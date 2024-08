Canción por canción: Aquí está ‘Real’, el primer LP de Felisa

Laura Restrepo es una chica de Medellín, Colombia, que ha venido sacando fragmentos de su música en los últimos tres años. Bajo el alias de Felisa ya nos presentó dos EP’s, Geometría Natural, un pop acústico; y Real E.P., versiones suaves de su nuevo trabajo . Estos trabajos la llevaron a varias partes del mundo; ganar concursos internacionales y dar su proyecto a conocer.

Hoy, 5 de octubre, la cantautora nos presenta su primer disco de larga duración que tiene por nombre Real. Es un álbum de 10 canciones que nos ponen a volar en realidades paralelas posibles e introspecciones atmosféricas dentro de un cohete impulsado por sintetizadores, pads de percusión y guitarras filtradas que crean un pop electrónico sublime. Dentro de este trabajo hay dos partes: unas conversaciones que tiene Felisa consigo misma acerca de su yo, y otras acerca de la gente que ha marcado su vida.

Ese primer segmento lo conforman canciones como “Mantra”, “Silencio Imperfecto” o “Real”, mientras que el otro lo componen temas como “A.M.O.R.” o ”Viste lo que no vi”.

La primera parte es una exploración por los relatos íntimos; se detiene a mirar su camino, su persona, su cuerpo, su rostro, lo que siente y cómo Laura ha ido construyendo ese alter ego que nombró como Felisa. Esa conversación uno la siente en la canción “¿Qué Siento?” que tiene frases como “¿sabes cuál es mi problema?, siempre pienso en agradar / jaula de todos mis sueños, como dolió abrir esa verdad”. Otro ejemplo más de ese pop astronómico que viaja entre realidades mientras un soliloquio pasa es “El Baile del Azar” que finaliza con este verso: “nací un noventa y uno, escoge tú la época y el siglo / a mí me da igual todo es un ciclo”.

En cuanto al segundo fragmento, es un reconocimiento de sucesos, personas, decisiones, emociones, lugares que han perfilado su forma de entender el mundo musical en el cual se sumergió. “Los roles de comedia, tú y yo lo hemos sufrido, por no salirnos del libreto hemos perdido / la mitad del universo nos fue mutilado, ahora busquemos juntos ese candado”, es una verso de Felisa en “Maga” en donde habla acerca del dualismo de género que vive. También podemos ver esa faceta en “Frontera” dónde trata cuestiones como el exilio, el desplazamiento forzado, debido a la guerra en frases como “Ella es el árbol clavado en la tierra, al que se aproxima el incendio / en su casa quedó el espejo, reflejo de tantos ancestros”.

Para aclarar ese camino le pedimos a Laura Restrepo que pusiera a hablar a su alter ego Felisa y empezó diciéndonos: “Patti Smith decía que su miedo más grande era escribir letras que no fueran relevantes y yo creo que comparto su miedo”. Estás son las historias detrás de cada canción en ‘Real’:

1. “Intro – Mantra”

Un día soñé con las imágenes que aparecen en la letra de esta canción y me levanté en la mañana con la certeza de que somos más de lo que creemos que somos. Estamos tan conectados con la naturaleza, con otros humanos y demás seres, que al hacerles daño nos hacemos daño, seamos conscientes o no. Todo soy yo y yo soy todo.

2. “El Baile del Azar”

Las miraba interactuar. Estaban cubiertas de arriba abajo con un vestido negro. No quería que sintieran que las miraba, así que me dediqué a escucharlas hablar y reírse. En ese momento entendí que haber nacido mujer, latina, hija única, mestiza, fue una combinación de circunstancias producto del azar. Otras personas han nacido en otras circunstancias –culturas, países, idiomas, etc.– y eso les define su forma de ver el mundo, pero solo por una cuestión de probabilidades no soy ellas, ni ellas yo. Me di cuenta de lo aparente que son las diferencias, sin embargo en últimas, todas estamos hechas de lo mismo: carne, huesos, miedos, sueños.

3. “A.M.O.R”

¿Qué es el amor? Es una pregunta que me he hecho durante años y esta canción habla sobre las conclusiones parciales a las que he llegado. El amor empieza por uno mismo, aceptarnos, perdonarnos y sentir compasión por nosotros. Nadie puede dar de lo que no tiene. El amor es incondicional, se pone por encima de las diferencias aparentes de opiniones, razas, orígenes, religiones, etc. El amor es un acto de resistencia en una cultura que privilegia el cultivo del individuo. El amor perdona y sana. El amor es capaz de decir no y poner límites. El amor no tiene opuesto, es el centro, el motor principal de lo verdaderamente importante en el mundo.

4. “Frontera”

La frontera: una ficción humana, invisible para los animales, el viento y la naturaleza pero que aun así existe en nuestra mente e influye en nuestra identidad. Yo estaba en Berlín cuando sucedió la crisis migratoria de 2015. Ese día salí a montar en bicicleta y cuando iba de regreso al hostal me encontré una manifestación de muchas personas en la Puerta de Brandenburgo. Las personas protestaban para presionar al gobierno alemán para que le abriera sus puertas a los inmigrantes y a su vez presionara a los gobiernos europeos a hacer lo mismo. Me sentí identificada con ellos: el dolor y la necesidad de los migrantes bastaban para acogerlos, para dejar de creer en esa ilusión de algo que nos divide.

5. “¿Qué siento?”

Alguna vez huí de Medellín, la ciudad donde nací y crecí. Tenía un montón de sentimientos encontrados sobre lo que estaba haciendo y lo que quería hacer con mi vida. Me fui y pensé que la distancia iba a disminuir esa sensación de no encajar, de incomodidad, de extravío, y claro, el desasosiego no me abandonó a pesar de que ya no estaba en el lugar que creí que lo provocaba. Racionalmente tenía todos los argumentos para estar feliz, pero en realidad arrastraba un peso que no tenía nombre y que no sabía cómo descargar.

6. “Silencio Imperfecto”

A pesar de que nos quedemos callados, nuestro cuerpo y nuestra mente hacen ruido todo el tiempo, son como esos zumbidos que están ahí pero que solo advertimos cuando se detienen. Aunque la obra 4:33 de John Cage demuestre que el silencio en su concepto absoluto no existe para nosotros, me he dado cuenta que solo cuando me detengo y hago una pausa puedo encontrar las respuestas que necesito. Es ese silencio imperfecto el que busco.

7. “Real”

Crecí dándole más importancia al aplauso que al disfrute. Eso me permitió construir una disciplina de acero pero también un perfeccionismo destructivo. Llegó un momento en mi vida en el que decidí buscar mi propia voz sin importar la aprobación de los demás, de comprender qué era propio y qué era simplemente una repetición de la costumbre de haber nacido en la familia y en el lugar donde nací. Sin embargo la vida es un eterno movimiento pendular: siempre encuentra la forma de volverme a desacomodar y, cuando eso pasa, tengo que volver a empezar el camino del reconocimiento, de encontrarme otra vez.

8. “Maga”

De niña fui una marimacha. Me encantaban los deportes, jugar a lucha libre con mis primos, decir groserías (todavía me gusta jajajaj), ponerme todos los días la camiseta con la foto estampada de mi perrita Tita, andar descalza y despelucada. “Maga” es una canción que escribí recordando la frustración que sentí cuando me di cuenta que yo no podía hacer muchas cosas que a los hombres si se les permitía socialmente. Se la dediqué principalmente a mi papá y a mi pareja, para tratar de explicarles lo que ha significado para mí ser mujer en un mundo donde todavía existe el machismo. Pienso que la igualdad de género no es una lucha femenina sino una lucha humana. Esta canción invita a los hombres a involucrarse activamente en el proceso. Todos hemos perdido libertades y oportunidades por encasillarnos en etiquetas y en roles dictados por lo que socialmente le corresponde al “hombre” y a la “mujer”.



9. “Luz y oscuridad”

Siempre me ha cautivado mi complejidad, la complejidad humana. Estamos llenos de contradicciones. En nosotros está el amor más puro y la venganza más despiadada; el acto más compasivo y el arma más cruel. El mundo es el mundo y es todo lo que vemos en él. Escribí esta canción por que quería reconocer al otro, mostrar cómo sus miedos, sus deseos, sus expectativas también son las mías en muchas ocasiones. Los dos estamos hechos de lo mismo, de luces pero también de oscuridades.

10. “Viste lo que no vi”

Creo que somos diamantes que se comportan como piedras: incapaces de percibir lo valiosos que somos. Esta canción se la escribí a las personas que me han dado aliento para seguir mis sueños y para sobreponerme al miedo a fracasar. Muchas veces sentí que ellos podían percibir en mí un brillo que yo misma era incapaz de ver. Creyeron en todo lo que podía hacer, en todo mi potencial antes de que yo misma pudiera darme cuenta. Esta es mi forma de agradecerles por estar ahí, por amarme sin límites, por amarme tal y como soy.

