sabe a pepino, sí sabe a limón y sí sabe a mezcal. Se siente fresco muy digerible, creo que es muy bueno para empezar la fiesta y lo único que le agregaría sería la sal de gusano o en su defecto un poco de tajín. La presentación no es muy buena y el nombre está cagado pero pues nada más.

Daniela – 4.5

Para empezar el nombre es naquísimo. Me encanta el mezcal y se me hace una falta de respeto que lo enlaten y además lo mezclen. Si no son aguas locas no lo hagan. Un buen mezcal se toma solo y a sorbitos con su respectiva chela. A pesar de todo, no sabe tan mal, tiene un toque de mezcal ahumado, la combinación de pepino con limón le da frescura. No me tomaría más de uno pero no está tan mal como esperaba.

Skyy – 21 pesos

Yussel – 3.5

No quiero decir que es una bebida para niñas. Sabe bueno.

Valeria – 3.5

Dulce y delicioso hasta que duelen las muelas.



Álvaro – 4.5

Indiscutiblemente de las mejores bebidas de la ronda, por su sabor amable con la lengua. Probablemente me bebería más de uno, a falta de un verdadero vodka tonic. Tal vez el único detalle es que su dulzura podría resultar en una cruda marca diablo.

Laura – 3.5

Tiene un sabor dulce, suave, fresco y frutal, algo muy del gusto de las chicas. Es más como un refresco con piquete. Está bueno si lo que quieres es llevártela leve y sólo relajarte.

Rodrigo – 2

No sabe tan mal, pero siento que está muy perfumado.

Daniela – 4.8

Este es de mis favoritos también. Lo podría comprar como para precopear y ya después algo más fuerte. Siempre me ha gustado la botella, sencilla y con clase.

Four Loko – 33.50 pesos

Yussel – 0

Alcohol con azucar, eso es todo. Y un blackout del cual seguro te arrepentirás. Bonito viernes, corazones de luz.

Valeria – 1

Nunca he confiado en esa bebida.

Álvaro – 2

¿Qué clase de persona se pondría una borrachera con Four Loko? Alguien que claramente no se ama a sí mismo. Es el tipo de trago que te hace parecer un deportista extremo, pero que te deja tirado en la lona por knock-out. Su sabor —supuestamente a fresa y limón— es penetrante y empalagoso. Por su alto contenido en alcohol, es una bebida ideal para una noche de destrucción extrema.

Laura – 0.5

Está bebida contienes 12 por ciento de alcohol, por lo que es muy fuerte. Además, al menos el sabor fresa con limón que yo probé, sabe asqueroso, como a jarabe para la tos con mucho alcohol. Es vomitivo. No lo recomiendo para nada, a menos que tu intensión sea destrozarte y de paso perder la dignidad en el proceso.

Rodrigo – 4

La más dulce, la más fuerte, la que seguro te noquea. Después de tres four lokos seguro tienes un blackout y de los feos. No tiene muy buen sabor, debe tomarse frío sí o sí. Es para gente que ya tiene pensado en tirarse una fiestota para no recordar. La presentación se me hace muy buena, llama la atención y el tamaño es perfecto.

Daniela – 1

El que inventó esto superó al del Tonayan y quería acabar con la humanidad. Esta «bebida» no es para humanos. No me sorprende que ya este vetada en varios países. Es lo más parecido a tomarte veneno para ratas, nada más que no te mata tan rápido. Estaría mejor que te matara al instante para no vivir con el recuerdo del sabor de esta asquerosidad. Además, probablemente sólo necesites dos para acabar vomitado en tu cama. Muy peligroso. La presentación, sin embargo, no me disgusta tanto. Podría pasar por un Arizona.