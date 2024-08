Estrenamos en exclusiva el nuevo videoclip de Camellos

Camellos sacaron el año pasado un LP titulado Embajadores (Limbo Starr) con el que un buen puñado de gente de diversa índole se apasionó; juntando en la nocturnidad a poperos, mods, punks y garajeros en un solo enjambre alrededor de sus conciertos. El cóctel juntaba ritmos amfetamínicos del power pop y punk de finales de los setenta con sonidos más contemporáneos como Art Brut o Futureheads, ya sabéis, todo coronado con unas letras que reivindicaban una especie de costumbrismo de la era de internet y la mediocridad de la crisis.

Este pasado 28 de septiembre presentaron nuevo material recopilado en un EP titulado Arroz Con Cosas, en el que se incluye este “Café para Muy Cafeteros”, del que estamos tremendamente orgullosos de presentaros el vídeo que ha dirigido Enrique Villaluenga, que además ha colaborado con nosotros en varios proyectos. Aprovechamos la ocasión para dispararles unas preguntas a los Camellos, las encontraréis debajo del vídeo.

Videos by VICE

VICE: Defendedme la música con guitarras ahora que se lleva “la música urbana”, ya sabéis, todo eso de rapear encima de una base electrónica.

Camellos: Dicen que para gustos los colores, pero a nadie le gusta el marrón. Vaya cosita. A nosotros nos gusta la música urbana (entendemos por ello rap, trap, R&B…) pero practicamos “música de guitarras” porque es lo que nos sale mejor para expresarnos y porque nos permite sacar más rabia e intensidad. Y porque no sabemos rapear, requiere demasiada memoria y a veces no recordamos nuestras propias letras.

Tampoco nos parece lógico que hoy en día se vea como algo “de pollavieja” que te guste la música de guitarras, aunque se ve que es un discurso que arrasa entre los adolescentes, que pasan del pop, rock y metal como de comer mierda. Por suerte, a veces parece que el punk se salva de la quema, aunque lo mismo tenemos la cabeza metida en el culo y en realidad el 100% de la música bajo-batería-guitarras se ha vuelto carca de repente. Ojalá que no.

Una cosa, viendo vuestro vídeo me he preguntado una cosa. ¿A veces vais a tocar a los sitios en tren?

Alguna vez hemos ido en tren porque no siempre contamos con furgoneta, amigxs de VICE. La precariedad es relativa. Lo mismo vas en tren como un rey que cenas pan Bimbo del almacén de la sala en la que acabas de tocar para que te queden euros para una copa con (introduzca nombre de bebida energética). También se puede decir que le quita glamour rockero, pero le pueden dar por culo a quien lo piense, la verdad.

¿Creéis que el rock es un engaño? Al final, tener un grupo es tragarse carretera, parar en gasolineras, dormir en hoteles de mierda, despertarse a las 12 del mediodía porque te echan del hotel, emborracharse, no ver nada de la ciudad donde has tocado, estar a las cinco de la tarde en la sala por las pruebas de sonido, esperar, esperar, cargar y descargar material. ¿Vale la pena? ¿Qué sacáis de positivo de todo esto?

Sacamos de positivo que merece la pena hacerlo, si haces un balance general. Nos gustaría suicidarnos cuando hay que cargar y descargar y nos encantaría arrancarnos los ojos cuando dormimos dos horas en literas de un youth hostel, pero flipas cuando llegas a un sitio nuevo y se saben tus canciones. Eso y poder ganarte la vida con ello, aunque por ahora sólo podamos hacerlo parcialmente y aunque probablemente nos dé un ictus un lunes cualquiera en el metro de Madrid.

Tener un grupo con tus amigos también es algo muy bonito, por cierto: es como si en la mili se comiera bien. O como si aún existiera la mili. O como si la mitad de los lectores de VICE supieran qué era la mili.

¿Cuántos litros de cerveza podéis llegar a beberos durante un fin de semana? Si un bebé pesa unos 3 kilos, ¿cuántos bebés se mete cada uno durante el fin de semana?

No medimos lo que bebemos, pero en un ensayo caen siempre varios litros, aun contando con un abstemio en el grupo. Eso da una idea. Y no nos gustan los niños. No deberíais beberos a los niños.

Venga, dos preguntas sobre el vídeo. ¿Cómo grabasteis el vídeo? ¿Vino Enrique a unos conciertos de fin de semana y os grabó en los mejores momentos?

El clip es una recopilación (o quizá una criba de entre toda la mierda recopilada) hecha por Enrique Villaluenga, autor de vídeos maravillosos que recomendamos seguir y contratar. Es un “best of” de todo lo que Frankie fue grabando durante nuestras visitas a mil sitios de la península, presentando nuestro LP desde mitad de 2017 hasta mitad de 2018.

Enrique supo darle un orden, esquizofrénico pero muy en nuestro estilo, e introdujo efectos varios, cortes y magia de la buena. No de la del mago pop ese. De la buena. También hay que decir que nos lo pasamos muy bien en nuestros viajes, de ahí que intentemos que la handycam lo capte. Pero hay muchas cosas que no podemos mostrar porque no queremos ser héroes como Ceci.

Otra cosa: ¿qué coño pretendía Enrique Villalonga al vestir a Tommy de señora?

Esas imágenes son parte del clip que hicimos con Yago Cobas Concheiro y el Templo del Vicio para nuestra canción “Gilipollas”, que forma parte de nuestro LP, Embajadores. Nosotros nunca decimos que no a ideas locas y, bueno, recomendamos que se vea el clip.

Lo último: ¿cuál ha sido el máximo de veces que habéis llegado a mear en un avión? ¿Os da miedo levantaros a mear? Lo digo por todo eso de que uno se puede partir el cuello si hay una turbulencia bien jodida.

A alguno de Camellos le da pánico volar. A ninguno nos gusta mear. Y nunca hemos viajado juntos en avión, aunque esperamos hacerlo pronto para poder tocar en Gibraltar. La verdad, no sabemos qué contestar a esto así que propondremos una pregunta: si han vuelto tantas cosas noventeras veinte años después, ¿significa eso que pronto volverá el indie más cursi, aberrante y soporífero de inicios de los años dos mil?

Supongo que es una pregunta retórica así que lo dejaremos aquí.

Camellos están siempre de gira y estas son sus próximas fechas:

5 octubre – Bilbao, Sala Shake (+Gloriosa Rotonda)

3 noviembre – Madrid, Sala 0 (+Medalla)

14 diciembre – Barcelona, Sala Vol (+Medalla)

15 diciembre – Tarragona, Sala Mister Mojo (+Medalla)

