No hay quien detenga la sangrienta guerra de la mafia en Montreal

Rocco Sollecito era el último de los grandes mafiosos del Canadá, probablemente el número 1. Lo fue hasta que el pasado 28 de mayo, cuando la policía descubrió su cadáver en el interior del todoterreno de lujo que conducía. El vehículo había sido acribillado apenas a un puñado de metros de distancia de la comisaría de Laval, una población enclavada al sur de Canadá.

En realidad, el siniestro hallazgo es tan solo el último de una infatigable cadena de ajustes de cuentas entre bandas rivales en la ciudad canadiense, un lugar en el que la mafia italiana se las ha visto y se las ha deseado para hacerse con el vacío de poder provocado por años de disensiones internas y de emboscadas policiales.

Lo que fue en su día una red perfectamente engrasada de la que participaban mafiosos italianos, pandillas callejeras, los Ángeles del Infierno y agentes de policía corruptos ha conocido su declive y su desmoronamiento a lo largo de la última década. La decadencia ha provocado que la violencia se haya disparado y que cada vez sean más los cadáveres acumulados.

Se trata de uno de los momentos más nefastos en la historia de la mafia de Montreal, una organización proverbialmente considerada por las autoridades locales como la más fuerte del país.

Hoy sin embargo su declive es un hecho y sigue siendo todavía una incógnita cuál es la organización que hay detrás del actual derramamiento de sangre. Claro que como confiesa a VICE News un experto en mafias: «sea cuál sea el grupo que está detrás de lo que está pasando ahora es mucho más fuerte que sus antecesores».

La voz de Francisco de Balso se escucha a través de una grabación pinchada. Suena tranquila.

«Quiero mi jodido dinero hoy o dice Lorenzo que va a ir a por ti y que te va a convertir en picadillo. Más te vale no andarte con chiquitas con él, te lo advierto, hermano».

«Escúchame bien lo que te digo: si quieres salvar el pellejo sal ya a por esos 112 de los grandes».

Tal es la versión de la mafia canadiense de lo que sería una agencia recaudatoria.

En el momento de la grabación, Del Raso era un conocido apostador y uno de los peces gordos de la infame familia mafiosa de los Rizzuto. El Lorenzo al que alude en la cinta es muy probablemente Lorenzo Giordano, un íntimo colaborador de Del Balso, y el capo al que se considero durante mucho tiempo como al líder de hecho de la familia.

La familia de los Rizzuto era una organización tan poderosa durante el reinado de Vito Rizzuto que a menudo se la comparó con las igualmente infames «Cinco Familias» que controlaron durante años la mafia de Nueva York durante su época de esplendor. En realidad, el FBI considera que el sindicato de los Rizzuto no es más que una extensión de la tristemente legendaria familia de los Bonanno, de Nueva York.

Los Rizzuto habían sido la única familia al frente del crimen organizado durante años. Ahora, sin embargo, los expertos apuntan a que la estirpe estaría debilitada, probablemente a la espera de que irrumpa alguien con mano de hierro para hacerse cargo de sus finanzas; o, incluso, resignada a que alguna otra organización le arrebate el poder a la fuerza. Lo cierto es que los Dones de la familia hace años que las están pasando canutas para sobrevivir.

Uno de los mayores golpes que se ha asestado contra la organización fue la llamada Operation Colisée, una operación desplegada por las fuerzas del orden a lo largo de tres años, que terminó con los arrestos de Del Balso, Giordano, Solleccito y de un importante número de proverbiales aliados de los Rizzuto. La operación se saldó con sentencias por tráfico de drogas, extorsión y amaños de apuestas, cargos que pusieron a los protagonistas entre rejas.

Claro que los capos fueron finalmente liberados. Y uno a uno, todos han caído abatidos. Sollecito es el cadáver más reciente. Los asesinatos arrancaron poco después de que Rizzuto confesara en 2007 de que estaba implicado en el asesinato de tres mafiosos rivales. Vito murió de causas naturales en 2013, convirtiéndose en uno de los pocos miembros de la familia que ha muerto en paz en las últimas décadas.

Vito Rizzuto, el primero por la izquierda de abajo, fotografiado durante una despedida de soltero. En el extremo opuesto, a la derecha, Juan Ramón Fernández, que fue asesinado durante una emboscada que le fue tendida en Sicilia en 2013. Imagen vía: The Sixth Family: The Collapse of the New York Mafia and the Rise of Vito Rizzuto (La sexta familia: el colapso de la mafia neoyorquina y la ascensión de Vito Rizzoto,) un libro de Adrian Humphereys.