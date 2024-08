Cantisani: “Puerto Rico sigue siendo la isla del reguetón, pero no del perreo”

Cantisani es un productor nacido en Mayagüez –ahora residente en Río Piedras– que tuvo sus inicios en el hip hop y el reguetón, pero ahora está muy decidido a introducir el Chicago footwork a Puerto Rico, siendo tal vez el primero en hacerlo allá. Está interesado en que se reconozca el trabajo detrás del género urbano y le parece bastante triste darse cuenta de que en todos lados suena el reguetón, pero en Puerto Rico ya no lo quiere bailar casi nadie.

Ahora la gente por aquellos rumbos está clavada con el latin trap, pegada a cantantes que le parecen «todos lo mismo» y esperando a que salga de la cárcel Anuel AA. Esto explica la transición que han intentado varios reguetoneros hacia el trap, algunos con éxito, algunos no.

Esta idea surgió un día que vi a Cantisani compartir el mini documental más reciente que hizo Vice a Pablito Mix. Entre el y Kampo –otro producer de la isla– se mostraban bastante impresionados por ver la fuerza que agarró el perreo en México, al contraste con su lugar de origen donde la gente ya no parece estar interesada en bailarlo.

Puerto Rico ha tenido un boom turístico debido al éxito del track Despacito, y muchas personas se ha olvidado de que en el reguetón existe el perreo. De ahí que nuestro hombre en cuestión se haya enamorado de la música footwork/juke, por el factor crucial de que en ese género, la música está atada al baile. Ese hallazgo ha marcado su vida de un tiempo para acá y decidió que tendría que hacer algo al respecto. Le ha ayudado a evolucionar como artista y a intentar con gran ahínco ser reconocido en otros lados, porque en su tierra el género es completamente desconocido para la mayoría. Ahora hemos observado que el footwork ha dado grandes pasos a nivel mundial, incluso en México recientemente se llevó a cabo la primer sesión en Boiler Room a nivel Latinoamérica dedicada a dicho estilo musical. El reguetón dio pasos gigantes al promover una cultura con la música y, ¿por qué no?, el quiere hacer lo mismo con el juke en su país.

«Yo quiero dar paso al juke latino en PR sin olvidar las raíces gueto de la música urbana en la isla, al igual que el origen de dicha música en Chicago. Tener un flow violento cuando entras a la disco a bailar como antes en el perreo, pero con juke«. Cree que fuera de Chicago, en Latinoamérica el único lugar adelante en eso es México. «Si se da allá se dará aquí. El boom del reguetón fue bueno en México, ¿quién dice que el juke aquí en la isla no? Es un juego, no importa qué es, sino cómo lo haces».

En cuanto al estilo de vida en el país caribeño, en el west side todo es más tranquilo, «la gente es buena y vive sin apuro«. Las carreteras son a 40 millas por hora, sitio relajado y más barato. Comparar la vida en el lado oeste con la del área metropolitana es bastante difícil por el contraste entre ambas zonas: «Aquí en la metro, se vive con apuro, muchos sólo piensan en sí mismos y no tienen mucha compasión. Es para tener conveniencia: un sitio cerca del trabajo, al hacer las compras, es un descojone y ocasionalmente no sabes quien está vivo o muerto. En el lado oeste puedes respirar algo que no sea el alcantarillado o una bolsa de basura y, aunque no lo creas, la gente parece ser más humana».

Esto se ve directamente reflejado en el ámbito musical, que resulta dividido entre la predominante música urbana en el lado oeste y la música electrónica mandando en la ciudad. Eso sí, la electrónica ha sido responsable de la creación de escenas dentro de la industria puertorriqueña, hay más eventos y se empieza a las 10 pm para terminar a las 9 de la mañana. «Me han contado de fiestas que duran días y días.»

En dichas fiestas normalmente hay house, techno y drum & bass. Parece ser difícil recibir un buen feedback llevando algo nuevo a una audiencia «acostumbrada», que no le da paso a nuevas ideas, sigue escuchando lo mismo y abandona el interés por cualquier otro género fácilmente. ¿Te suena conocido?

Otra problemática que Cantisani identifica: es raro encontrar productores. La gente está enfocada en ser dj y tocar para ganar un par de pesos. «Se de varios que todavía producen música urbana y son reconocidos hasta en México. Lo malo que está pasando es que toda la música aquí se escucha igual y se pasan haciendo lo mismo, sea drum & bass o techno, se escucha constante y no existe espacio para la creatividad o cosas nuevas». A pesar de todo, le pone bastante feliz el simple hecho de saber que en México están tocando juke, eso lo llena incluso aunque no conozca a nadie por acá. En Puerto Rico es difícil encontrar un Dj que toque lo que produce. «Me estoy dejando llevar e influenciar por Chicago, México, Japón, Polonia, el Bronx en Nueva York, todos estos países donde se produce un juke excelente. Ahí es donde tengo mi oído».

Con todo y el problema de la música genérica, hay productores reconocidos de PR a los que respeta, de su infancia al presente: Dj Kelvin El Sacamostro, Dj Nelson, Vico C y Daddy Yankee en relación a la vieja escuela. De lo nuevo está Kiid Favelas, Robertito Chong y Bad Bunny, «está bastante fuego hoy en día y le doy mis respetos al tener creatividad. De música electrónica existían unos «chamaquitos» que se nombraron Fission, «estaban firmando por par de labels afuera brutales de drum & bass, pero desaparecieron, no se sabe de ellos.» Por ahí hay mención para PJ Sin Suela y Residente de Calle 13. De la escena del house están Jaime Mayer, Pedro Pae, Calleb Calloway. «Aquí hay algunos producers, pero escondidos. Todos esos que te dije son artistas reconocidos, tu y yo sabemos que el flow y talento se encuentra en lo underground. Hay mucho Dj y poco talento. Afuera están los que tocan lo que producen, eso es lo que respeto».

Cantisani está incluído en nuestras joyas del underground sin costo Vol. XXIII. Es un ávido entusiasta del FL Studio y ahora también trabaja en Ableton Live. Tiene planeado un viaje a nuestro país próximamente y un ep que publicará con Raccoonin Records.

