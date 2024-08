Canción por canción: ‘Calma’, el disco debut de Budaya

Cuando llega un momento para reedificarse y mutar con un objetivo final, parece necesario hacer una pausa y caminar con cautela. O como alguna vez dijo Cicerón, “la persecución, incluso de las mejores cosas, debe ser calmada y tranquila”. Y justo eso, es lo que Budaya ha decidido hacer a lo largo de los últimos años.

En 2014, el tándem de León, Guanajuato, en el centro de México, presentó Motionless —EP de cuatro canciones, todas en inglés—, que sirvió como carta de presentación y que sentó bases sólidas en el circuito del pop alternativo nacional, generando expectación y un estatus al borde del culto alrededor de la banda y de cada lanzamiento salido de sus manos.

Videos by VICE

“Ese primer material fue un descubrimiento, todo muy intuitivo. Comenzamos a descubrir sonidos y sintetizadores, toda esta parte más sintética y no tan orgánica, y a la vez tomamos todas nuestras influencias y las procesamos”, cuenta Tulio Almaraz, una mitad del proyecto. “Ahora ya sabemos lo que somos, cuál es nuestro sonido y a lo que suena Budaya”.

Pasaron cinco años, una breve pausa para evaluar la posibilidad de seguir, una metamorfosis y una exitosa campaña de Kickstarter hasta materializar su LP debut Calma, una de las entregas más esperadas de la música independiente mexicana estrenada hace unos días. El camino del elefante rosado de Budaya fue lento pero con solidez en cada paso, lanzando adelantos entre largos periodos de tiempo —el primer sencillo se estrenó hace más de dos años— que les permitieron darle el valor de producción y digestión justo a cada track, pero también espacio para que cada uno de los temas que conforman el disco tenga su propia personalidad. Así, Maya y Tulio son capaces de conservar siempre su estela dream popera clase 2014 para convivir y juguetear con ritmos y melodías más diversos a partir del R&B, el synth-pop, la jarana o el trap. Temática y líricamente, Calma también es una especie de liberación a partir de experiencias particulares que encuentran su paisaje perfecto en cada uno de los temas.



A partir de ello, invitamos al dúo a que nos cuente la historia, secretos y detalles de cada uno de los nueve momentos que conforman su debut en largo.

“Prisa”

Tulio: “Prisa” fue de las últimas canciones que hicimos de todo el álbum y es una rola que, al menos yo, quería hacer instrumentalmente una especie de side-eye que actúe como cambio repentino de ritmo o algo así. Y sí es una canción que tiene algo así: un inicio con una base medio traperona, y termina con una base más hip hop de los 80, algo más de sampleo.



Maya: Desde que escuché la música le vi un feeling muy girl power, de mujer ruda y empoderada. Me remonta un poco a que yo siempre he estado rodeada de mujeres, y mujeres súper cabronas. Mis amigas y yo éramos bien guerrerillas, cero fresas, viajando bien chamacas a todos lados, nos escapabamos juntas y así, bien RBD, pues [risas]. Quise remontarme un poco a esa etapa de locura, estábamos bien loquitas, la neta, y pues escribí con base en eso, de que siempre fuimos muy unidas, que estábamos muy locas, que siempre buscábamos alguna forma un escape, estábamos en contra de un chingo de cosas y pues desobedecíamos y demás. Sí, en general es un pedo medio teen.

“Origen”

Maya: Es una canción inspirada en una etapa personal de la universidad, una etapa en la que duré como seis meses con sueños muy heavys, muy densos, al grado de que mi mamá llegó a pensar realmente que yo tenía esquizofrenia. Toda esta etapa fue muy irreal y cuando terminó, quise retratarla en esta canción. Va precisamente por el tema de los sueños y como te ves reflejado ya una vez que despiertas, en tu día a día, porque de día pasaba una cosa y de noche ya era otra. Fue una etapa donde me sentí muy opaca, sin energía y no sabía qué pasaba. La idea es brillar con base en tus sueños, mejor tomar el control.



Tulio: Esa rola la neta es que es de las más viejas, y de hecho tiene la misma melodía que la siguiente canción, que también es una de las canciones más viejas, “Empire”. En algún momento yo pensé en descartar “Empire” y sacar una nueva canción con esa misma armonía, que fue de dónde salió “Origen”. Finalmente nos gustaron las dos. Maya trajo esta idea de lo que pasaba en sus sueños y decidimos hacer esta nueva versión, que al final sí suena muy diferente.

“Empire”

Tulio: A pesar de lo que contamos de “Origen”, no hay nada que ver, las canciones fueron compuestas como con dos años de diferencia. Para esta canción teníamos ganas de escribir algo fuerte, algo como empoderado. En general “Empire” habla de que tú eres tu propio creador, que puedes ser creador de lo que quieras, tener tu propio imperio o no sé.



Maya: Es que recuerdo que llegó una etapa en la que estaba todo ese tema de que tenía más o menos un año de que Peña Nieto había llegado al poder y era un desmadre todo el país, todos estábamos como de “no mames que nos va a gobernar cinco años más este tipo” y pues fue guiarnos por este tipo de empoderamiento personal. La letra está inspirada en eso de que nosotros tenemos el poder de crear lo que nosotros queramos, nuestro propio imperio por así decirlo.

“Calma”

Maya: Cuando salió “Calma”, había una especie de punto de quiebre para Budaya, quizás hasta para terminar el proyecto. Yo quería seguir con otras cosas, me metí a clases de producción —porque por lo general el que produce todo es Tulio— y en la clase saqué la base de “Calma”. Cuando hablamos de continuar el proyecto, Tulio escuchó la primera maqueta que hice y me dijo “¡dámela!” [risas] y comenzó a trabajar sobre ella. Ahí decidimos componer todo en español. El cambio comenzó con “Calma”. Estábamos pasando por etapas en cierta forma complicadas: ya habíamos salido de la universidad, cada quien estaba con sus relaciones personales y así le fuimos dando camino a la letra. Se compuso mientras veíamos timelapses, fue una clase de inspiración.



Tulio: Esa canción fue en la que más tardamos. Fue como conocer a Ian [Corona] y Peter [Warner], los productores, y que nos conocieran a nosotros. Fue un choque de opiniones y de gustos. Cuando entendimos un poco más las cosas que nos sugerían por el bien del proyecto y cuando entendieron un poco más de qué iba Budaya, todo empezó a funcionar mejor.

“Pupilas”

Maya: Para “Pupilas” llegué con Tulio y le dije “se me antoja hacer una rola tipo Grimes, más alegre, más punchis punchis”, y Tulio logró digerir eso. Sacó la base y la trabajamos. En ese entonces yo estaba terminando una relación súper larga, que ya se estaba forzando hasta que llegó el punto de “ya estuvo”. La canción está inspirada en dejar las cosas por la paz, con mucho cariño, decir “bye” y abrirte a sentir algo desde cero. Es sobre volver a conocer y de volver a conocerte a ti mismo, de sentir una especie de libertad hacia lo desconocido, que es como una nueva emoción.



Tulio: Justamente creo que es una de las canciones más poperas del álbum y yo en lo personal también tenía ganas de hacer justo algo más Disclosure, un poco más para club, que se pudiera prestar para que la gente se pudiera escuchar ahí y se pusiera a bailar.

“Qué Más Da”

Tulio: Esto creo que nunca lo habia dicho, entonces es exclusiva para VICE: hubo un momento en que conocimos a una banda argentina que se llama No Lo Soporto, nos llevamos muy bien con el bajista, Kevin Borenzstein, segun recuerdo, y también a él le gustó mucho nuestro proyecto. Nos propuso hacer algo juntos, nos mando algunas ideas que tenia, y aunque finalmente no se concretó la colaboración, rescatamos por ahi varias ideas y detalles que me gustaron, que le dieron forma a “Qué Más Da”. Quedó muy distinta a esas ideas originales pero sí, surgió así. La letra habla de los millennials, de cómo a veces siento que somos muy ¿self-concious?, que sentimos que el mundo gira alrededor de nosotros y que nuestros problemas son los únicos que importan. Habla de dejar a un lado eso y darte cuenta que no es así, y a la vez librarte de toda esa presión social que te pones encima, de darte cuenta que no eres el centro del universo.

“Olas”

Tulio: La idea inicial surgió también de una relación muy larga que terminé, y creo que proyecta esta parte de que cada persona es una ola y te puedes seguir moviendo, que eres una cosa aparte al resto de personas pero también del universo. Eres parte de un todo pero a la vez también eres un ente separado. La idea es esa, que sigas fluyendo y dejes fluir a los demás, como una ola.



Maya: Esta rola se produjo y se compuso casi en su totalidad en un encerrón que tuvimos en la Residencia del Bosque, una cabañita muy padre en el Desierto de los Leones. Ahí nos fuimos con todo el crew, nos llevamos todas nuestras chivas, desde monitores hasta instrumentos. Fuimos allá y toda una noche nos encargamos de trabajar y terminar otra de las canciones del disco, y al otro nos concentramos en terminar de producir totalmente esta. Cuando escucho “Olas” me remonta más al momento de la composición que al video [grabado en una gira por EU y México]. Creo que lo hace más bonito, más especial.

“Mountains”

Maya: Es una joyita, a mí me late mucho, sobre todo porque tiene esta atmósfera que personalmente me parece como ochenterona, más sensual, más lentita. Fue inspirada por un viaje a Monterrey, como que me quedé súper impactada de todas las montañas que tiene alrededor, se me hacen ultra sensuales las montañas [risas]. Las observé mucho y escribí de ellas. Hay una parte de Monterrey con unas texturas muy padres, lo recuerdo desde una parte muy visual que intenté un poco llevar a la música, lo recuerdo muy bien. Y desde que estuve ahí y empecé a escribir ya sabía que era para esa base que Tulio ya tenía hecha. Esa canción es una de las pocas que quizás no salieron de una experiencia personal, creo que fue una especie de fantasía. Tiene muchos años esa base, creo que fue la segunda base que hizo Tulio en toda su vida.



Tulio: Sí, quizás sí, tuvo muchas modificaciones también pero nunca la tiramos, la seguimos trabajando mucho.

”Gotas de Vinagre” ft. Baldomero Azuela

Maya: La única colaboración formal que tenemos es esta con Baldomero, aunque hay otro track que se llama “Mountains”, también ya con sus añitos, que incluye ahí un sax de mi primo Rodrigo De Leo.



Tulio: El toque de Baldomero está ahí muy notorio. Él hace son jarocho, desde siempre le ha gustado el son jarocho, todo el tiempo está jammeando con su jarana.

Maya: Todo el día, a la hora que lo veas va a estar tocando su jarana, cantando o lo que sea, componiendo, escribiendo letras.

Tulio: Es que es mucha improvisación el son jarocho, sacar letras y armonías al momento. Creo que precisamente por ese toque de Baldo es que quizás este tema se sale un poco de la línea sonora del disco. A mi me encantó la idea de fusionar ambas partes creativas y el sonido de él con el nuestro.

Maya: Este track salió también en una tarde. Como Tulio ya tenía una base, ya nomás era que entre Baldo y yo la abrazáramos. Queríamos aprovechar todo el potencial de Baldo que para empezar tiene muchos instrumentos de son jarocho y huapango. La letra salió a la primera, la sacó muy fácil ahí medio improvisando, pero había que decirle que la escribiera porque seguía sacando cosas y tocando, entonces sí tuvo que haber un poco un proceso de dirección con él porque nunca había grabado algo como tal. En realidad todo lo que hace estaba padre, pero había cosas que teníamos que sacar o pararlo tantito porque nos gustaban mucho, fue muy divertido. Al momento de grabar también llegaba y empezaba a sacar varias cosas, grabó como cinco tomas y todas eran distintas, entonces ya tuvimos que pedirle que se quedara con una y se la aprendiera por si algún día la tocamos en vivo. También llevó una quijada de burro, que se toca o funciona como güiro, una leona que es como el bajo pero no lo usó y pues alguno más, llegó con todos los juguetes para grabar, estuvo súper divertido.

Conéctate con Noisey en Instagram.