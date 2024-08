El canadiense que engañó a los policías con un carro hecho de nieve

Este artículo apareció originalmente en VICE Canadá.



Hay pocas cosas tan puras en el mundo como la dicha de ver a policías haciendo el ridículo.

Si no me creen, solo vuelvan a ver la foto de arriba. Es simplemente un policía del norte de Montreal, solo, viendo sospechosamente a un montón de nieve en un espacio en el que se supone que no se puede parquear. Y se queda viéndolo… bueno, porque ese montón de nieve se ve como un carro; un DeLorean DMC-12 (el carro de Volver al futuro) para ser más exacto.

Simon Laprise es la mente maestra detrás de este carro. El maquinista y ebanista de treinta y tres años dijo que solía hacer cosas creativas en su tiempo libre —casi siempre bajo el pseudónimo de Laprise Simon Designs—, así que cuando vio toda esa nieve en frente de su casa, puso manos a la obra.

Laprise en frente del carro. Foto vía Facebook

«Había sido un día hermoso», dijo Laprise. «Así que decidí hacer algo con la montaña de nieve, hacerles una pequeña broma a los que la recogen, y divertirme esculpiendo un carro. No es el primero que hago, solo el primero que hago en la calle en el día que la remueven».

«Para mí, la nieve es un gran material gratis para esculpir cualquier cosa».

El carro es una obra maestra de la escultura en nieve, pero tal vez lo más ingenioso de toda la foto es algo que puede que no hayas visto.

¡¡¡SIRI, AGRANDA LA IMAGEN!!!

Gracias por agrandarla, Siri.

¿Ves lo que está en el supuesto vidrio panorámico? Sí, eso es un limpiaparabrisas de verdad. Tal y como lo verías en un típico carro cubierto de nieve. Es un detalle diabólicamente genial en su simplicidad. Laprise dijo que el limpiaparabrisas había sido «pura suerte», ya que lo encontró tirado en la calle mientras hacía el carro.

Con razón los policías fueron engañados.

Ahora, no sabemos exactamente qué pasó después, pero lo que sí sabemos es que a nuestro policía pronto le llegó compañía: otro carro de policía. Esto quiere decir una de dos cosas, A) creyeron que era algo gracioso y querían que otro policía lo viera o B) quedaron tan confundidos que necesitaron la ayuda de otro oficial para entender que esto era, en efecto, nieve. Yo quiero creer lo segundo. Laprise dijo que desafortunadamente él no había visto a los policías en persona y que vio las fotos cuando se hicieron virales, pero si vio que le dejaron una multa en la que decía, «Nos hiciste la noche».

“Vamos a necesitar refuerzos”. Fotos vía usuario de Facebook, Maxime Tot

«La multa me pareció genial», dijo Laprise. «Pero cuando vi las fotos de los policías al día siguiente en Internet, fue mejor todavía».

Desde que las fotos se hicieron virales, Laprise contó que lo habían inundado con mensajes y que cientos de personas habían parado por su casa para tomarse fotos con el carro pero, tristemente, esto ya era parte del pasado. Al igual de los policías confundidos, Laprise se perdió de la destrucción de su carro cuando la patrulla de nieve de Montreal regresó.

