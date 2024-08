Qué pensamos los estudiantes de letras de la RAE

La Real Academia Española es esa fuente todo poderosa con la que ganar apuestas, partidas al trivial, o simplemente quedar de pedante. La apabullante inferioridad numérica de mujeres —solamente un 18% por cierto de los académicos—, miembros como Pérez Reverte o su empeño en que digamos güisqui son algunos de los rasgos que distinguen a esta institución.

Con cosas como la inclusión de acepciones que se refieren a la mujer como sexo débil en la palabra fácil, no hay semana que no veamos por las redes sociales una nueva campaña denunciado su machismo. Y si estos no fuesen motivos de polémica suficientes, la RAE se asegura el staying relevant comunicando su rechazo por unanimidad de la independencia catalana.

Videos by VICE

Y es que aunque hace ya algunos años que en la Academia decidieron jubilar el lema de 1714 de “Limpia, fija y da esplendor”, el olor a rancio permanece. Algunos de sus miembros y miembras son profesores en la Universidad Autónoma de Madrid, universidad de la que soy alumno, así que, como buen estudiante de Filología Hispánica, me salté sus clases para preguntar a mis compañeros y compañeras de la Facultad de Letras y Filosofía qué piensan de ella.

¿De todos los señores de la RAE, quién se lleva la palma? ¿Deberíamos hacerles caso y cortarnos con el yasssss o el same, tia? ¿Vamos a acabar hablando todes con la -e? Estas son algunas de nuestras respuestas.

Germán, Iara, Iman

Germán, 20, Filosofía, Iara, 20, Filosofía, Iman, 19, Estudios de Asia y África: Árabe

VICE: Decidme, ¿en vuesta opinión, qué hace la RAE?

Iara: Hace un trabajo de recopilación de las palabras que utilizamos, ¿no? O al menos creo que es a lo que se debería limitar a hacer, no a imponerse sobre la lengua como hace muchas veces.

Iman: Es contradictorio. Por una parte se defiende cuando la gente se queja de las palabras que incluyen porque “es así cómo hablamos” pero por otra parte nos dice que hay cosas que podemos decir y cosas que no.

¿Créeis que la RAE refleja la lengua que realmente se habla?

Germán: En principio sí, pero muchas veces recoge lo que quiere. Yo no iría con la banderita de “reflejamos lo que dice la sociedad” si luego nos ponen tantas pegas.

Iara: El lenguaje evoluciona mucho más rápido que la RAE. Para que incluya un crush o un tranquileo habría que esperar a ver si se asientan no solo entre personas de nuestra edad.

Iman: Pero no podemos esperar 20 años para que una palabra esté formalmente “aceptada”, para que no nos de miedo decirla. Habría a que acercar a la RAE a la gente, para que recoja cómo habla la sociedad aunque también a la gente a la RAE, para saber qué función tiene y qué trabajo hace.

«El día que la sociedad empiece a utilizar la -e no le quedará más remedio que incluirla» — Germán

El nuevo director de la RAE dice que debemos “evitar cierto papanatismo, que tiende a utilizar sin venir a cuento términos en inglés” ¿Qué opinaís?

Germán: Pues que no hay que cortarse con las palabras ¿no? Si un nice es lo que mejor expresa lo que estás pensando en ese momento lo utilizas y punto, no creo que haya fallo.

Iara: Aunque claro, nunca podrías utilizar un anglicismo en un trabajo académico. Imagina que estoy haciendo una exposición y de repente se me escapa un by the way o un damm, no suena nada formal.

Iman: Pero los autores ponen palabras en otro idioma constantemente, con el tema de que si lo traduces pierdes parte del significado. Es una doble moral.

La RAE también ha manifestado su rechazo hacia el lenguaje inclusivo. El todos y todas, el todes, el todxs… ¿Debería recogerlo?

Germán: No sé, el día que la sociedad empiece a utilizar la -e no le quedará más remedio que incluirla.

Iara: Pero ya oponerse desde el principio… Se nota mucho quien lleva la RAE.

Germán: Lo que dicen ellos no lo defiendo pero ante su rechazo la forma de cambiarlo es simplemente utilizarlo tú.

«Yo me he liado petas con hojas de la Biblia, no me da apuro liarme un peta con una hoja de la RAE» — Iman

¿Utilizáis el diccionario de la RAE? ¿Os vendría bien tener una copia física del diccionario?

Iara: Para mis estudios yo suelo consultarlo. A final es un libro de consulta, no está mal tenerlo.

Germán: Pero tú lo consultas por internet, ¿crees que te vas a poner a leer las nosecuantas páginas del diccionario físico?

Iman: Yo me he liado petas con hojas de la Biblia, no me da apuro liarme un peta con una hoja de la RAE.

Iara: Bueno, realmente seguiría utilizando la versión web, así que para fire o al wallapop.

Vera, 18 años, Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación

VICE: Buenas Vera. La RAE ya ha manifestado su rechazo ante los “anglicismos innecesarios”. A nosotros no se nos va el crush o el same, tia de la boca , ¿Tú crees que deberíamos cortarnos con las palabras inglesas?

Vera: No lo veo como algo súper malo, debería entenderse que en un contexto de globalización es inevitable el contacto entre lenguas. Además depende mucho del registro, yo no hablo igual con mis amigos que en el ámbito académico. A mí padre tampoco le voy a decir eyyy soulmate.

Muchos dicen que todas estas voces inglesas ponen en peligro el castellano. ¿Qué opinas?

¡El español en peligro! Que entran anglicismos sí, pero el español sigue siendo una lengua dominante, hegémonica, que se considera apta para la cultura. Mi familia y yo hablamos gallego y estamos viendo como realmente nuestra lengua se desprecia y se habla menos cada vez menos. Por eso, a mí cuando un señor de estos dice que el castellano está en peligro, no sé si reírme o llorar.

«Cuando un señor de estos dice que el castellano está en peligro, no sé si reírme o llorar» — Vera

Y si la RAE quiere reflejar el lenguaje que utilizan los hablantes, ¿por qué tanta reticencia en incluir palabras así?

Parece que rechazamos todo lo que no sea lo propio, lo “español”, que es lo que consideramos lo puro. Supongo que es por el purismo de muchos de estos señores, como Pérez Reverte.

Justo te iba preguntar por el término señores. Defíneme el concepto señores para estos señores de la RAE que no saben que lo son.

Esto es my jam. Los señores™ son hombres de ya una cierta edad que se creen con derecho a opinar sobre cualquier cosa y no admiten que se les rebata, sobre todo si la persona es jóven.

¿Debería incluirse en el diccionario?

Es jerga que se está consolidando y que cada vez se utiliza más, así que ¿por qué no?

Y ¿de todos estos señores quien se lleva la palma?

Pérez Reverte sin duda, aparte de ser el más mainstream es el más accesible. Él sigue un planteamiento así “utilizo palabras muy cultas porque soy un señor de la RAE pero no me corto al poner gilipollas o cabrón porque soy un machote lleno de testosterona”. Es el icono cuñado.

Es que estos señores, son muy señores. ¿Cuál crees que es la media de edad de los académicos de la RAE?

Cincuenta ¿y… siete?



74.

Dioooooooos. Esto no lo pongas… pero cuanta polla vieja.

La primera vez que te vi fue en el tren: estabas criticando a Pérez Reverte. ¿Si pudieras mandarle un saludo que le dirías?

¿Se lo puedo mandar en gallego? Un saúdo para vostede, señor Reverte. Os meus mellores desexos, supoño. É que que lle vou dicir que non lle dixera xa. Ola, cuñado?

Irene, 19 años, Estudios Hispánicos

VICE: Hola Irene. De entre los 45 académicos de la RAE solo hay 7 mujeres. ¿Cómo se explica esta apabullante inferioridad numérica en 2017?

Irene: El machismo está muy presente en la RAE. Es triste pero es una consecuencia directa de la sociedad que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico en el que surge la institución.

El primer diccionario de la Academia fue el Diccionario de Autoridades, que se acompañaba de citas de escritores, las autoridades, entre las cuales ni una sola mujer fue incluida. Aun así, me gustaría destacar que en niveles más bajos de la Academia, la mayor parte sí que son mujeres.

¿Cómo es eso?

La RAE no solo la constituyen los académicos, hay mucho más trabajo detrás. El trabajo de estas lexicógrafas es fundamental pero no conocemos ninguno de sus nombres. Lo de siempre, en la base un gran grupo de mujeres y en cabeza visible unos pocos hombres.

«Creo que necesitamos una institución que marque la norma en el lenguaje, pero si anteponemos la norma ante la realidad, la norma se queda desfasada» — Irene

Hemos visto ya varias campañas por las redes denunciando el machismo de la RAE. La última fue causada por la acepción de fácil como ‘mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales’ ¿Qué opinas de ella?

Me parece tremendamente mal y no es la única palabra del estilo que hay en el diccionario. Tenemos otras como vampiresa, ’mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa en beneficio propio’, en la que ni siquiera se menciona su definición como ‘mujer vampiro’. Creo que habría que erradicar todos estos rastros sexistas que quedan en el diccionario.

¿Y de almóndiga? ¿O cocreta, que por cierto, es un mito que llegase a ser incluida?

Nos escandaliza que la RAE recoja palabros como almóndiga o cocreta, pero a mí no me parece mal que lo haga, siempre que lleve una etiqueta de “vulgarismo”. La RAE recoge palabras que se usan, si se utilizan deben reflejarse.

Pero palabras como puta o mujer fácil, aunque puedan ser sexistas, se utilizan. ¿Las debería recoger?

Deben ser recogidas, puesto que aluden a una realidad existente y eso no se puede negar, pero bajo una etiqueta de ‘despectivo’ en cuanto a la parte del uso sexista, como insulto.

¿Sueles utilizar el lenguaje inclusivo? El todos y todas, el todes, el todxs…

Lo empecé a utilizar cuando una persona cercana empezó a utilizarlo para referirse a sí misme porque no se sentía reflejade con el género marcado por la -a o la -o. La realidad puede llegar a desbordar la gramática, y no me parecería mal que lo hiciese. Ahora mismo la visibilidad es más importante. Creo que necesitamos una institución que marque la norma en el lenguaje, pero si anteponemos la norma ante la realidad, la norma se queda desfasada. Llegados a este punto, la Academia tiene que renovarse para no morir.

¿Y crees que el lenguaje inclusivo traerá de la mano la desaparición del machismo?

No lo creo, al final la causa del machismo no es la lengua, es el patriarcado. Para acabar con la enfermedad habrá que eliminar la raíz, no podemos pensar que hemos acabado con el machismo por decir un femenino genérico. Pero sí que muchos aspectos machistas se reflejan en la lengua.

Y a los que dicen que somos una generación muy sensible, que vivimos en un burbuja protectora contra todo lo que no nos gusta, ¿qué les dirías?

Pues sí, puede que seamos una generación sensible, pero es que si una persona no reacciona ante lo que quiere cambiar, no se “ofende”, no creo que lo vaya a cambiar.

Candela, 18 años, Estudios Hispánicos

VICE: Hola, Candela. ¿Estás de acuerdo con que el masculino es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de mujeres sea superior al hombres, como dice la RAE?

Yo no lo veo. Para mí lo lógico es que si la mayoría somos mujeres, se nos trate en femenino. Igual que si hay mayoría de hombres, se les trata en masculino y nadie se escandaliza por ello.

Es más, este debate salió en una clase, ¿cómo fue la discusión?

Empezó cuando una compañera le dijo al profesor que si éramos veinte chicas y un chico, que por favor nos tratase en femenino. Pero el “masculino genérico” es algo que está tan asumido que si no se hubiese generado el debate lo hubiésemos dejado pasar.

«Los jóvenes también podemos dar otro punto de vista sobre la lengua, porque, al fin y al cabo, somos los que estamos viviendo y adaptándonos más rápidamente a los nuevos cambios sociales» — Candela

Aunque sí que hubo una chica que contestó que ella no se sentía excluida en el “chicos”. ¿Qué pensaste?

Me chocó bastante, aunque a ver es comprensible, tenemos ideas machistas tan asentadas que muchas veces no se nos pasa por la cabeza cuestionarlas. Normalmente yo suelo protestar pero algunas veces cuesta. Puedo enfrentarme a un profesor para que me trate en femenino, pero a la hora voy a cambiar de clase y el siguiente me va a volver a tratar en masculino.

Tras las últimas polémicas sobre acepciones machistas, el diccionario ya está introduciendo un sistema de «marcas» para «advertir al usuario de que una palabra aunque correcta, es ofensiva o injusta”. ¿Tú crees que es un paso por el buen camino?

Es un primer paso. Entiendo que las palabras, aunque ofensivas, tienen que estar, si un extranjero escuchase zorra y la fuese a buscar en el diccionario tendría que poder encontrarla. Me parece que la marca no está demás, refleja una conciencia sobre los problemas sociales pero creo que más importante que modificar la lengua, es modificar la educación y con ella el pensamiento machista. La lengua es una consecuencia, acabaría adaptándose.

Entonces, antes que las polémicas acepciones, ¿qué piensas que es lo que le hace falta cambiar a la RAE?

Lo que le hace falta a la RAE es un cambio de planteamiento y estructura muy heavy. Antes que nada habría que hacer algo respecto a la increíble inferioridad numérica de mujeres.

Lo de la media de edad ya… es verdad que vale más el diablo por viejo que por diablo y que los académicos más mayores tienen grandes conocimientos que aportar. Aunque los jóvenes también podemos dar otro punto de vista sobre la lengua, porque, al fin y al cabo, somos los que estamos viviendo y adaptándonos más rápidamente a los nuevos cambios sociales y tecnológicos que la lengua también refleja. Y no te digo solo los jóvenes, alguien de menos de 50 años, por Dios.