Camila Moreno lanza un nuevo video entre amor y Apocalipsis

Camila Moreno fue nominada a un Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción Alternativa por su tema “Millones”, lanzado en el 2009. Fue con esa canción con la que se consagró como una de las folkloristas chilena más influyente. En el 2017, Camila, decidió tomar un receso musical para explorar otras disciplinas artísticas: “Desde chica bailo y me gustan las imágenes”, me cuenta vía telefónica desde Chile. Hoy cargada de un nuevo ímpetu e influenciada por la lucha social que se vive en su pueblo, Camila lanza un nuevo material que marcará, sin duda, su regreso a los escenarios.

En plena revolución chilena, Camila fue protagonista en la intervención que se viralizó internacionalmente con el performance: “Un violador en tu camino”. Su regreso en este momento no es casual. Bajo la coyuntura decidió repensar los tiempos y el contenido de su trabajo bajo el nombre de “Quememos el reino”, su nuevo lanzamiento; un tema compuesto en marzo pasado en el marco de las protestas mundiales del 8M. Ella misma la define como “una canción feminista, una invitación a las amigas para encender un fuego después de tanto dolor. Es un ruego, una liturgia. Es también una reflexión sobre la pertenencia a la tierra y al paganismo , y a su vez la convicción de que la política la filosofía y el amor están totalmente unidos”.

Videos by VICE

En el video participan mujeres líderes del movimiento feminista chileno, quienes denuncian y queman los rostros de políticos en la calle. Una idea que tampoco tiene nada de improvisación pues, más allá de la realidad actual en Chile, Camila nos cuenta cómo hacía meses su visión del futuro derivó en un disco apocalíptico mezclado con el amor. “Ese futuro se hizo presente y teníamos que hacer algo”.

Y así en el marco de este lanzamiento quisimos hablar de política y feminismo con ella.

VICE: ¿Qué papel tiene la política en tu trabajo?

Camila Moreno: En mi carrera siempre estuvo presente la problemática política, social, filosófica y existencial, desde la canción Millones que fue el estallido en cuanto a la visibilidad pública de mi carrera, muchas de mis canciones han tenido este tipo de reflexiones, más provocadoras. Hace semanas que en Chile no se habla de otra cosa, todo lo que ha pasado, desde los asesinatos, las violaciones, las torturas, han sido hechos muy dolorosos y es por eso que existe la necesidad de hablar. La denuncia y la música son formas de visualizarlos.

¿Qué referencias tenés en relación a cómo se cuestiona esta realidad dentro del ambiente artístico?

Bueno siempre está presente Violeta Parra y Víctor Jara. También me inspiran las trabajadoras de la música y disidencia, Colectivo feminista en el que participo. La filosofía queer también me ha tocado mucho, la no binariedad y la opacidad de los géneros, y por supuesto la liberación y expansión de la sexualidad.

Fueron dos años de receso musical ¿a qué se debió?

Tuvo que ver con tres cosas. Primero tenía la necesidad de explorar otros lenguajes, la intención de buscarlos me llevó a crear un proyecto que se llama Pangea, un proyecto que abarca distintas áreas de las artes y que requería mucho tiempo de mi parte. Por otro lado, llevaba diez años en el ambiente músical, únicamente me dedicaba a componer y necesitaba explorar otras disciplinas: las artes visuales fueron una de tantas que se fueron entrecruzando en mi camino; también la poesía y la ciencia ficción. Otra necesidad fue personal, la maternidad, necesitaba explorar esa faceta personal. Sin embargo, estos últimos meses volvió la necesidad de componer canciones, hacer música es un espiral que está presente constantemente.

¿Qué significa para vos Quememos el reino ?

Es quemar la realidad mediocre que hemos concebido, las lógicas y morales traídas del cristianismo, es quemar toda la injusticia, el patriarcado y la pequeñez, es quemar este sistema que ya no va más, y es quemarlo entre nosotras.

*El guión y dirección del videoclip fue de Camila Moreno y Gowosa