Canción por Canción: ‘Música Para El Amor y La Guerra’, el nuevo disco de Los Nastys

Los Nastys, aquella banda española garagera, inmoral, reventada por el mundo actual, rendida a la melancolía y las emociones carnales de esencia más punky, está de vuelta. Dos años después de su primer larga duración, Noche de Fantasmas con Los Nastys, los oriundos de Madrid publican hoy 16 de marzo su segundo LP titulado Música para el amor y la guerra.

Según Los Nastys, este trabajo está creado bajo el concepto de darle una especie de banda sonora a sus vidas, «una mezcla de momentos tiernos y ganas de reventarlo todo dividido en cinco canciones de amor y cinco de guerra mezcladas de la misma manera bipolar en la que estos sentimientos aparecen».

Videos by VICE

Frases como «No es amor liviano/pienso en ti a diario/ se acabó el verano y yo sé que te gusta mucho el sol», «todo el mundo quiere pelear, nadie tan loco como para amar», «Desnuda frente al sol/ ella se aleja sin decir adiós/ conduce mi coche al mar donde la gente se va a olvidar/ besando el viento me confundiste una vez más» o “Es tiempo de cambiar/ es tiempo de cambiar/ sin mirar, sin mirar hacia atrás/ la noche va a caer la luna no brillará esta vez, no brillará esta vez/ ya no hay nada que me sirva”, son apenas una muestra de lo que para ellos es este mundo que se cae a pedazos y donde el refugio del amor parece más melancolía que algo tangible y fácil de encontrar. En todo caso y como lo advierten desde el título, es un disco esquizofrénico, crudo y por momentos irónico, perfecto para escuchar en el caos de la ciudad, los trancones y bajo los cielos grises.

Nos unimos a esta celebración con los españoles y les pedimos que nos diseccionaran una a una las canciones que componen este disco.

***

«El diablo»

Esa voz que te ayuda a conocer la verdad de todo lo que hay en el interior de nuestras mentes. Una viaje a través de los límites humanos.

«Bla bla bla»

Todas esas palabras que sobran en algún momento de la vida porque realmente todo sigue adelante de la manera que elijas.

«Veneno de serpiente»

Es la fotografía de lo que ocurre en nuestro tiempo de ocio.

«Tú me haces___»

La banda sonora de un paseo por la calle escuchando música que hace que todo alrededor concuerde en perfecta armonía y si te piden un cigarrillo lo das sin ponerte rancio.

«Los autos locos»



Una canción basada en una historia de amor en los coches de choque del Monkey Week que acabó felices y comiendo cualquier cosa del chino.

«Bebé gigante»

La historia de un bebé de 300 metros que aplasta la ciudad y destruye el imperialismo

«Quiero ser otro»

¿Alguna vez te has sentido como que te gustaría ser una persona mejor? Bien, pues esta canción reúne todos esos fallos de mierda.

«Malditos al nacer»

Destruirlo todo y crear un mundo nuevo dónde no haya censuras ni tabús y las tetas salgan en instagram.

«Así se va»

Una bonita historia de una chica que se suicida en el mar tirándose con un coche robado.

«Es tiempo de cambiar»

La nueva canción para ir a la guerra en nombre del amor. Luchar por el cambio, los sueños y los derechos.