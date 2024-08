Cardi B a Trump: “Estados Unidos es un cagadero”, y no podemos estar más de acuerdo

Donald Trump impuso un shutdown en los trabajos del estado. Básicamente, el presidente de los EE.UU. decidió que se seguirán haciendo efectivos los pagos a los empleados estatales porque ese dinero será destinado a conseguir recursos y mano de obra para la construcción del muro que quiere instalar en la frontera con México. Esta situación ya cumple 27 días creando controversia entre políticos, ciudadanos y artistas del país norteamericano. Ayer, Cardi B no solo se quitó unos jeans para liberar su vagina de la incomodidad, sino que también montó un video a su cuenta de Instagram hablando sobre el tema.

Para la rapera, Estados Unidos “en estos momentos es un cagadero”. Afirma que son tres semanas de completo caos, y que si la gente no se ha enterado es “porque no trabaja en el sector público o porque no le importa”. Ella misma invitó a hacer algo para detener esta situación:

Tanto fue el hype del video, que algunos senadores estadounidenses comenzaron a debatir si repostear o no el comunicado de Cardi en sus cuentas de Twitter. Algunos decían que no compartían el lenguaje, pero que era necesario hacer algo, mientras que otros solo esperaban que alguien iniciará para continuar:

https://twitter.com/igorbobic/status/1085732482186706944/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1085732482186706944&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fcardi-b-takes-on-donald-trump-us-government-shutdown-instagram-2432135

Esperemos que la situación mejore, y que el polémico Donald cambie de parecer. Cardi, por su parte, se juntó con City Girls para hacer “Twerk”, dejándonos un lindo video lleno de bootys. Aquí lo pueden ver:

