Varias cam girls nos cuentan cuánto ganan

Hay muchas formas de ganarse la vida desde la cama, pero ninguna parece tan glamurosa como la de las cam girls. La profesión es cada vez más conocida, lo que provoca un aumento del número de personas que la practican, según afirma Elysia Downings, una cam girl de 29 años de Derbyshire, Inglaterra. “Cada vez hay más competencia, sin duda”, me cuenta.

Los datos lo corroboran. La principal plataforma del Reino Unido especializada en este tipo de vídeos, AdultWork, asegura que en un momento dado puede haber hasta 50 000 profesionales trabajando en su sitio. Si bien es complicado determinar con exactitud cuánto dinero genera este sector, en 2014 la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido estimó que este tipo de trabajo sexual movió más de 6000 millones de euros.

Pero, ¿cuánto ganan las propias cam girls, en realidad? En lo que respecta al dinero, los conceptos “mucho” y “poco” son muy relativos, así que decidí averiguar de una vez por todas hasta qué punto es lucrativo este trabajo preguntando a varias cam girls.



Elysia Downings. Foto cedida por ella misma.



ELYSIA DOWNINGS, 29, DERBYSHIRE

VICE: ¿Crees que la gente tiene una idea equivocada de lo que ganáis las cam girls?

Elysia Downings: Me parece que hay mucha desinformación al respecto. Se creen que es un trabajo sencillo que no requiere ninguna inversión ni habilidad, cuando no es para nada el caso. Si se paga bien es porque quien actúa delante de la cámara es buena profesional, como pasa en todas partes.

¿Tenías idea de cuánto podrías llegar a ganar antes de meterte a cam girl?

¡La verdad es que no! En mi caso era el último recurso, porque perdí el trabajo y soy madre soltera de un niño. Al principio, firmé un contrato con la agencia Off The Record y la primera semana me llevé 700 libras (casi 800 euros). ¡Me quedé flipada! Entonces supe que había tomado la decisión correcta.

¿Cómo funciona este mundillo? ¿Quién te paga y cómo?

Pues me conecto en AdultWork y enciendo la cámara. Las tarifas se calculan por minuto y varían según la chica. Por ejemplo, yo cobro 2 libras por minuto para chats de grupo, que es cuando hay varias personas en la misma sala. En esos casos, te pueden dar propina. Una vez me tocó un grupo de tíos que me daban 10 libras de propina cada vez que me azotaba el culo. Fue una locura, pero muy empoderador. Para los vídeos con una sola persona, cobro 4 libras / minuto, y si hago noche findom, 8 libras / minuto. Pago el 35 por ciento de todo lo que gano a AdultWork, el 5 por ciento a mi agencia y el 3 por ciento a otro proveedor de software. También hago trabajos extra como sugar baby para ganar algo más de dinero.

VICE: ¿Cuál es la mayor suma que has llegado a ganar en una semana?

¡Unas 5000 libras! Pero he de decir que una vez tuve un turno de ocho horas en el que solo gané 0,81 libras. Es muy variable. Es un trabajo en que ganas lo que inviertes: cuantas más horas hagas, más clientes nuevos y habituales tendrás. ¡Lo cierto es que no hay límites!



SCARLETT, 29, BRISTOL

VICE: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de cam girl?

Scarlett: Pues cosa de un año y a tiempo parcial.

¿Y cómo te va, por ahora?

¡SUPERBIÉN! Ojalá hubiera empezado antes, la verdad, pero me frenaban los prejuicios que se suelen asociar al trabajo sexual. Me ha permitido aumentar mucho mi poder adquisitivo ¡e incluso pagarme un viaje de dos meses a Tailandia!

¿Cuánto has ganado hasta ahora?

Unas 7000 libras. He estado trabajando a tiempo parcial y con un parón de dos meses en medio. Pero bueno, que soy masajista titulada y gano mucho más como cam girl por hora trabajada.

¿Vale la pena incluso por las tasas que te cobra la agencia?

¡Totalmente! He conocido a muchas chicas increíbles y esto ayuda a crear una red de apoyo cuando empiezas, ya que puedes llegar a sentirte muy sola. Además, las agencias promueven mucho nuestros perfiles para atraer más clientes.

Lola Moon. Foto: Steeve Thielleux

LOLA MOON, 24, DORSET

VICE: ¿Tenías idea de lo que ibas a ganar cuando te hiciste cam girl?

Lola: ¡No! Como tantas otras chicas, empecé a hacerlo como trabajo extra para ahorrar dinero y viajar cuando terminara la universidad. Durante la primera semana como cam girl a tiempo parcial, gané 500 libras. También trabajaba en una tienda, pero al cabo de unos meses decidí dejarlo y centrarme más en los vídeos. Calculé que ganaría mucho más con menos horas de trabajo.

Háblanos de cómo funciona todo, de cómo empiezas a generar dinero.

Suelo ir al chat gratuito para llamar un poco la atención. Entonces, me llevo a los clientes a chats privados o grupales, dependiendo de lo que busquen. Me da la sensación de que la gente se cree que ganamos mucho más de lo que realmente nos pagan. En los chats grupales, al menos, seguro que no, aunque a veces hago un destape rápido para ganar más propinas.

¿Cuál es la mayor suma que has llegado a ganar en una semana?

Pues 700 libras después de pagar tarifas e impuestos. Antes de hacer de cam girl, casi no podía ahorrar nada. Este trabajo me ha permitido pagar el descubierto de la cuenta y ahorrar 6000 libras para viajar por India. Todo el mundo tiene su opinión sobre el trabajo sexual, pero a mí me ha dado una estabilidad económica que nunca habría podido lograr con otro trabajo.



Elizabeth. Foto: Elysia Downings

Elizabeth , 26, Scotland

VICE: ¡Hemos oído que ganas mucho! ¿Cuánto conseguiste en tu primer año como cam girl? Elizabeth: Es muy loco. Me metí en esto pensando ⎯esperando⎯ ganar 1000 libras a la semana, pero ya llevo un año y estoy ganando sumas de seis dígitos. En una semana mala me llevo 2000 libras, que sé que para la mayoría de la gente es mucho. Pero me siento muy agradecida, porque esto me ha permitido ahorrar para cumplir mi sueño de comprarme una casa cerca de mi familia sin tener que pedir una hipoteca.

¿Siempre has ganado tanto?

Pues sí, la verdad. No todo viene de ese trabajo. Debo decir que también me dedico al findomming, con el que tenía experiencia antes de empezar.

¿Tienes algún consejo para otras mujeres que quieran ganar mucho dinero también?

Yo siempre digo lo mismo: que sean ellas mismas. Delante de la cámara hago mucho el tonto y me comporto tal cual soy. No intento parecer sexy y creo que mis clientes valoran esa autenticidad porque eso implica que podemos forjar una relación.

Debe de ser difícil no permitir que todo ese dinero se te suba a la cabeza.

¡Lo es! Es importante no dejar que el ego se te dispare. Procuro no despegar los pies del suelo llevando una vida normal, no gasto mucho y sigo viviendo en el mismo pisito con la bañera rota. También hago donaciones a la beneficencia porque me parece importante usar el dinero para hacer el bien y ser generosa.

Este artículo se publicó originalmente en VICE Reino Unido.