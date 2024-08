Cándido Ríos, el primer periodista asesinado bajo la protección del gobierno mexicano

Apenas en junio pasado, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, celebró que bajo la protección del gobierno mexicano ningún periodista había sido asesinado. Hasta este martes.

El asesinato del reportero Cándido Ríos se convirtió en el primero que sucede bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual fue creado en 2012 ante los múltiples asesinatos en contra de periodistas.

De acuerdo con Pilar Tavera, presidenta del Consejo Consultivo, uno de los tres órganos medulares que conforman el mecanismo, Cándido Ríos estuvo bajo la protección desde julio de 2013 debido a que se sentía amenazado por Gaspar Gómez Jiménez, exalcalde del municipio Hueyapan de Ocampo, (Veracruz, al este de México) lugar donde el reportero de nota roja fue asesinado este martes.

Las medidas de protección que tenía Ríos eran al menos tres. Un botón de pánico para alertar si se sentía en riesgo; rondines de patrullas alrededor de su casa; y acompañamiento de policías cuando él lo sentía necesario. No obstante, no se ha podido confirmar, de acuerdo con Tavera, si la policía era la municipal o la estatal. «Al parecer era el gobierno municipal», dijo.

Por protocolo, los periodistas bajo resguardo de este mecanismo tienen que asistir a Juntas de Gobierno en donde sus casos son analizados. La última Junta que tuvo Ríos fue en febrero de este año, en la cual se determinó un plan de protección para 12 meses.

«Yo sí veo que fijar un plan de protección a 12 meses en el contexto de Veracruz definitivamente no es realista. El primer criterio es que el riesgo es dinámico, entonces esperarte 12 meses a una reevaluación es una mala idea. Todavía no nos han pasado la información que refiera el nivel de seguimiento que le dieron caso», dijo Tavera, quien señaló que no participó en aquella Junta.

Los periodistas mexicanos no suelen confiar en el Estado para que les brinde protección. Fue el caso de Javier Valdez, asesinado en mayo, quien nunca confió en el mecanismo. Sin embargo, la carta fuerte del gobierno era decir que bajo su resguardo no habían habido muertes.

«Es una frustración porque son personas que se animan a confiar en una institución. Es una persona que durante más de 4 años estuvo incorporado al mecanismo. Las medidas de protección de lo federal, él (Ríos) declaró que sí le funcionaban, pero la parte de lo local si no estaba él acompañado de elementos de la policía como se lo solicitó desde lo federal quiere decir que hay una falla de cooperación», lamentó la presidente del Consejo Consultivo.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que la tarde del 22 de agosto se registró un tiroteo contra tres sujetos en una tienda, uno de los cuales era el reportero del Diario de Acayucan.

