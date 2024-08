Cardi B, Bad Bunny, y los peligros de la innovación latina

La música trap domina en el rap ahora, independientemente del idioma, y cada mes Cultura explora el lado latino del sonido más popular del hip-hop.



Por primera vez tenemos a una latina dirigiendo la música estadounidense. La canción de la rapera del Bronx Cardi B «I Like It» ocupa el puesto número 9 en el Billboard Hot 100, el mejor barómetro de la industria para medir el éxito de un sencillo, aparte de otra docena de canciones de su álbum debut. Un éxito bilingüe acompañado de Bad Bunny y J Balvin; la forma en que fue recibida esta canción tiene mucho que ver con la naturaleza del consumo digital, el resultado trascendental del pop, el rap y la audiencia latina atormentándose unos a otros para formar una especie de rey. En Spotify, el consumo de «I like It» se acercó a los 20 millones de reproducciones en sólo dos semanas, dejando atrás al mayordomo del rap, Drake.

Aunque ha sido desafiada constantemente en la escena de hip-hop dominada por los hombres, particularmente en las redes sociales, el estrellato de Cardi en el rap es irrefutable. Los haters pretenden menospreciar sus logros o crearle una rivalidad con Nicki Minaj en lugar de reconocer su papel en el legado musical, uno que orgullosamente presume Big Pun y el séquito del terror centrado en los latinos, así como su presente. Su «I Like It» es, para cantarlo suavemente, una bestia, el reconocible hit de más de cincuenta años de Pete Rodríguez. Escrito por Tony Pabon y Manny Rodriguez, su versión de «I Like It Like That» y la versión de 1994 de Blackout All-Stars la han convertido en la canción de boogaloo más reconocida de todos los tiempos. Y así es como nace un problema.

Para los que crecimos siendo latinos en Estados Unidos conocemos muy bien las canciones innovadoras. En los extremos opuestos de la década de 1990, experimentamos «Rico Suave» de Gerardo y «Livin ‘la Vida Loca» de Ricky Martin, cada uno cargado con sus propios sesgos inherentes y hechos, inadvertidamente o no, para los estereotipos machos. También está el himno de las bodas la «Macarena», irónicamente una canción interpretada por españoles, y luego todas esas canciones fueron completamente absorbidas por el tapiz cultural americano. (Weird Al Yankovic, apenas pudo ocultar su prejuicio y desinterés en convertir baratamente «Rico Suave», que sampleaba el «Chamo Candela» del grupo venezolano Daiquiri en algo llamado «Taco Grande»).

Así que muchos de los crossovers de canciones populares de, digamos, los últimos cuarenta años nunca me han gustado tanto. En retrospectiva, es difícil ignorar el éxito desbocado de «Despacito» como una manifestación moderna de la misma curiosidad cultural y conveniencia que hizo éxitos como «La Bamba» de Ritchie Valens, «Conga» de Gloria Estefan o «Gasolina» de Daddy Yankee. Como promotor del trap latino, he sido muy precavido con esta historia, incluso cuando celebro sus victorias públicamente.

Dejando a un lado el mal gusto de algunos como Lou Bega, el oportunista alemán que convirtió el «Mambo No. 5» de Cuban Pérez Prado en una porquería, los éxitos estadounidenses de los artistas latinxs muchas veces parecen tener advertencias, asteriscos y límites de tiempo. Jennifer Lopez y Shakira eran las estrellas pop que nos merecíamos, pero nunca fueron apreciadas del todo. Todos los imbéciles de Jersey Shore se saben «Danza Kuduro» pero nadie podría decirte quién demonios la canta ni de qué se trata. Incluso ahora, la leyenda viviente de la guitarra Carlos Santana se reduce a guiñar memes y a samples. Cuando se muera, los medios le pagarán por sus logros, aunque la escasez de literatura sobre sus décadas de trabajo resonará muy poco.

¿Estoy mal por tener un resentimiento de toda la vida contra los oyentes blancos que, al menos en un nivel superficial, se han involucrado de manera fugaz e intrascendente con la música latina? No creo. Simplemente quiero que la música buena sea apreciada en sus propios términos y, específicamente en el caso del Latin trap, como parte integrante de los géneros en los que operan estos artistas, independientemente de su idioma o etnia, lo que nos lleva de vuelta a Pete Rodriguez.

«I Like It Like That» sin duda significó algo para los oyentes de la música latina en Estados Unidos y en el extranjero en 1967. Sin embargo, incluso entonces, sirvió como kitsch tropical para que el público estadounidense blanco los consumiera y los desechara. Con los años, la canción se hizo más conocida por su uso en una campaña de Burger King que por su importancia musical y el calibre de los artistas detrás de sus versiones. Ver al inmensamente talentoso Bad Bunny acercándose al cenit de las listas de sencillos Billboard en la parte de atrás de un maldito combo Whopper es demasiado.

Aún así, «I Like It» es una canción tremenda para Bad Bunny. Es la cifra más alta que ha alcanzado hasta la fecha, con «Mayores» de Becky G en un distante segundo lugar con su número 74 a finales del año pasado. Hay unos versos totalmente en inglés, pero en su mayoría ofrece un buen trap obsesionado con el espíritu que lidera el camino para los raperos latinxs. Claro, siempre existe el riesgo de que se rompa otra burbuja como lo hizo la última explosión latina, pero sabemos en nuestros corazones que las transmisiones y descargas que te llevan a «I Like It» en este momento están respaldadas por un cambio demográfico en Estados Unidos. Son los hijos y nietos de inmigrantes latinoamericanos los que hacen que todo esto sea posible. De todas las canciones que muestran una invasión a la privacidad, la que tiene dos características en español está superando al resto. No es una coincidencia; es un movimiento.

Los Favoritos Del Mes

