Canción por Canción: ‘Love is in Da House’, el nuevo disco de Alerta Kamarada

Han pasado 22 años desde aquel 1996, en el que emergió de la escena underground colombiana Alerta Kamarada, una de las bandas que marcaría un antes y un después en el reggae nacional. Su constante llamado a la revolución cultural y sus empoderamientos por la lucha social contra las injusticias, así como su relación con la naturaleza y el mundo que los rodea abarcando desde el amor hasta la crítica a la sociedad, han sido la bandera de uno de los grupos más relevantes en el género no solamente en Colombia, sino en el mundo.



Finalmente hoy, después de seis años desde su último disco Made in One2, Alerta está de vuelta con un sonido reto y a la vez futurista, con sonidos vieja guardia del roots jamaiquino y el funk experimental, llevándonos además por temáticas contestatarias, críticas y de rebelión contra el sistema como en “Levanta el puño”, “Take the power”, “Muchachos buenos” y “Reggae Punky Army” , otras más enfocadas en la libertad y el amor como “Afrika me come”, “Deep sky blues” y “Mujer” y otras más fiesteras como “One to nine”.

Love is in da house es un disco que refleja tanto el momento actual de la banda, tirados a la experimentación con el funk espacial y el ska-bolero, pero también conscientes de su momento y su lugar en el mundo, haciendo un llamado a una revolución en la cual se dejan ver temas como la manipulación mediática, los falsos positivos y la oportunidad de cambiar la historia, en las canciones más subversivas y conscientes.

Aprovechando el lanzamiento de este Love is in da house el próximo 7 de abril en Bogotá, le pedimos a la banda que nos describiera cada una de las canciones que hacen parte del disco que pueden escuchar aquí abajo:

“Afrika me come”

La raíz. Mama África. Tierra madre. Vuelta al origen desde cualquier punto del planeta. Tod@s somos África. Emancipación. África debe ser libre.

“Levanta tu puño”

“Deep sky blues”

El amor está en la casa.

“Mujer”

“Música al rescate”





“Take the power”

“Muchachos buenos”

Falsos positivos, fútbol y reinados de belleza.

“One to nine”

“Reggae Punky Army”