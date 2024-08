Call Super nos habló sobre sus procesos creativos y su primera caja de ritmos

Más que un productor de música electrónica, se podría decir que Joe Seaton, a.k.a. Call Super, es un diseñador de sonido.



Sus inicios en la electrónica se deben a los amigos de su hermano menor, y uno podría pensar que alguien tan creativo tiene un trasfondo peculiar, pero en entrevista nos comentó que su pasado en relación a la música, no es único ni diferente: «muchas personas deben haber entrado en contacto con este tipo de música de la misma forma que yo«. Quizá, todo comenzó cuando en la adolescencia obtuvo un Roland MC505 a través del departamento de investigación de la universidad donde trabajaba su padre, instrumento que ha estado junto a él todo este tiempo, pues todavía lo usa.

Cuando le preguntamos sobre su alias de productor, nos contó que él prefiere ser lo más honesto posible y que le gusta esa vieja forma en que los DJs y productores presentaban su música con sus nombres reales, «sin esconderse detrás de alguna máscara. Pero si quieren saber, Call Super es un síntoma en algún código fuente de un programa computacional, que posiblemente indica un problema más profundo«.

Su debut a nivel mundial fue Suzi Ecto, que salió en 2014 por Houndstooth. Es una colección de tracks que exploran mucho más allá de las fronteras del techno, y que te pueden llevar a terrenos más profundos y oscuros que la pista del club. El disco fue aclamado entre la crítica especializada. La combinación de atmósferas espesas con melodías fantasmales y crujientes elementos percusivos, demuestran una habilidad exquisita con el manejo del sonido. Cada pieza está tejida con un detalle que parece obsesivo.

Actualmente, Call Super reside en Berlín, y sobre su vínculo con el club inglés Fabric, nos comentó que toca en ese foro una o dos veces al año y que ha desarrollado una relación muy cercana con la gente que ahí trabaja: «por lo general, trabajo sólo con amigos o personas con las que tengo una buena relación«.

Su segunda producción, Arpo, estará disponible el 10 de noviembre de este año. Todavía no podemos decir nada al respecto de éste, pero cuando le preguntamos sobre el extraño arte del disco, nos platicó que su familia está llena de artistas plásticos: «mi abuelo y mis padres son pintores y siempre fui muy cercano a mi familia, por lo que su educación ha sido parte de mi desarrollo como músico. También estoy interesado en este tipo de expresión artística, y yo mismo hago las portadas de mis discos«. El arte de Arpo es una pieza de su colección de ilustraciones titulada «Three Hundred Cuts», que se pueden ver aquí.

«Cuando eres imaginativo no importan las herramientas que utilices, y hablar a detalle sobre mi estudio me parece banal y un aspecto que está más relacionado con el consumismo que con los procesos de creación. Nunca me enfoco en el equipo, con una laptop puedes hacer lo que sea, lo principal es moldear el sonido como si estuvieras haciendo una escultura. Toda la música que hago es una extensión de mí mismo«, contó sobre sus formas de componer canciones.

Definitivamente tienes que escuchar la música de Call Super, tanto sus tracks propios -que son tan complejos como para dejarte llevar a mundos desconocidos-, como sus DJ sets, en los que podrías toparte el potente y característico techno por el que es conocido, junto con alguna misteriosa pieza de dub, o una energética canción de disco setentero, y hasta cantos tribales. Es uno de los productores del momento y se presentará en el segundo día de Fascinoma 2017.

