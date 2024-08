Camila Gil: «Quiero que me admiren por ser la primer DJ transexual de Colombia»

Este artículo fue publicado originalmente en Thump Colombia*

Su nombre es Camila Gil, una paisa de 20 años que ha vivido su vida bajo un escudo difícil de romper, más cuando creció en una de las sociedades más conservadoras del país: Medellín. Ahora el pelo de Camila es rubio e interminable y sus vestimentas siempre son incitantes, curiosas. Lleva accesorios coloridos, joyas brillantes y tacones altos, elementos que al ser conjugados en ella logran una clara manifestación del yo verdadero, aunque ese «yo» –al menos para Camila–, no haya venido en sincronía con ella desde un comienzo. Camila nació en el Barrio El Poblado y creció en Envigado, en el cuerpo de un niño, pero desde temprana edad supo que era una mujer.

Hoy en día, su fanaticada es incontable, pues los mensajes de 88.000 seguidores en Instagram y más de 160.000 de Facebook siguen llegando, nunca paran. Los piropos en la calle y los comentarios picantes en sus redes hacen parte de la cotidianidad de Gil. Su grupo de amigas, conocidas como el Mariposario, se hacen llamar el «combo que no se deja». «Somos unas niñas trans que a pesar de varias críticas y de varias experiencias, mucha gente nos admira como somos, como vestimos. Nuestra personalidad es arrolladora y no nos dejamos aplastar de nadie», explica la nueva DJ.

Camila, al formarse en una sociedad que difícilmente deja proseguir lo «diferente», ahora desafía otro escenario, en donde la inclusión toma varias caras: la música electrónica. Por ello, quisimos conversar con ella sobre esta faceta de su vida, la de ser DJ. Estos son sus comienzos, sus referentes, sus aspiraciones al estar detrás de un par de tornamesas y sus opiniones frente a la discusión de género en Colombia.

¿ Cuándo te comenzó a interesar la música electrónica?

Cuando vi un DVD de Tiësto del 2003 tocando en el estadio Gelredome en la ciudad de Arnhem, desde ese día mis gustos por la electrónica empezaron a crecer.

¿Cuál fue tu primera fiesta?

Hace demasiado tiempo, fue en unos quinces cuando tenía 13 años. Era en un salón social en Belén y el DJ se llamaba «Sónico DJ».

¿Qué te motivó a ser DJ?

Cuando empecé a entrar en el mundo de la fiesta, a cada fiesta que iba, me iba enamorando cada vez más de los sonidos que escuchaba. También era muy pendiente de cómo actuaban los DJs, y fue así como me empecé a obsesionar con la electrónica. Un día en Envigado vi una escuela de producción musical, entré a averiguar y me mostraron todas las tornamesas y el espacio de producción. ¡Y me metí a aprender hasta el día de hoy!

¿Con qué equipos te gusta tocar?

Toco con tornamesas y con controladores. Pero prefiero el controlador Pioneer XDJ-R1.

¿Buscas ganar algo de dinero con el arte de ser DJ, o simplemente lo ves como un hobby?

Lo veo como mi carrera profesional, es lo que me apasiona.

¿Qué DJs tienes como referentes, tanto locales como internacionales?

Locales: Jara DJ y Exotic.

Internacionales : Taito Tikaro, Tiësto , Dani Masi y Gio Silva.

¿Has sentido alguna clase de discriminación cuando estás tocando?

No, ninguna. Más bien he sentido admiración. Hasta el día de hoy nadie me ha discriminado.

Y con el montón de ganosos que hay en Medellín, ¿te echan mucho los perros en los toques?

Jajaja, es algo de todos los días. Aunque cuando es para un público gay es diferente.

¿Cuáles son las fiestas que le gustan a las chicas del Mariposario? ¿Qué escuchan? ¿Qué toman? ¿Qué meten?

Cuando salimos todas, nos encanta ir a los mejores lugares a dar lora. Nos encanta el house y asistimos a muchos eventos todas juntas. Nos gusta tomar vodka, wiski y algunos dulcecitos que hacen que la fiesta sea mejor. (Risas).

¿Alguna vez en en esas fiestas les han hecho propuestas indecentes, como por ejemplo, que las inviten a todas para una finca o motel?

Sí, a la mayoría de fiestas que vamos siempre es en palco, llamamos demasiado la atención. Los hombres son muy interesados en nosotras, sí se ha presentado varias veces.

¿Y qué pasa cuando las invitan, se van o se quedan?

Siempre nos quedamos todas juntas… hasta el final de todo.

¿Piensas que ser transgénero te ha favorecido para conseguir más presentaciones?

Mis gustos no son hacia alguien de la comunidad gay, prefiero a alguien de la comunidad hétero. Y pensaría que sí, porque soy alguien que tiene una personalidad arrolladora, y al momento de tocar lo doy todo con mi actitud y mi forma de expresarle la música al público.

¿Por qué crees que es importante para ti y para la comunidad posicionarte como la primera DJ transexuales de Medellín y colombia?

Es muy importante porque la escena tiene que ver nuevos talentos locales y quitar tantos estigmas que hay en contra de las trans.

¿Cuál es el track que más te gustar tirar en tus sets?

«Get Busy» de Gio Silva.

En tu set DANCE FOR ME, sentimos el tribal house como tu género predilecto, pero ¿cuáles son tus géneros favoritos?

Mmm, me gusta mucho el tech-house, porque es algo más diferente y relajante para escuchar. Pero mi preferido sin duda, como decías, es el tribal house.

En el mismo set dices que tienes algunos errores. ¿Qué crees que te hace falta por mejorar?

Aún ando estudiando en DJ Station para mejorar los errores que todavía tengo. En el set que subí fallé en algunas partes con el pitch bend, de resto todo súper bien.

¿Dónde te gustaría presentarte como DJ?

Me encantaría llegar a tocar internacionalmente en los eventos más importantes como MUTEK , ElectroSnow, Spring Festival, L.E.V., Electro Weekend o Tomorrowland. Quisiera llegar a muchas partes de verdad, pero lo que más quiero es que todo el mundo me conozca por mi talento y que me admiren por ser la primer DJ transexual en Medellín.

¿Cuándo se viene el próximo set o presentación de Camila Gil DJ?

En agosto estaré subiendo mi nuevo set con lo mejor de mi repertorio. ¡Pendientes!

