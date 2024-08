Estas son las canciones que más tiempo han durado en el Top 100 de Billboard

La Billboard Hot 100 es conocida como un conteo de popularidad musical conformado por las 100 canciones más vendidas y transmitidas en Estados Unidos. Esta lista es el termómetro del mainstream global. Es lo que le dice al mundo qué artistas están de moda, cuáles son las tendencias y quiénes mandan en el mundo del pop La primera canción en ocupar el cotizado puesto número 1 de la lista, fue «Poor Little Fool» de Ricky Nelson en 1958. Desde entonces, lo primeros puestos siempre han estado reservados para los grandes nombres de la industria musical, aquellos que marcan generaciones enteras.

The Beatles, Madonna y The Rolling Stones, son quienes más veces han llegado al cima de esta lista. Pero junto a ellos hay otros grandes nombres que han dejado su huella en Top 100 de Billboard porque han logrado estar en la punta durante semanas y semanas. En honor a toda esta gente que ha marcado parte de nuestras vidas con su música, la prensa de Billboard argentina nos deja 35 canciones y su respectiva cantidad de semanas en la cima de los tabloides y el año en que la rompieron. Hay que tener algo claro, una cosa es durar con un tema tronando todo un mes hasta el cansancio, y otra es durar todo el año recordando una y otra vez la misma melodía, y no solo es cuestión de ventas, de difusión o publicidad sino que es también asunto de calidad, conocimiento de las tendencias y los sonidos que definen una época. Dice el portal: «Solo el 3% de todas las canciones que alcanzaron el puesto N°1 pudieron entrar en este selecto club de tracks».

No han sido muchas las que han pasado la prueba de fuego, así que aquí les dejamos la sobrevivientes organizadas por semanas en el N°1, título, artista y año.

16, ‘One Sweet Day’, Mariah Carey & Boyz II Men, 2 de diciembre de 1995

4, ‘Uptown Funk!’, Mark Ronson featuring Bruno Mars, 17 de enero de 2015

14, ‘I Gotta Feeling’, The Black Eyed Peas, 11 de julio de 2009

14, ‘Candle in the Wind 1997 / Something About the Way You Look Tonight’, Elton John, 11 de octubre de 1997

14, ‘Macarena (Bayside Boys Mix)’, Los Del Rio, 3 agosto de 1996



14, ‘I Will Always Love You’, Whitney Houston, 28 de noviembre de 1992