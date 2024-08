Camila Moreno y su retiro indefinido: “Tirarse una y otra vez al abismo te genera cansancio”

Camila Moreno es, probablemente, la cantante más original que dio Chile durante la última década. En la música de esta talentosa multi-instrumentista (guitarra, piano, cuatro, charango) se mezclan pop, rock, electrónica y folclore chileno, mientras conviven por igual influencias como Björk y Violeta Parra, Radiohead e Inti-Illimani, PJ Harvey y Los Prisioneros, Victor Jara y Spinetta, Charly García y Cecilia Vicuña. Se trata de una artista cuyo trabajo no acepta etiquetas.

Desde su irrupción en la escena de su país en 2009 con su celebrado debut Almismotiempo, y teniendo como carta de presentación la canción “Millones”, nominada ese año al Grammy Latino como Mejor Canción Alternativa, Camila se convirtió rápidamente en un referente de la nueva generación de músicos chilenos. Lo que para muchos sería un inicio de carrera soñado, lleno de exposición, buenas críticas y reconocimientos del público y la industria, para Camila fue una especie de pesadilla.

Fue tanta la presión por el éxito de su debut que terminó hundida en un fuerte bloqueo creativo que la llevó a pensar en abandonarlo todo y, posteriormente, a Tierra del Fuego, en el fin del continente, a un viaje introspectivo en busca de la inspiración perdida. En ese viaje Camila logró volver a componer y el resultado sería su segundo disco Panal del 2012, un trabajo más íntimo que rompía con la energía juvenil y los aires folk de su debut.

Camila Moreno tiene años coqueteando con el retiro. La idea ya rondaba su cabeza cuando hace tres años lanzó su tercer disco Mala Madre. La inestabilidad de ser una artista independiente en Chile, sin sello, sin representantes y que debía autogestionarse todo, ya había generado en ella un desgaste que la llevó, por ese entonces, a decir en alguna entrevista que si al álbum no le iba bien dejaría la música. Finalmente Mala Madre fue aclamado por la crítica y el público, pero esta buena acogida no hizo que las cosas cambiaran. Los años siguientes fueron intensos, con muchas presentaciones en vivo y con un hecho que la marco a fuego y le hizo cambiar todas sus visiones sobre la vida: la maternidad.

Durante este tiempo, Camila Moreno ha estado trabajando en un proyecto multidisciplinario al que ha bautizado Pangea y que finalmente verá la luz en 2018 y en el que llevará las fronteras de su arte más allá de la música: un documental, un libro, un cortometraje, un cómic, un concierto y un disco doble. Sobre el origen de este nuevo trabajo, Camila cuenta que “fue un proceso que fue ocurriendo, no había un plan ni una intención de que Pangea fuese un proyecto multidisciplinario sino que nació del reconocimiento de entender que mi música y mis canciones que yo hacía en mi isla solitaria estaban siendo transformadas por el trabajo colectivo que yo tenía con mi banda y con otras personas como la vestuarista o los mismos productores, y a partir de estas canciones que eran mías de mi soledad, chocaban estas otras soledades, estas otras islas y se generaba un nuevo continente”.

El 2018 será para Camila Moreno el año de Pangea, pero será también el año en que finalmente se retirará de los escenarios por tiempo indefinido. Luego de más de 10 shows presentando el proyecto en diferentes ciudades durante los primeros meses del año, el día de hoy, 25 de mayo, actuará por primera vez en el Teatro Caupolicán, uno de los escenarios más importantes de Santiago de Chile, en el que será su último show hasta quién sabe cuando. Después de esto, Camila se tomará un buen tiempo para dedicarse a terminar Pangea, a la crianza de su pequeño hijo León y a la composición de los temas de un futuro disco. En este contexto nos encontramos con ella en Buenos Aires, días antes de su impactante presentación en la Usina del Arte.

Noisey: Cuando lanzaste Mala Madre en 2015 dijiste que si no te iba bien con el disco te retirabas. Ese disco fue un éxito en críticas y ahora regresas anunciando un nuevo proyecto y tu retiro indefinido de los escenarios ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?

Camila Moreno: Es una decisión que quería tomar hace tiempo. Es una necesidad de la acción. Se conjugaron distintas cosas como este proyecto multidisciplinario que es Pangea, que me llevó a poder abrirme a hacer otras cosas que quería hacer hace tiempo, como indagar en el audiovisual o hacer un libro. Aparte, el tema de mi maternidad también aceleró el proceso. Yo empecé a tocar en vivo cuando mi hijo tenía dos meses de vida y eso fue una locura. Me refiero a que yo vengo hace años queriendo parar y eso tiene que ver también con lo desgastante que es tocar en vivo y tener un proyecto. Que te vaya bien no es que te critiquen bien un disco. Esa es una parte muy pequeña. También tiene que ver lograr tener una estabilidad a todo nivel como proyecto, y eso es súper difícil. Por lo menos en Chile es demasiado sacrificio.

¿Ese desgaste tiene que ver con la realidad de ser una artista independiente en Chile?

Sí, claro. Yo no tengo sello, no tengo agencia. Todo es autogestionado y siempre ha sido así. Yo partí trabajando en la época de Almismotiempo (2009) con una amiga que me ayudó a ver todo el tema de producción. Todo es súper desgastante, pero igual funciona un poco como antes. Es como una reversión de lo que pasaba en los años 90, que si no tenías una agencia o un sello atrás, cuesta ganarse los espacios y hay que pelear más. Ser artista independiente en Chile yo lo encuentro súper ingrato, pero también es porque hay una industria chica. No hay una industria muy desarrollada. Yo creo que está ahora en vías de desarrollo.

Supongo que esta decisión de retirarte te ha llevado a hacer un balance sobre tu carrera, ¿qué piensas de ella cuando miras hacia atrás?

Creo que ha sido una carrera muy valiente y no lo digo porque sea yo. Pero esa valentía también tiene costo, tiene costo del desgaste. Tirarse una y otra vez al abismo te genera cansancio.

Cuando editaste tu segundo álbum Panal, contaste muchas veces del bloqueo creativo que tuviste para componerlo y dijiste que para ti es necesario tener un espacio sin presión y sin límites para componer, ¿ha cambiado esto?

Lamentablemente no. También tiene que ver con eso el retiro, porque yo quiero meterme de lleno a hacer mi otro disco y no puedo estar en dos procesos a la vez. Necesito tiempo y espacio. Creo que el tiempo de ocio es muy importante para la creatividad. Mucho de mi imaginario nace del tiempo de estar con mis amigos o de estar mirando el techo ¿sabes? El ocio es muy importante para la creatividad y es muy importante para mí poder tener ese tiempo libre de ir a mi taller y tocar la guitarra, luego tomar un libro y leer, luego salir y mirar los árboles y luego salir y jugar con mi hijo. Ese tiempo sin límites ¿no? Y tocando en vivo y con toda esta cantidad de trabajo que tengo, es imposible.

Es muy curiosos que tu disco anterior se llame Mala Madre y que después haya llegado tu propia maternidad.

Sí, es muy raro. Siempre me pasan esas cosas como de autopremoniciones.

¿Cómo te transformó el hecho de ser madre?

Camila Moreno: ¡Uy me cambió demasiado en demasiadas aristas! Pero claro, finalmente cambian las prioridades también. Yo por 10 o 12 años estuve cien por ciento enfocada en mi trabajo. Fui una mujer que levantó sola su proyecto y me hice jefa de mi arte a nivel de tomar todas las decisiones y jefa de un equipo muy grande, casi 15 personas o más. Y eso tenía mucha importancia para mí y cuando nació mi hijo dejó de tener tanta importancia. Si me iba bien, si no me iba bien, si las cosas salían bien o salían mal, antes era como que se acababa el mundo y hoy es como que no me importa tanto la verdad.

¿La maternidad te influyó musicalmente? ¿Has compuesto?

He compuesto poco. Pero he compuesto. En general para hacer catarsis.

Siempre has dicho que la materia prima de tu composición son sentimientos oscuros como la rabia o la tristeza, ¿ha cambiado esto con la maternidad?

Sí, es raro. Tengo que explorarlo porque mi vida ha tenido más bien una sensación de estabilidad desde que nació mi hijo y estando con mi pareja actual; entonces tengo que ver cómo encontrar esa voz que no conoce esta realidad. Es algo que me tiene bien curiosa, componer de cosas cotidianas.

Como una voz más luminosa también.

Es que yo encuentro que diferenciar la luz de la sombra o juzgar las emociones como positivas o negativas… me tengo mucho cuidado con eso porque para mí la rabia es algo muy positivo y desde la rabia pueden nacer cosas muy luminosas, así como también de la tristeza. En Mala Madre yo ahondé harto en eso: ¿Por qué juzgamos ciertas cosas como negativas? ?¿De dónde viene ese imaginario? ¿Qué es lo oscuro y qué es lo luminoso? El cuestionamiento de por qué rechazamos lo oscuro y por qué bienvenidos lo luminoso, me parece algo cultural y sumamente predeterminado. Hay una conciencia atrás, hay una energía dominante que quiere que nosotros juzguemos de ese modo la realidad en todos sus planos, emocional o filosóficamente. Entonces en Mala Madre me metí en esa oscuridad, si la quieres llamar así, pero para mí es como lo que dice la artista y poeta chilena Cecilia Vicuña: “Tu rabia es tu oro”. Sin ese motor tan fuerte, no se harían revoluciones. No se haría nada.

¿Cómo sale la idea de Pangea?

Este concepto de generar un nuevo continente a partir de distintas voluntades, distintos imaginarios y distintas creatividades, me recordó el concepto de Pangea, que me encanta. Como una Pangea a la inversa de la deriva continental. No es una separación sino una unión, como que los continentes chocan y se generan nuevas geografías. Eso también me ocurrió porque mucha gente me decía: “Oye, yo escucho tus discos y voy a tus shows en vivo y es demasiado distinta la experiencia”. Y sí, porque nosotros en vivo improvisamos, tomamos las canciones y las estiramos, hacemos cosas amorfas con ellas, las destruimos un poco; no todas, pero gran parte del show es así, un show super super enérgico. Es el remix del remix, que es finalmente un trabajo de banda.

¿Y cómo surge la idea de Pangea como proyecto multidisciplinario?

Primero grabamos un DVD, un documental. Grabamos a ocho cámaras un concierto que se llamó Pangea, en el Teatro Oriente en 2017 en Chile, y cuando estábamos grabándolo después de terminar el show y vimos ese material que estaba bueno me dije “A mí no me excita hacer un DVD, una canción tras otra. ¡Qué aburrido! Esto necesita relato, necesita contexto”. Y ahí hicimos este documental musical donde están las canciones pero también están atravesadas por una entrevista.

Háblame del cómic y el cortometraje.

Luego del concierto y el documental dije: “Quiero ahondar aún más en ese relato”, y entonces me metí a mi infancia donde nace Pangea realmente, que viene de los cuentos que me contaba mi padre cuando era niña, que ocurrían en Pangea. En las noches llenábamos la cama de muñecos y de figuritas y jugábamos adentro de este continente que era Pangea, donde ocurrían cosas como que un dinosaurio se encontraba con un niño mapuche y tenían aventuras. De ahí también viene mi amor por el mundo mapuche y por el mundo indígena. Entonces tomé los recuerdos que tenía y los transformé en algo nuevo, e hice un cortometraje de animación stop motion que se llama Pangea también. Cuando le mostré el guión del cortometraje a Félix Vega, que es para mí el mejor escritor y dibujante de cómics chileno, a él le gustó tanto que dijo “Hagamos un cómic de este guión”. Entonces está el cortometraje y está el cómic de la misma historia.

¿Y el libro?

La posibilidad de hacer un libro salió cuando me dijeron: “Hagamos un cancionero”, y yo dije, “No qué aburrido hacer un cancionero. Hagamos un libro objeto”. Entonces estamos haciendo un libro objeto que es como invitar a la gente a meterse en mis cuadernos en donde yo hago mis canciones, mis dibujos, poemas sin terminar o letras borroneadas. Ese es el libro objeto, bien material.

¿Y cómo va a ser el disco?

El disco es un disco doble que es el show en vivo que grabamos en Santiago para el documental y ese es el volumen uno del disco Pangea, que tiene las canciones que ya existen solo que muchas de ellas están medio transformadas, mucho rollo con la improvisación. Después está el volumen dos que es un disco de basuras, un disco un poco de los pedacitos que uno va dejando sueltos: canciones que nunca llegaron a ser canciones, demos de otras canciones y también hay dos canciones inéditas.

Qué curioso que lo llames “un disco de basuras”.

Me gusta la basura, me encanta.

O sea que todo este año vas a estar trabajando en Pangea.

Pangea es 2018 y, si acaso hay algo que se atrase, tendrá que ver la luz en el 2019. Pero en 2018 estaré trabajando en esto cien por ciento.

¿Y también vas a dedicarte a componer el sucesor de Pangea?

No, es que como también compongo de una manera tan esporádica, tengo muchas ideas en el tintero. Tengo que sentarme y trabajarlas. No te diría que me gustan, están grabadas en mi celular, como una idea de una guitarra, una guitarra y una voz, un pedazo de una fracción de un piano. Tengo más de cien.

Quieres encarar la composición desde la calma.

Sí, no hay otra manera para mí la verdad. A veces también hay canciones que vienen y salen en una sentada, que son las menos.

Alguna vez dijiste que en el futuro te veías fuera de Chile, ¿todavía piensas eso?

Sí, me encantaría irme de Chile.

¿Y en qué lugar te ves?

México o Canadá.

Entiendo que tu descontento con Chile viene de muchos lados.

Sí, Chile se fue al carajo. Chile después de haber elegido a Piñera es un país que se está hundiendo. Se hundió. Hoy día Piñera hace lo que quiere, se salta al Parlamento, se salta a la Cámara de Diputados y pone y deshace leyes. Tal cual una Dictadura, solo que fue una Dictadura elegida y entonces eso ya es más triste todavía… la gente votó por él. ¿En qué está la gente? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la humanidad en las personas? Cada uno quiere su propio pedazo de torta, por eso lo eligieron a él, porque está esta ilusión triste e infantil de que él es millonario y entonces yo voy a ser millonario. ¡Ja Ja Ja! ¡Terrible!

Si yo te contara la cantidad de cosas que están pasando. El primer mes del gobierno de Piñera es para suicidarse, es para irse realmente del país, para ir e incendiar La Moneda. Cuando ellos querían algo ¿qué hicieron? Fueron y quemaron La Moneda, desaparecieron gente. Eso es lo que hicieron. Y a nosotros nos dicen que somos violentos porque hacemos marchas o porque le pegamos a Kast, ¿no sé si supiste eso?

No, ¿quién es Kast?

Kast es un ultraderechista que fue sacado a palos de una universidad en el norte y entonces fueron todos como pechoños y moralistas así como diciendo “¿Cómo pueden hacer esto?” Él fue a hablar a la universidad y lo estudiantes se organizaron y no lo dejaron entrar, ¡Mínimo que pase eso! ¡Si nos meten el palo en el ojo todo el día desde hace años! ¡Lo mínimo que puede pasar es que los mandemos a la re mierda! Realmente ellos nos cagaron, ya fue. Ya nos mataron, ya nos torturaraon, nos violaron, nos desaparecieron y ahora se están lavando las manos y se cagan de risa con las marchas estudiantiles.

¿Y cómo ves el tema de los derechos de la mujer en Chile?

Imagínate que lo que se había avanzado con la ley del aborto, Piñera lo deshizo. Ese es un piso mínimo de dignidad para la mujer. Encima que hayan hombres decidiendo sobre tu cuerpo, es tan violento ¡Eso es realmente violento! No que saquen a un puto diputado de ultraderecha de una universidad. Estamos hablando del aborto por tres causales y ahí todos los hombres hablando y llenándose la boca, diciendo que las mujeres tienen culpa de que las violen porque provocan a los hombres. Entonces somos hijos de una cultura que viene desde la Inquisición y la Inquisición no fue hace tanto tiempo, la Conquista no fue hace tanto tiempo y estamos en la decadencia de la civilización. Es mi impresión. Si yo pudiera despegarme de la historia del hombre, esta es la decadencia de la civilización.



¿Te consideras una bruja?

Sí, claro que sí. ¡Ja Ja Ja! Mira, para Mala Madre yo hice una investigación y llegué a un texto que decía que las mujeres que menstruaban en luna llena eran expulsadas de las tribus porque tienen menos posibilidades de ser madres porque cuando tú menstrúas en luna llena ovulas en luna nueva. Es como que ellos asemejaban el ciclo lunar al ciclo del óvulo, entonces cuando tú tenías luna llena y estabas fértil el óvulo y la luna llena hacen que la energía esté más potente y entonces tienes más posibilidades de quedar embarazada, entonces era una mujer fértil, una mujer que sirve. Estas mujeres que menstruaban en luna llena, y yo toda la vida he menstruado en luna llena, eran expulsadas de las tribus y fueron ellas las que crearon e investigaron en el mundo de la brujería y la hechicería. Son mujeres marginadas.



¿Estás condenada a ser bruja entonces?

Sí, yo creo que todas las mujeres que estamos conectadas con nuestra rabia, con nuestro oro, somos eso. Nos han pisoteado toda la historia y no solamente los hombres, la sociedad negó lo femenino. Lo femenino no le pertenece a la mujer ni a los hombres.

En la época de Mala Madre dijiste que no creías en el feminismo.

Porque no lo entendía bien.

Y ahora recientemente en un comunicado en Facebook te declaraste feminista y luego en tu programa de radio dijiste que eras más bien metafeminista, ¿me explicas eso un poco mejor?

Justamente lo que te estoy hablando es decir un metafeminismo, porque es un feminismo que va más allá. Yo sí me declaro feminista y metafeminista, porque el feminismo es una lucha de género y es una lucha que existe porque hay una desigualdad entre hombres y mujeres a lo largo de la historia y esa desigualdad sigue ocurriendo. Metafeminismo, en cambio, tiene que ver con darnos cuenta que las energías femeninas pertenecen a lo humano y a la naturaleza. Es la energía que está reprimida y que esta sociedad quiere reprimir, que es una energía relacionada a la oscuridad, a lo que que no se puede controlar, a lo desconocido, a la noche, a la naturaleza, a las cascadas, a la violencia de la naturaleza y esa es una energía del universo, y es la que estos webones que inventaron el rollo del control necesitan mantener apabullada y pisoteada. Porque si esta energía, que es incontrolable por naturaleza, sale a la luz, es imposible que nosotros tengamos una sociedad como la que tenemos ahora.

¿Piensas en el futuro?

Eh… sí.



¿Cómo sería un futuro ideal para ti?

Ay, un futuro donde la gente se sensibilice ¡Dios mío! Un futuro donde la gente vuelva a dejar de ser tan individualista. Cada uno luchando por su pedacito de torta patéticamente. Un futuro con educación de calidad, un futuro con salud gratis, con políticos que piensen no que quieran dinero, con políticos que sean científicos, que sean poetas.

Es todo Camila, muchas gracias. Me encantó hablar contigo.

¡A mí también!

Una última cosa, tengo aquí un cuatro venezolano ¿tocarías una canción?

¡Bueno! ¿Y la vas a poner en Noisey?

Sí, claro

¡Bacán! ¡Voy!

