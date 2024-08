Esto es lo que cambiarían de la Constitución los jóvenes españoles

Si algo positivo ha traído consigo todo el lío de Catalunya, eso ha sido el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución, una Carta Magna sometida a referéndum entre menos del 40% de los que ahora tienen derecho a voto en nuestro país.

El pasado 11 de octubre, el PSOE negoció con el PP su apoyo para aplicar el artículo 155 a cambio de comenzar a debatir en un plazo de 6 meses sobre las modificaciones que deberían incluirse en la Constitución. Una perspectiva esperanzadora, aunque poco realista para muchos: ¿por qué un Gobierno que se niega en rotundo al diálogo y la toma como sagrada iba a acceder a modificarla?

Pero, puestos a soñar, salimos a la calle y le preguntamos a algunos jóvenes cuáles serían sus prioridades en caso de abrirse el melón constitucional. Y, aunque nos encontramos con algunas sorpresas, como dos chavales que nos dieron la peor excusa de la Historia para no entrar al trapo («nosotros no sabemos de eso, somos canarios»), lo cierto es que la mayoría tiene algo que decir al respecto. En algunos casos, para abolir artículos y en otros para hacer efectivos algunos que, consideran, no se cumplen.

Clara, 23 años, Navarra

«Modificaría muchos artículos, pero también blindaría otros. Los haría efectivos, porque en la práctica no se cumplen. Uno de ellos es el derecho al trabajo, porque sobre todo en el caso de los jóvenes, la situación es dramática. Hablas con gente que tiene 40, 50 años y te cuentan que sabían que iban a tener trabajo después de estudiar, aunque no fuera ‘de lo suyo’. Las nuevas generaciones no podemos decir lo mismo.

Yo tengo una beca que se me acaba en 5 meses y no sé a voy a encontrar trabajo, ni mucho menos de lo mío. Es normal que nos vayamos fuera, que haya una fuga de cerebros. Por eso considero que se le debería dar muchísima más importancia al cumplimiento de este artículo y de este derecho. La economía la mueve el trabajo, y al final, nos guste o no, todo se mueve por la economía, por el dinero».

Clara se refiere al artículo 35 de la Constitución: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Diego, 20 años, Toledo

«Si me dieran la oportunidad de votar una nueva Constitución, elegiría que España fuera una república. Creo que el Rey no pinta mucho en nuestro país, los tiempos de los Reyes ya han pasado y la Monarquía es una institución completamente anacrónica.

Además, si nos fijamos en su actuación con el conflicto de Catalunya, queda patente la inutilidad de la institución, lo poco que nos sirve a los ciudadanos que esté ahí cobrando los millones que cobra. Él y su hija, que tiene la mitad de años que yo y más ceros en la cuenta de los que yo podré tener nunca. El sueldo de Leonor y de Felipe nos vendría muy bien a los españoles para otras cositas, como tapar los agujeros de todo lo que nos roban».

Diego se refiere al artículo artículo 1 de la Constitución, en el que se dice que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria», así como al Título II, denominado «De la Corona».

Alfonso, 34 años, Córdoba

«A la Constitución habría que echarle un vistazo sí o sí, porque es verdad que se logró sacar adelante en una época en la que era bastante complicado encontrar un consenso, pero se ha producido un relevo generacional y hay que revisarla para que vaya a la par que la sociedad.

Me parece una cuestión importante, y que ahora está de mucha actualidad, la territorialidad de España. Quitaría el mandato férreo de la indivisibilidad de nuestro país. Debería ser un concepto más abierto a que si hay ciertas sensibilidades dentro del territorio español que desean y solicitan otro tipo de reconocimiento, todas las personas que viven en ese territorio puedan manifestarse y decidir sobre su futuro».

Alfonso se refiere al artículo 2 del Título Preliminar de la Constitución: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Laura, 23 años, Madrid

«De la Constitución modificaría el aforamiento de la clase política. Si un Senador o un Diputado han cometido un delito, se le debería poder juzgar igual que a cualquier otro ciudadano, e ir a la cárcel como cualquier otro español.

La Justicia debería ser justa en nuestro país, valga la redundancia. Y, ¿no somos todos iguales ante la Ley, que es lo que dice esa misma Constitución? Creo que artículos como este fomentan la corrupción, por ejemplo, que es un gran problema en nuestro país. Y creo que muchos casos no se han destapado aún».

Laura se refiere al artículo 71. 2 de la Constitución: «Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.»

Gabriel, 23 años, Canarias

«No sé si es modificarla, porque se supone que España es un Estado aconfesional, pero haría que realmente se cumpliera este artículo de la Constitución. No es real. En la práctica, la Iglesia no paga el IBI, tiene ciertos beneficios y ventajas que otras confesiones no tienen, por ejemplo. Nos suena raro que los musulames exhiban símbolos o hagan algo relacionado con su cultura o su religión, como rezar, en la calle, pero una vez al año cortan calles y calles con motivo de la Samana Santa para pasear a los ídolos católicos.

Otro detalle en la que se hace evidente que el Estado no es aconfesional es el hecho de que se enseñe religión católica en las escuelas públicas. Si se enseñara, se tendría que enseñar desde una perspectiva Histórica y filosófica, como Historia de las religiones, no imponiendo una única visión, unos valores, una moral…

España, desde hace muchísimos años, ha sido un crisol de religiones: hemos tenido musulmanes, judíos, cristianos… y cada una tiene que tener su espacios para expresarse, pero no ventajas respecto al resto de ciudadanos u organizaciones no religiosas».

Gabriel se refiere al artículo 16.3 de la Constitución: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

Sebastián, 24 años, Madrid (nacido en Colombia)

«Creo que en España se toma demasiado a pecho la Constitución, se concibe como algo cultural y tradicional e inamovible en vez de como una cosa orgánica y que se puede modificar. En mi país de origen, Colombia, la Constitución se modifica sin ningún problema. Creo que la última vez fue en el 91.

Creo que, al hilo, por ejemplo, de lo que ha pasado en Catalunya en estos días, estaría bien revisar en qué casos puede el Estado usar la fuerza contra sus ciudadanos. Los ciudadanos deben, al menos, poder expresarse libremente, y no es normal lo que hemos visto en estos días».

Sebastián se refiere al artículo 8: 1. de la Constitución: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.» 2. «Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.»

Maikel, 20 años, Madrid

«Modificaría algunos artículos de la Constitución, pero también velaría porque se hicieran realidad algunos que ya están, como el derecho a la vivienda o al trabajo. Todos los españoles, o mejor dicho, todos los seres humanos, tienen derecho a tener un trabajo gracias al que poder vivir dignamente y alimentarse. Y en nuestro país, en muchos casos, no se está cumpliendo.

Sobre todo en el caso de los jóvenes, miro a mi alrededor y veo explotación laboral, cuando no paro. Las empresas se aprovechan de nosotros porque queremos entrar al mercado laboral a toda costa, necesitamos trabajar, y ellos necesitan gente que trabaje. Y si es por un precio irrisorio, mejor».

Maikel se refiere al artículo 35 de la Constitución: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Jessica, 23 años, Málaga

«Ya que el Jefe del Estado español es el Rey, que sería otro tema sobre el que discutir, eliminaría la totalmente la discriminación a la mujer en la cuestión de la sucesión de la Monarquía. En pleno siglo XXI y ya que la Monarquía existe y es algo heredado, al menos que haya una igualdad de género.

Nos venden que vivimos en un país igualitario, y hay cosas que denotan que, obviamente, no, y que chocan con que la Constitución diga que todos, como españoles, somos iguales».

Jessica se refiere al artículo 57.1 de la Constitución: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos».