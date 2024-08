Carl Froch advierte a Mayweather: «Más le vale que no decepcione al boxeo»

Para algunas personas, el enfrentamiento entre Mayweather y McGregor será más que una lucha entre dos personalidades escandalosas. El 26 de agosto, «Money» y «The Notorious» representarán al boxeo y a las artes marciales mixtas, respectivamente, aunque afirmen que no se trata de una pugna entre deportes hermanos. Arriba del ring, Floyd y Conor agitarán, quieran o no, sus respectivos estandartes ante los millones de sus seguidores.

Para Carl Froch, excampeón mundial supermediano, la pelea entre dos excelentes empresarios del PPV debería estar inclinada hacia un solo equipo: The Money Team. El exboxeador inglés no ve cómo McGregor pueda recetarle una sorpresiva derrota a su camarada.

«Todo el que sabe algo de boxeo no le da una sola oportunidad a Conor McGregor», comentó Froch para Sky Sports. «Espero de principio a fin una victoria de Floyd Mayweather, pero más le vale que no decepcione al boxeo. Espero que gane en nombre de este deporte, pero sé que va a ser una función increíble, no puedo esperar».

Para Froch, los que veremos el 26 de agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas será más que un choque de egos, ya que para él se definirá la supremacía de un deporte sobre el otro. Las posibilidades de McGregor de hacerle daño al «Pretty Boy» son inexistentes ante los ojos de Froch. «McGregor tendrá que conectar un golpe bastante fuerte y doloroso desde temprano para tener una posibilidad, pero todos los que saben de boxeo saben que no sucederá. Es una misión imposible».

Se habla mucho de un «golpe de suerte» que el irlandés buscaría a lo largo de la contienda y que posiblemente pudiese conectar, pero lo mismo se argumenta de la maravillosa defensiva de Floyd que suele despedazar psicológicamente a sus rivales y que el boxeador estadounidense sabe explotar.

Aunque no lo quieran, Floyd subirá al ring en menos de un mes como el máximo representante de «la dulce ciencia»en la última década, mientras que McGregor hará lo mismo como símbolo de las artes marciales mixtas. ¿Boxeo vs. MMA? Todo es personal cuando intercambias golpes arriba de un ring.