María de Cariño responde a algunas de las ’36 preguntas para enamorarse’

María conoció un día en Tinder a Paola, que vivía en Madrid, la misma ciudad que ella. Decidieron quedar pero de aquello no salió lo que suele salir de Tinder —un fracaso—, sino una banda. Se les unió Alicia y la llamaron Cariño. El siguiente paso fue buscar un lema para explicarle lo que hacían al mundo, pop de barrio para la bajona, y categorizar lo que hacían, antes de que lo hicieran otros, tontipop. Y desde que hicieron match hasta ahora no han parado de crecer: en enero se anunció que estarían en el Coachella, por donde ya han pasado Rosalía, las Hinds o Delorean y dicen que, de primeras, cuando vieron en su mail un PDF “tan bonito” con el contrato y las condiciones, no se lo creían.

El próximo 15 de febrero estarán en el Cara B, donde compartirán escenario con Aleesha, Soto Asa, Los Punsetes o Erik Urano. A unas semanas del concierto, aprovechando la ocasión,la pillamos por teléfono en el estudio y le pedimos que, para hacerle honor al nombre y al origen del grupo, nos respondiera algunas de las preguntas que incluye el test de las 36 preguntas para enamorarse y las intercalamos con otras sobre la banda.

VICE: Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar?

María Talaverano: Ahora mismo a la Charlie. Le digo la Charlie porque no sé pronunciar bien el XCX. Vengo de hablar de ella durante una hora y la admiro un montón. Además de por lo musical, porque es una artista con muchos proyectos: tiene un sello, es manager, escribe para otra gente, luego está de fiesta…. Me parece una tía interesante, inteligente y con la que me encantaría tener una conversación. Igual la llevaría a la Gastrocroquetería de Chema, que es donde llevaba a mis citas, a ver si así.

A principios de este mes se anunció que iríais al Coachella. ¿Cómo fue para vosotras, cómo recibisteis la noticia?

Estábamos en Galicia, que justo habíamos tocado y andábamos esperando para ir a un concierto de La Zowi. Nos llegó el mail y en el asunto ponía “Coachella no se qué” y yo pensé: coño. Adjunto había un PDF muy currado con el contrato y las condiciones, cosa que en España no ocurre. Aquí te mandan un mail con las condiciones y la propuesta por escrito, pero de repente ese PDF era tan bonito que no sabíamos si era falso o no. Pensábamos que era un trolleo, así que nos pusimos a buscar quién era el tío que nos lo mandaba y parecía que era real. Fue todo muy loco. Desde luego no nos lo esperábamos, han ido cuatro grupos españoles, quitando a unos DJ, y nos preguntábamos por qué nosotras, sin ningún tipo de enchufe, cómo habían llegado a nuestra música, cómo nos habían conocido.

Antes de hacer una llamada telefónica, ¿ensayas lo que vas a decir?

No. Si pienso lo que voy a decir no me sale, parezco gilipollas. Sí que escucho los audios después de mandarlos si son importantes. Pero a veces los tengo que quitar porque me doy vergüenza.

Tras vuestra confirmación en el Coachella, ¿en qué estáis?

Ahora para el concierto del 7 de febrero estamos haciendo pruebas, hemos contactado con una artista visual que trabaja en Berlín, Nina, para que nos haga unos visuales más guays, nos estábamos planteando llevar escenografía, queremos probar con una DJ, Vera Amores, para algunas partes del bolo… A ver qué sale, pero queremos cambiar un poco el show para que trascienda al bolo, al concierto de banda al uso.

El día 15 de febrero tocáis en el Festival Cara B, ¿qué nos puedes decir de eso?

El año pasado nos quedamos con muchas ganas de ir al Cara B y a Barcelona. Es una ciudad que nos encanta y a la que hace mucho que no vamos. Le tenemos mucho cariño a la ciudad y a su gente. Intentaremos publicar alguna canción nueva y a ver si podemos incluir algún nuevo elemento, habiéndolo testeado en Madrid previamente.

Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías?

Creo que la mente. Total, para el cuerpo ya se inventará algo, alguna herramienta super robótica con la que podamos rejuvenecernos.

Tú escribes, más allá de las canciones, Paola ha estudiado Bellas Artes, estáis contactando con artistas visuales para enriquecer vuestros shows… ¿concebís Cariño como un proyecto que va más allá de lo musical?

Igual antes no nos lo tomábamos así y nos enfocábamos en hecho de hacer canciones y ya está, pero cada vez somos más conscientes de que queremos llevar el proyecto más allá. Vemos una oportunidad de poder ser más transversales, de extrapolarlo a muchas más cosas en lo relacionado con lo artístico, colaborando con diseñadores, metiendo escenografía con directores de arte, pudiendo hacerlo más amplio…. Además, creo que los tiros van un poco por ahí, que ahí está el futuro.

¿Tienes una corazonada secreta acerca de cómo vas a morir?

Sí. Creo que me va a matar una mafia, porque pienso destapar un montón de cosas de la industria. Así que si algún día aparezco muerta, será por eso. Voy avisando.

Vale, ¿y si supieras que en un año vas a morir de manera repentina, cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué?

Haría lo mismo porque ya vivo al límite. Siempre vivo como si fuera a morir el año que viene repentinamente.

¿De qué manera crees que ha cambiado, de unos meses a esta parte, la industria? Cuando parecía que no había nada más allá de la música urbana de pronto emergéis vosotras, Carolina Durante, Pimp Flaco arranca un proyecto nuevo, Cupido, que tiene poco que ver con lo que hacía anteriormente, Dellafuente se saca un disco que tiene más que ver con el rock andaluz o con el heavy que otra cosa…

Algo está cambiando, sí. En el trap hay quien sigue tirando por el mismo sonido, quien introduce muy pocos cambios, pero hay otros artistas que se van renovando continuamente. En otros géneros también ocurre así, incluso nosotras, que somos una banda, queremos meter un DJ, que también implica abrirse a nuevos mundos, hacer mezclas más raras… Es algo que lleva ocurriendo tiempo internacionalmente y va a llegar a España también, que los artistas seamos menos ortodoxos y estemos más abiertos a mezclas de todo tipo.

Si pudieras cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería?

Sobre la educación que recibí de mis padres, nada. Pero sí que me hubiera gustado quizá que el colegio hubiera sido más abierto, con más igualdad y con más valores LGBTI, más como es ahora. Aunque bueno, sin pin parental (ríe).

Os llegó el éxito muy pronto. ¿Cuándo empezasteis a notar que la cosa arrancaba, que iba en serio?

Desde el primer día nos llamaron de sellos y no hemos dejado de tener avances, creo que fue un poco por el momento, cuando empezamos tampoco había tantos grupos, ahora han salido muchos más, y tuvimos mucha suerte en ese sentido. Fue todo muy rápido pero también muy progresivo. Pero cuando me di realmente cuenta de que a cosa iba para arriba fue cuando dejé el curro para dedicarme enteramente a la música.

Fue este año, justo antes de empezar la temporada de festivales. Teníamos programados una media de tres festivales a la semana y era imposible compaginarlo sin morir en el intento. Sabía que podía sobrevivir con esto, así que decidí intentarlo hasta que pudiera y dedicarme a escribir para Cariño y para otra gente, que es algo que me gusta mucho.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y a solas?

Delante de alguien en el after del último Puñal Dorao. Estaba con mi amiga Carmen Mai, que es artista, y me estaba contando que lo que la había hecho sentir realizada este año había sido hacer proyectos con amigos, nutrirse de ello, y que eso la había hecho muy feliz. Y me emocioné, porque vi en eso un sentimiento muy puro, vi amor. La última vez que lloré a solas fue el otro día porque me sentí sola. Pero luego pensé en la cantidad de personas-refugio que tengo alrededor, personas en las que puedo confiar y con las que me siento protegida, y me puse contenta.

¿Cuál es tu recuerdo más valioso?

Según está mi vida ahora, cuando mi ex me dijo que podía hacer música y yo le decía que no pero le acabé haciendo caso y me pillé un teclado.

¿Cuál es el tema de Cariño que más ilusión te hace que la gente se sepa en los conciertos?

La Bajona, porque no entró realmente en ningún disco, está un poco más oculta. Me gusta porque es más seria, el resto tienen un elemento más de tontipop en sus formas, de ironía.

Tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas, tienes tiempo para hacer una ultima incursión y salvar un solo objeto. ¿Cuál escogerías? ¿Por qué?

El altar a la Charlie. Tiene leds, velas, y ahora le voy a poner virgencitas hechas de nosotras. Mi casa se está convirtiendo en un sitio cada vez más raro y estoy dejando que así sea. Ya no es bonita, es como un sitio de fiesta o algo así. En una esquina tengo el vinilo de Charlie XCX con luces alrededor y de vez en cuando las enciendo y le pido a Santa Charlie que bendiga esa fiesta. Siempre la bendice, siempre concede lo que le pides, responde siempre lo que quiero oír.

