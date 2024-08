Cantemos juntos: Un repaso por colaboraciones inusuales de la música latina en vivo

Este artículo fue creado en colaboración con Cerveza Indio para la edición XXI del Vive Latino.

Colaborar está en la esencia de la música. Juntarse. Compartir. Discutir. Pasarse la bola. Escuchar una melodía y subirse en ella. Producir temas que logren reunir la esencia de dos o más personas en un mismo mp3. Y, a la vez, se trata de una herramienta comercial sumamente atractiva y funcional en la tarea de destacar y competir dentro de un mercado global, especialmente cuando formas parte de una minoría en cuestiones de idioma, como pasa en el caso latino.



Videos by VICE

Por décadas y décadas, hemos obtenido rendiciones colaborativas a montones. Buenas, malas, y otras muy por debajo de cualquier escala calificable que se me pueda ocurrir –léase esa canción de Maluma y Madonna. Y si nos vamos a los libros y revisamos el historial, seguro encontraremos un patrón: una buena colaboración puede nacer de la simple sorpresa. Pienso en Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, Luis Fonsi y Daddy Yankee, Aerosmith y Run D.M.C. Canciones inesperadas que cambiaron el rumbo de la historia.



La música latina ha tenido esos momentos. Juntes inusuales que resultan en experimentos fantásticos o simplemente terribles. A continuación una lista con diversos e inusuales momentos colaborativos de la música latina en vivo.

Los Auténticos Decadentes con Rubén Albarran y Salón Victoria – Corazón

Un día después de cerrar el escenario principal del Vive Latino 2016, los Auténticos Decadentes se subieron al escenario Momentos Indio para armar uno de los mejores sets presenciados alguna vez en el entarimado de la curva. Mientras el sol se escondía, decidieron invitar a Salón Victoria a tocar con ellos junto a otro visitante muy especial que fue introducido con una anécdota particular. “Cuando fue a Buenos Aires a tocar en el ‘95 le escribí una carta le dije que alguna vez me gustaría ir a tocar a su país, a México, y ayer se me cumplió, ayer cerramos el Vive Latino”, contó un emocionado Gustavo Parisi mientras presentaba a Rubén Albarrán para tocar juntos “Corazón”, tema incluido en el disco más exitoso de los Piratas, Mi Vida Loca, lanzado justo en 1995, por los que los astros parecían estar perfectamente alineados para uno de los juntes más especiales visto alguna vez en un festival latinoamericano.

Celso Piña con The Guadaloops y Pato Machete – Cumbia Sobre El Río Suena

Al recordar a Celso Piña, será necesario siempre pensar en un tipo cuya máxima cualidad fue verse siempre feliz y gustoso de encontrarse con la música, sin importar cuál fuera su forma. No se trataba de cumbia, ska, rap, chúntaro, reggaetón, norteño, metal. Se trataba de música. Y cuando había música, Celso y su acordeón sonreían. Todavía en marzo del año pasado, el Rebelde dejó una última muestra de ello en un Vive Latino al treparse de sorpresa al escenario Momentos Indio, en el que, sin saberlo, sería uno de sus shows finales. Para ello, decidió tener diversos invitados, destacando el momento en que tocó “Cumbia Sobre El Río Suena” junto a uno de sus aliados de batalla más comunes, Pato Machete, y también unido a los raps de un ícono de la capital mexicana, Franco Genel de The Guadaloops, quien llegó acompañado por sus compañeros Fermín Sánchez y Sami Mendoza. La colaboración salió redonda –no es para menos, teniendo en cuenta la familiaridad que Celso tuvo siempre con actos de hip hop de la Avanzada Regia–, con los dos MCs repartiendo barras mientras bailaban junto al resto de gente con la mano pegadita en la cintura. Un junte para los siglos.

https://z-m-www.facebook.com/patomachete/posts/10157207024366974?__xts__%255B0%255D=68.ARDeJfjiqvllRZZzR_cjPQ0MVhcByt3KFhQ6hvkOD_oRWiQGFXoPxdRC-i96iFRUNa6g-jf4mph8ou7ZRtwS_h05BgUU3saaIDkGWiBY8Fm0n__hzeHMfLd-M-i3E3wN_CvhyfGfr7gZrPsO9aeUj-ZetwoARTUuzOFLoLfC1jpNuD0B7PKDbRue-gOYDkI4umCw4lEDjTLx1NfT113aAC57_8fJIonkf0df4w-wP06vjXx6XL3Y5U2oKmdCQLKOCQw1pAp1bsbIeUXBsvIoki86e1qPy_tvrWtqxfXXZRIRVoE0EeEIxVy_ZhDk7F8zyjJmeVfYu_RmpoXzfubA3hWqDIhjzzsn&__tn__=-R

Natanael Cano y Bad Bunny – Soy Un Diablo (Remix)

Si para hoy todavía no te ha quedado claro que Bad Bunny es el presente y, especialmente, el futuro del planeta Tierra, entonces estás perdido en esta dimensión. Benito entiende. Lo hace desde que nació. Y cada día que pasa, lo demuestra más y más. En noviembre pasado, el Conejo nos sorprendió estrenando el remix de “Soy El Diablo”, corrido original de Natanael Cano donde el boricua se anotó otro punto incursionando en un género más que sale de sus terruchos naturales. Días después, el junte se solidificó con la aparición de Bad Bonny en el show que el Príncipe de Rancho Humilde dio en su segunda casa, Los Angeles, para dejar claro que esa semilla germinada por Snoop Dogg fumando marihuana mientras escucha regional mexicano es una de las bases colaborativas (trap+corrido) que promete mayor prosperidad para la gente haciendo música en los años por venir.

Celia Cruz y Vicente Fernández – El Rey

En 77 años de vida, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso demostró nunca tener miedo de nada. Hizo de todo y para todos, incluyendo duetos con artistas tan diversos como El General, Gloria Estefan, Caetano Veloso o Wycleaf Jean, hasta otros como Marc Anthony, Johnny Ventura o su ya clásica participación en “Vasos vacíos” de los Fabulosos Cadillacs. Uno de los menos recordados fue un palomazo transmitido en televisión nacional junto a otro de los íconos más importantes en la historia de la música latinoamericana, Vicente Fernández. Con él, entonó “El rey” en una versión de mariachi mezclada con ¿salsa? bastante extraña.

Julieta Venegas, Kinky y Daddy Yankee – Eres para mí

¿Se acuerdan de esos premios con forma de lengua que MTV entregaba en nuestra pubertad y parecían ser muy importantes? ¿No? ¿Nadie? Pues una de las cosas mejor logradas de esa ceremonia de premios, y quizás la única cosa por la que son recordados, es por esos mashups de artistas y bandas tan edgy que solían hacer juntando los talentos más importantes de la región en juntes que no tenían sentido. Así tuvimos la fortuna de ver a qué sonaba Belinda con Allison, Kudai con Moderatto, o Los Concorde con Miranda!, aunque el trono indiscutible del randomness se lo llevan los VMAs de 2006. El performance comienza con Julieta Venegas en la cima de su carrera cantando “Me Voy” junto a Kinky, los reyes irrefutables de las colaboraciones raras, para después tocar “¿A Dónde Van Los Muertos?” y cerrar invitando a un joven Daddy Yankee que rapea sobre acordeones y un dembowcito modificado de la versión original de “Eres Para Mí”. Cenit dosmilero.

Bahiano, Gondwana, Antidoping y Martín Lorenzo – Could You Be Loved? (Cover)

Una vez que el reggae, en su forma moderna, salió de Jamaica para expandirse como virus por todo el mundo, dejó una de sus células más prosperas y relevantes en América Latina, donde desde los 90 se han generado diversos esfuerzos que heredan las enseñanzas puestas en marcha por Bob Marley para hacer reggae en nuestro idioma. El Vive Latino ha sido siempre casa de los más importantes proyectos de reggae de la región, y en la edición 2018 del festival se celebró una colaboración inédita: Bahiano –ex vocalista de Los Pericos- tocando junto a Martín Lorenzo de los Auténticos Decadentes y miembros de Gondwana y Antidoping. El all-star team del reggae latino interpretó un tema clásico del cancionario jamaiquino en Could You Be Loved? de Bob Marley, en una reunión que más allá del performance como tal, fue altamente significativa porque dotó de valor uno de los principioss básicos del rastafarismo, la unión sin fronteras, juntando en una misma tarima a personajes de Argentina, México y Chile.

Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, Triciclo Circus Band, Gustavo Cordera y Big Javy – “Amnesia”

Digamos que, en este caso, más de tratarse de una colaboración inusual por la variedad de géneros y personalidades que se pueden encontrar en ella, se trata de un junte extraño de ver por el número de planetas que tuvieron que juntarse para ver a todos estos nombres reunidos en un mismo tiempo y espacio. Dr. Shenka con miembros de la Maldita Vecindad, Triciclo Circus Band, Gustavo Cordera –ex Bersuit Vergarabat- y Big Javy de Inspector subido en el escenario Momentos Indio del Vive Latino 2016 para entonar un clásico del cancionario popular contemporáneo de México: “Amnesia”. Aunque el tema original tiene las voces de Roco Pachukote y Rubén Albarrán, acá no le faltó nada, demostrando de nueva cuenta que canciones como esta no tienen fecha de caducidad ni elementos vocales tan indispensables que no puedan ser llenados por otros ídolos del ska.