Cardi B liberó su vagina y rompió el internet

Además de ser una increíble rapera, Cardi B de por sí es un personaje memorable. La última vez que supimos de ella fue porque su ex esposo Offset, del trío Migos, se coló a un concierto para pedirle que volvieran tras una dramática separación. Como toda una novela latina y como buena mujer empoderada de su show lo mandó a la verga por robarle la tarima en medio de su presentación.

Pues ahora, una de las mejores exponentes del género, subió un gracioso/polémico/interesante video a Instagram que TMZ inmortalizó por si ella luego se arrepiente y lo borra.

Videos by VICE

Belcalis Marlenis Almanzar aparece dentro de su carro afirmando que los jeans que lleva puestos son demasiado apretados y calientes. Uno se da cuenta de eso porque no los tiene bien puestos, sino a medio muslo mientras afirma “mi vagina estaba gritando “¡perra! me tienes jodida! ¿¡quieres una infección, perra!?” y no quiero eso”. De hecho, creemos que la solución fue efectiva porque al final del video Cardi exclamó una expresión que quedará para la posteridad: “pussy breathing”.

Ya saben, si tienen calocha denle aire fresco a su amiga. Sean inteligentes, sean como Belcalis.

Sigue a Noisey en Twitter.