Qué significan las camisetas del Tour de Francia: una guía para dummies

Probablemente sus redes estén llenas de ciclismo en estos días. Desde memes de Rigoberto Urán, hasta insultos a Nairo Quintana por no estar de líder en el Tour. Por si no estaba claro, esta germinación de memes ciclísticos tiene como motivo el Tour de Francia. El tour es la mayor justa del ciclismo, junto con el Giro d’Italia y La Vuelta a España. Este año, en su edición número 104, la carrera cruza por primera vez las cinco regiones montañosas de Francia. Esta competencia existe desde 1903 y solo en dos ocaciones ha sido suspendida debido a las dos guerras mundiales.

En 2017, 198 corredores partieron desde Dusseldorf, Alemania, marcando la primera vez en la que la competencia vuelve a este país desde la caída del muro de Berlín (sí, el Tour de Francia no solamente pasa por Francia). Los 198 ciclistas están divididos en 22 equipos de nueve participantes cada uno. En total, los deportistas que terminen las 21 etapas, recorrerán más de 3.500 kms, y pisarán cuatro países diferentes.

El tour es una carrera de múltiples etapas, 21, para ser exactos. Estas se dividen entre etapas planas, etapas de montaña, contrarreloj por equipos e individuales. Es por esto que Nairo, obviamente, no puede ganar todas las etapas como le exige la opinión pública a través de las distintas redes sociales. Recordemos que la especialidad del escarabajo boyacense es la alta montaña, la cual aún no hemos visto en la competencia, y es importante no olvidar que al otro lado de la pantalla hay humanos compitiendo, humanos que tienen límites físicos, que también se cansan y cuyas piernas no siempre responden como ellos quisieran.

Las etapas de alta montaña son ideales para los escaladores natos como Quintana, Chaves, Contador y la lista sigue. Es ahí donde se centrará la atención de los próximos días, cuando el pelotón se adentre en las empinadas montañas francesas. Ahí se perfilará el campeón de este tour, se medirán condiciones y se verá realmente quién es quién. La importancia de estas etapas reside en la diferencia de tiempo que puede sacar un ciclista con condiciones de escalador frente a uno que no las posee. En la montaña se deciden las grandes carreras del ciclismo en el planeta.

Cada equipo de los 22 inscritos para este tour maneja una estrategia diferente para llevar a su «capo» a la gloria máxima del ciclismo: vestirse de amarillo en París.

Esta competencia entrega cuatro camisetas en total. Al final de cada etapa se renueva la clasificación de las camisetas y, al culminar las 21, se entregan las camisetas al ganador definitivo de cada clasificación.

Aquí les tenemos la explicación para dummies.

Maillot Jaune (La camiseta amarilla)

Foto vía Pixabay.

La camiseta máxima la porta el líder (aquel que lleva el menor tiempo acumulado en lo corrido de la competencia). El portador de esta camiseta puede variar dependiendo de la etapa, sin embargo, quien llegue con esta camiseta a París —es decir a la última etapa—, es condecorado como campeón del Tour.

Vale la pena recalcar que, hasta el momento, ningún colombiano ha ganado el Tour de Francia, y solo un colombiano ha portado este maillot. Victor Hugo Peña en 2003, saboreó la gloria por tres días.



El color de esta camiseta se remonta a los inicios de esta justa deportiva en 1903. L’Auto-Vélo, un periódico local, vio a comienzos de siglo la oportunidad de elevar sus ventas creando esta carrera. No obstante, solo hasta 1919, en honor al color de las páginas de este periódico, se instauró el maillot amarillo para el líder.

Maillot Blanc (La camiseta blanca)

Foto vía Facebook.

La hermana menor de la camiseta amarilla funciona de la misma manera con una restricción de edad. Este maillot es entregado al mejor joven menor de 26 años que esté más arriba en la clasificación general.

Tres colombianos han ganado el maillot Blanco: Fabio Parra en el 85, Álvaro Mejía en el 91 y Nairo Quintana en 2013 y 2015.

Maillot vert (La camiseta verde)

Peter Sagan, actual campeón del mundo. Foto vía Wikimedia commons.

La camiseta de los sprinters la porta el líder de la clasificación de los puntos. Ojo, los puntos y el tiempo no son lo mismo. Los puntos son entregados en Sprints intermedios en el recorrido de las etapas, y esta clasificación también puede variar día tras días. Cada sprint intermedio otorga una cantidad de puntos especifica que varía en el orden de llegada. Esto se suma y de ahí sale la clasificación por puntos.

Usualmente el destino de esta camiseta está escrito en las primeras etapas, en donde los sprinters se lucen. Al igual que la camiseta amarilla, quien llegue con la mayor cantidad de puntos a París, gana la camiseta verde. Ningún colombiano ha portado esta camiseta. Esperemos poder ver a Fernando Gaviria, el sprinter colombiano, hacerse a esta camiseta en años venideros.

Blanc à pois rouges (La de pepas)

Lucho Herrera, campeón de la montaña en 1985. Foto vía Pinterest.

Famosa en Colombia desde 1983, cuando José Patrocinio Jiménez la portó por primera vez para alguien del país del agua de panela y el bocadillo, años después Lucho Herrera y varios escarabajos más también la portarían. Esta es la mítica camiseta de la montaña, la especialidad de los colombianos. La porta el líder de la montaña luego de cada etapa, los puntos se entregan de la misma manera que aquellos de la clasificación de Sprinters, pero en la montaña.

Esta camiseta tiene un significado de gloria y mucho sentimiento en nuestro país. Fue la puerta a muchas victorias y abrió la colonización inversa que tanto temían los europeos. «Los indios» eran de temer en la alta montaña y con muy poca experiencia internacional, los primeros escarabajos dejaron claro que el deporte por excelencia de Colombia, es el ciclismo.

Los escarabajos que han ganado esta camiseta son: Lucho Herrera: 1985 y 1987, Santiago Botero: 2000, Mauricio Soler: 2007 y Nairo Quintana: 2013.

Ahora sí: no quede como un ignorante. Y deje de criticar a Nairo.