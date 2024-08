Canción x Canción: Aquí está el disco debut de Trending Tropics

“Sean todos bienvenidos a la nueva era tecnológica evolucionada y dispersa, distinta (…) sean todos bienvenidos al lugar del entendimiento universal en donde todo es publicado, todo está desactualizado, todo está perdido y desgastado. En donde te sincronizaron, te actualizaron, te perdieron y te traumaron. En donde tu fuego se ha apagado. En donde ya nada está claro. Sea bienvenido hermano”.



“On fire”- Trending Tropics feat AcentOh.

En el principio todo era oscuridad y caos. Confusión. Y así como sucedió en el génesis del libro más vendido del mundo, el disco debut de Trending Tropics ––el idílico, ecléctico y osado proyecto de Eduardo Cabra ‘Visitante’ y Vicente García–– también está marcado desde sus primeros segundos por una suerte de apertura a algo grande: un big bang.

Videos by VICE

La explosión, en este caso, desencadena en trece canciones cuyas melodías disonantes abrazan todo tipo de ritmos al mismo tiempo que se desmarcan de cualquier categorización genérica. Cada género presentado es a su vez un pequeño laboratorio de sonidos electrónicos que terminan por crear en la cabeza del oyente definiciones que no se acercan en lo más mínimo al sonido que proponen. No es solo una bachata rebajada, o un dembow experimental. No es solo un merengue futurista o un dubstep andino. Es más que eso y es inexplicable.

Pero más allá del ritmo, son trece canciones cuyo eje central es la tecnología vista desde el ahora; desde la genialidad del absurdo, y el talento de trece invitados provenientes de varios rincones de Latinoamérica: desde Canalón de Timbiquí y Li Saumet de Colombia, hasta Ana Tijoux de Chile, Ziggy Marley de Jamaica, AcentOh y Frank Báez de República Dominicana, iLe y Wiso G de Puerto Rico y otros tantos cuya voz, al menos en este proyecto, sirve para dibujar las angustias y miedos, las utopías y distopías, las revelaciones irracionales y las visiones contemplativas del ser humano, su dependencia a la tecnología y lo que esto implica, sin que necesariamente sea una crítica o algo malo. Todo esto presentado además bajo la idea de desdibujar a la figura que existe de un cantante principal y en cambio sumarle fuerza a la descripción bajo la cual se han querido definir: Música sin rostro en la época del selfie.

En este disco homónimo presentado el pasado viernes 19 de octubre, Cabra y García, con el apoyo de sus invitados, indagan sobre el amor en “On fire”, “Silicon Love” y “La enfermedad”; las redes sociales y su impacto en la vida en “Elintelné”, “The farm” y “Cyber Monday”. La obsesión con la muerte en “La muerte de la muerte”; el escape de la guerra en “Reasons to fight”, la vanidad en “Dandy del Congo”; y el cuestionamiento del mañana eterno con “El futuro ya pasó”. Un trabajo inspirado en noticias como las granjas de crecimiento de seguidores en redes sociales o las relaciones amorosas que se acaban por una muñeca de plástico. Un absurdo que da cuenta de la realidad, que parece salido de un episodio de Black Mirror, pero que de alguna manera dibuja la relación obsesiva e irremediable del humano, la ciencia y los avances tecnológicos que nos deparan un futuro en el que el hombre-máquina se separa de sus sentimientos carnales cada vez más.

Aprovechando el lanzamiento de la que es sin duda una de las joyas de 2018, nos sentamos a charlar con Eduardo Cabra sobre las historias detrás de cada una de las canciones que componen el primer hijo de un Trending Tropics que respira genialidad pura en todo lo que hace parte de su disco.

***

“Alabao” feat Canalón de Timbiquí

Para mí es bien importante el intro del tema porque te pone como en el marco. En este tema, además de Canalón de Timbiquí, colaboró Frank Báez, un poeta dominicano bien chévere que utiliza elementos folclóricos, pero también contemporáneos. De hecho él también aparece hablando en “Otro día en la tierra”. Esos dos momentos son importantes porque son los que aterrizan; por lo menos este te coloca y el otro realmente es una explicación de todo el disco.

“El futuro ya pasó” feat ILe

Es como el génesis del disco. Como que ya te pone en el contexto de una persona encerrada en su habitación. Utilizamos referencias de estos personajes en Japón que son adictos a la tecnología y están días, meses, años encerrados y la familia le pasa la comida y no salen, entonces está esa cuestión. Más o menos ahí se da el comienzo y el génesis desde ese lado medio dark. Ahí colaboró Ile Cabra en la letra y en el performance. Es el génesis de la propuesta, el “Alabao” fue el reset y esto es el génesis.

“Silicon Love” feat Ana Tijoux

Este es un tema que habla sobre estas personas que dejan sus familias y todo por irse con una muñeca de silicona. Nace de unas noticias que nosotros empezamos a leer mientras estábamos haciendo el disco y pues se desarrolló el tema con Ana Tijoux. Parte también del asunto es que nos pasaba mucho que cuando íbamos a colaborar con un intérprete resultábamos hablando mucho tiempo. Ana y yo estuvimos muy conectados porque parte del desafío del proyecto era que todos estuvieran bajo el mismo marco.

“El intelné” feat Wiso G

Es adicción total, yo creo que no es una crítica. La propuesta entera —y no solamente para esta canción— no es una crítica a la realidad que vivimos, es simplemente presentarla y yo, como adicto, y como dependiente de la tecnología —no solo al teléfono sino al mismo estudio de grabación, los sintetizadores, la computadora, todos estos son avances tecnológicos que usamos a favor para crear arte— presento la hiperconexión con una desconexión que nosotros tenemos como seres humanos.

“Reasons to fight” feat Ziggy Marley

Es un tema muy emocional. Dentro de la idea y el concepto toca el asunto religioso, pero también como que “dale skip” a la guerra. Este tema tiene algo muy especial y es el último compás de la música con todo el asunto de las cuerdas. Un minuto de disonancia y lo que está representando la disonancia es el sentimiento de guerra y fue algo que se nos ocurrió y que realmente la gente que lo esté escuchando, es la que finalmente decide “darle skip” a esta disonancia, como en el mismo juego de “escapar” a la guerra. Diciendo esto, quizá la gente lo escuche completo y no le dé skip. Es algo medio conceptual, medio underground mío de que a la gente no le va a gustar esto porque es un ruido cabrón. Estoy seguro que mucha gente le va a dar skip. Es un mensaje entre líneas que está nítido.

“Otro día en la tierra” feat Frank Báez

Todos son facts de cosas que vemos. Todos son headliners, son noticias. Todo el mundo me da esa referencia que pareciera algo salido de Black Mirror y está chévere, me tripea, de hecho me parece bastante distópico también que el cantante sea una máquina que es parte y es un elemento más que se suma a la idea de la propuesta de toda esta decadencia y esta dependencia tecnológica. Porque de alguna manera estamos nosotros dependiendo de este aparato para hacer el show. Todo de alguna manera se entrelaza bien nítido y creo que se comunica chévere.

“On fire” feat AcentOh

Está bien nítido ese tema, es como el más dark. En este colaboró AcentOh que es un rapero dominicano y de lo que habla es de esta relación detrás de la pantalla, las relaciones amorosas y la obsesión con los dispositivos.

“La enfermedad” feat Li Saumet

Es un tema de despecho total. Y la relación con la tecnología entra más en lo musical. Está el corillo del folclor de Villa Mella y dentro del orden, lo que pasaba era que se presentaba el amor de Ana Tijoux en “Silicone Love”, se presentaba el amor detrás de la computadora con AcentOh en “On fire” y después el despecho de Li Saumet.

“El síntoma de un músico” feat La Tortuga China

Ese es el primer tema que yo grabo como cantante principal. Creo que voy a tener que decir esto y no me gusta: Yo tengo tinnitus y tengo ese sonido constante, ahora mismo está en un Re muy agudo, de hecho cuando está en Re es que está más calmado, cuando está en Si es horrible. Entonces hago una comparación del asunto este de la presencia de ese sonido con la presencia de un ser humano. Es como si un ser humano haya decidido vivir en el oído de otra persona, se hizo miniatura y entonces es el recuerdo de esa persona viviendo en tu oído. Todo mezclado con unos cuentos del eco y el cuento mitológico. Ahí colaboré con un pana mío que es quien hace el poema, que se llama Francis Pérez de la Tortuga China, un proyecto que yo produje. Me dio vergüenza cantarlo pero fue como romper en frío con esta cuestión de interpretar. Tampoco es el comienzo de algo, fue como que salió sin pretensiones.

“La muerte de la muerte” feat Riccie Oriach PJ Sin Suela

Está nítida. Es un tema que se colaboró con Riccie Oriach que es un intérprete dominicano y con PJ Sin Suela que es un puertorriqueño. Lo que habla es de todos estos estudios que están buscando la cura de la muerte y te está invitando a que él tiene la cura y el otro se está metiendo la pastilla de la cura.

“Dandy del congo” feat Amayo

El tema surge de unas noticias y unos documentales que están en YouTube sobre unos panas en el Congo que son Yonkies del bien vestir y Vicente se empezó a inspirar en eso. Ellos como que le invierten mucha energía a esta cuestión del buen vestir y viven en barrios con el piso de tierra, entonces esto entra en el tema de que el futuro ya pasó a la distorsión también y el asunto de las prioridades actuales. Para esta gente su prioridad es tener lo mejor, lo más elegante, de una manera particular, pero también presenta de cierto modo la cuestión de cómo la gente se desvive por tener lo más chévere y de aparentar el glamour.

“The farm”

Este es un tema que Vicente canta completo en inglés. Propone esa realidad, que es una invitación a que si quieres ser cool y quieres triunfar compra tus likes, compra tus followers y triunfarás, pero de una manera irónica. Eso está pasando, hay mucha gente que está ajena a eso. Realmente a mí me gustaría visitar una de estas granjas de likes y de clics y ver cómo es que funciona eso.

“Cyber Monday” feat Vetusta Morla

Ahí colabora Vetusta Morla y partió de la idea de la autoayuda, de esta cuestión de que si te sientes mal física o psicológicamente, tu vas rápido a Google a buscar los blogs y a ver cómo la gente pudo superar esta cuestión. Es esta relación que uno tiene de autoayuda o autocuidado con experiencias de otros.