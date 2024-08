Canción por Canción, Adán Cruz nos dice qué es estar ‘Entre La Vida y La Muerte’

Adán Cruz está de vuelta con un EP titulado Entre La Vida y La Muerte, el título no podría ser más apropiado; éste es un personaje con un vasto -y conocido- anecdotario, donde figuran sin recato drogas, encuentros poco gratos con mafiosos, la cárcel; vaya la trap-life. O la idea que muchos podrían tener de ésta.

Nunca sabremos -y no se trata de eso- de todas las penurias que en realidad ha pasado este rapero y productor de 25 años, ya que siempre se ha proyectado como un personaje que no muestra debilidad ante el ojo público, la sensibilidad se reserva para una que otras línea de nostalgia y amor en sus rimas.

Hay cosas que se dicen fáciles pero lo interesante es cómo Adán siempre ha sabido sacar provecho de cada situación. Hoy lo escuchamos más determinado y enfocado que nunca, con canciones en este nuevo material que bien pueden pasar del mood fiestero al relato de un suceso sencible, al final cada vivencia se vuelve algo necesario de esculpir para poder continuar consolidándose como un importante exponente del hip hop de habla hispana en general.

Entre La Vida y La Muerte oscila entre el R&B, boombap y destaca “El Síndrome de Estocolmo” , track gracias al cual nos llega esa sensación definitiva de real trap shit. El EP incluye colaboraciones con D. Krugga, Samsara, Coy Sifuentes, Castellano, Serko Fu. Podrás escucharlo en todas las plataformas digitales a partir del viernes 20 de abril.

Para conocer más detalles al respecto de cada canción, quién mejor que el mismísimo Adán. Quedan enseguida sus palabras:

El Tiempo A Mi Favor Ft. D. Krugga

La relatividad del tiempo en mi carrera; en las etapas activas e inactivas, la perfección de los acontecimientos en mi vida y el propósito de cada una de las diversas situaciones que se me han ido presentando, mismas que debo enfrentar. El reloj, el invento del hombre, el tiempo, la definición de mis días y mis noches.

Imma Be Okay Ft. Samsara

Dentro de mi recorrido, me encuentro conmigo mismo para escucharme rimando sobre los ejemplos de vida que he tenido frente a mis ojos. Aquí me recuerdo que voy a estar bien a pesar de cual adversidad; aquí me aconsejo y me doy ánimo para seguir adelante entre melodiosas almas en cánticos por alrededor de toda la pieza.

Estoy Dispuesto A Todo

Un día me preguntaron… para estar bien: ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Entonces pensé en este título. En este tema me revelo a la industria y sus tentaciones guiadas a la compulsión manipulada por una obsesión a la avaricia y otros imperiosos deseos. Aquí levanto bandera blanca en protesta para mi independencia de una manera revolucionaria. Admisión de mis fallas durante etapas de ignorancia. El recordatorio de quien soy y lo que merezco. En dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Aquí me sacudo de lo más vil, para al camino andar de regreso.

Con La Frente En Alto Ft. Coy Sifuentes

Una vuelta atrás a las páginas de mis inicios como empecé para retocar el historial de recorrido en mis asuntos como artista. De la mano de la vuelta a las andadas, con paso firme y mis objetivos bien cimentados; recordándome como he evolucionado espiritualmente a través de la catarsis, acordándome como comenzaba a trazar letra tras letra conjugando palabras en rimas para exponer mis ideas de cualquier índole al exterior. Ha sido una gran experiencia tener a Serko Fu animando desde atrás en el coro.

Yo En Mi Vuelo

Es una canción que relata las coincidencias de atracción hacia el sexo opuesto, en mi caso. Tienes que escucharla para que me entiendas.

Era & Oro Ft. Castellano

¿Morir o Existir? Las comparaciones recaen bien al razonamiento. Degustación de vida y la diversidad de sus sabores. La habilidad para divertirme rapeando.

Nunca Débil Siempre Firme

El regreso del titán que defiende su lugar en el andén… nadie va a quitar mi puesto. Estoy ganando aunque haya pérdidas, porque hasta lo que no sirve… sirve.

Reciclo técnicas de ecualización para llevarlas a otro nivel. Algo duro va a pasar en la escena y de eso yo me encargo. En las metáforas de mi segundo verso conservo los misterios de mis obscuros planes en contra de los inflados del pecho.

El Síndrome De Estocolmo

Que cuando iba avanzando, tuve que regresar a apagar el fuego de ciclos no cerrados, y eso me lleva a la inactividad y bajas en estadísticas dentro de mi curso. Aquí se encuentra el resumen de mi experiencia al llegar a la ciudad de México y recibir una oferta por $180,000.00 MXN. Yo solo iba por dos semanas a grabar mi EP y me quedé para encontrarme enfrente de un cañón, amenazas de muerte, un largo secuestro y trabajo obligado para la mafia. El estima que se genera para con el secuestrador. Un enfermizo desastre.

