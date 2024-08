Cara Delevingne no le dio crédito a la artista detrás de ‘Peg the Patriarchy’

En una noche dedicada a devorar con la vista a las más adineradas celebridades mientras asisten a una fiesta que la mayoría de nosotros nunca presenciará, la Gala anual del Met, el chaleco antibalas en color blanco de Cara Delevingne, con la leyenda “Peg the Patriarchy” [Duro contra el patriarcado] en letras rojas, fue uno de los atuendos más comentados.

El chaleco es creación de la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, quien también diseñó la camiseta con la leyenda “We Should All Be Feminists” [Todos deberíamos ser feministas] para la colección Dior de primavera en 2017. Pero la propietaria de la marca registrada “Peg the Patriarchy”, Luna Matatas, una artista independiente, educadora sexual y mujer queer negra, afirma que es una plagio directo de su propia línea de ropa (el pegging, para los neófitos, es el acto sexual en el que uno de los miembros de la pareja usa un dildo con arnés o strap-on y penetra al otro analmente).

Matatas dijo que se enteró del evento al mismo tiempo que todos los demás. “Estaba dando una clase de fetiches sexuales en línea y entré a Twitter para compartir cuán divertida era la clase, fue en ese momento cuando vi que me habían mencionado y etiquetado en la foto donde Cara viste un chaleco con la frase ‘Peg the Patriarchy’”, me dijo.

Matatas registró su frase “Peg the Patriarchy” como una marca registrada en 2015.

Al principio, dijo, se sorprendió de lo lejos que ha llegado la frase dentro de la cultura popular. “Entonces me di cuenta de lo impactante que es que tu arte sea compartido sin que te den crédito por él. Especialmente en comunidades con más poder e influencia, y en cuerpos cisgénero y blancos”, dijo Matatas. “Hubiera sido muy fácil darme crédito y, a través de ese mensaje, animarnos mutuamente a desmantelar el patriarcado… Como una mujer queer negra, prospero al hacer comunidad con personas de todos los géneros que están comprometidas con la lucha contra el patriarcado”.

Delevingne es copropietaria de la marca de bienestar sexual Lora DiCarlo. “Si alguien no sabe qué significa esta palabra, tendrá que buscarla porque yo no voy a explicarla”, dijo Delevingne en la alfombra roja. Parece que mucha gente sí la buscó: las búsquedas de la palabra “peg” aumentaron drásticamente después de la aparición de Delevingne en la Gala el lunes por la noche.

“Se trata del empoderamiento de las mujeres —igualdad, igualdad de género, ya sabes—, es un poco como ‘arremete contra los hombres’”, dijo Delevingne sobre la leyenda en su chaleco. En una publicación de Instagram, Matatas dijo que Peg the Patriarchy es acerca de la “subversión, no de un acto sexual anal y tampoco de los hombres. Es una metáfora para subvertir el sistema que requiere que haya una subordinación al binarismo de género”.

Esta no es la primera vez que la marca “Peg the Patriarchy” se usa sin el permiso de Matatas, dijo, y después de anoche, ya otros están usándola también sin su permiso: por 26 dólares se está vendiendo en Etsy una camiseta blanca sin mangas que dice “Peg The Patriarchy”, la cual es descrita como la “Playera de la Gala del Met de Cara Delevingne”.

Dior, los representantes de Delevingne, y Lora DiCarlo hasta ahora no han respondido a la solicitud de comentarios por parte de VICE. Matatas dijo que trató de contactar a Delevingne, pero no ha recibido respuesta. “Como una pequeña empresa, no tengo muchos recursos para defender mis derechos, a pesar de ser dueña de la marca”, dijo. “Entonces, espero que Delevingne vea el valor que hay en apoyar a los creadores, porque hacerlo no le quita nada a su atuendo”.