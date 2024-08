El beso con lengua que le zampó una fan a Carlitos Vives

La cosa es sencilla: una fan enamorada se rumbió a Carlitos Vives en pleno concierto en Toronto, Canadá.



Ahora bien, no fue un pico cualquiera. Fue una rumbeada dura, apasionada y consensuada. Esto no fue un pico robado. No hubo staff de seguridad que pudiera romper ese momento. Todo en el video que anda rotando en redes sociales es épico: la fan corriendo desesperada, el guardia de seguridad intentando separarlos, las lenguitas entrelazadas.



La chiquita feliz saliendo escoltada de la tarima y la posterior cara de desconcierto de Carlitos.



La mirada al cielo, la bandera de Colombia sospechosamente cubriendo la entrepierna de Charly, él mismo olvidando la letra de ‘Carito’, la marcha posterior de quien no quiere la cosa asomándose a buscarla y preguntándose quizás «¿qué se hizo?», la mirada a la cámara preguntando «¿qué pasó?», en fin.

Todo esto nos hace preguntarnos…¿Carlitos, hace cuánto no te pegaban una rumbeada tan sabrosa? ¿Viste eso, Claudia Elena?

Vean el video aquí abajo:

A nosotros nos encantó todo esto de la confusión post rumbeada y al parecer a Carlitos también:





