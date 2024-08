Carnage of Humans: Una década de Death Metal hecho en Santa Catarina

Existen lugares que jamás se olvidan. La Huasteca es uno de ellos. Su naturaleza situada en Santa Catarina es el paisaje más sublime que existe en éste municipio del Estado de Nuevo León. Sobre el parque ecológico hasta la fecha se escuchan mitos y leyendas, historias teñidas de sangre, vivencias en primera persona que suelen ser encasilladas como simples «mariguanadas». La vibra nocturna que se siente en La Huasteca es inquietante. Imaginar que ahí mismo era una zona predilecta para que los sicarios interrogaran, dieran de tablazos o mataran a sus contrarios es aterrador. Salen a relucir el deambular –sin descanso alguno– de esas almas en pena; o los clásicos personajes que aparentemente toda la vida han merodeado ese sector de Nuevo León como El Hombre Pájaro, Las Brujas de Santa Catarina o El Dr. Pequeño y su casa a medio construir, que se ve a lo lejos al momento de entrar al parque, y puedes caminar hacia ella, internarte, y así crear tu propia historia perturbadora.

Pero algo que estoy seguro muchos llegaron a ver –no sé si hasta la fecha– son los pentagramas pintados con aerosol en las partes rocosas de La Huasteca, igual que las gallinas decapitadas para llevar a cabo rituales satánicos, a la medianoche. En lo personal, y en una sola ocasión, me tocó ver a un grupo de metaleros estar alrededor de un pentagrama ardiendo con fuego. Desde entonces, por tradición, supe que gran parte de Santa Catarina gustaba del género musical que nació en el Reino Unido de los sesenta. Aunque jamás, aun cuando me pinten de loco, me explicaré cómo esa madrugada que divise a los true santacatarinenses black metal, kilómetros más adelante también se apareció un niño iluminado en medio de la nada, como si estuviera leyendo algo entre sus manos.

Carnage of Humans, los protagonistas de la fotografía tomada en La Huasteca, están celebrando diez años de brutalidad, una década en la cual han venido demostrando que el ser humano está acabando con sí mismo gracias a las religiones, guerras y putrefacción. Con su estilo musical, el death metal, un sonido predilecto de gran parte de Santa Catarina –por todo lo mencionado párrafos atrás–, vitorean a su manera éste lugar de la región.

Omar (voz), Aldo (guitarra), Sergio (bajo) y Roberto (batería) son un cuarteto de violencia pura y enfermedad, con letras misantrópicas que sacan a la luz el lado más oscuro de cada uno. Hablar de ruido es hablar de Carnage of Humans, más si han compartido escenario junto a grupos como Anarchus y Atoxxxico de la CDMX, True de Croacia, y Desecration del Reino Unido, entre otros.

Sus inicios se remontan a los años 2004-2005. Cursando la preparatoria se hicieron amigos y comenzaron a jugar con la música, creando canciones que rozaban con lo gutural, el grind, las influencias clásicas de bandas como Pantera, Sepultura, y algunas «más true«, más black metal. Breathing Death se llamó su primer proyecto de trash formado en esa época.

«Tocábamos en eventos caseros y bares de Santa Catarina. En particular recuerdo mucho un show que se hizo en la colonia Infonavit Cuauhtémoc, a donde llegaron los policías por nosotros, ya que los vecinos hicieron un reporte de drogas. Había más de sesenta personas en un patio. Podría decir que vimos crecer la escena de Santa Catarina. Muchas bandas punk y de metal salieron de ahí. Pocas siguen con vida hoy en día. Pero para todos fue la oportunidad de entrar a la escena del metal en Nuevo León», explica Omar.

Tras la ruptura de Breathing Death, hasta 2007 decidieron juntarse a ensayar otra vez. Tenían la idea más clara de tocar death metal, un género en el cual, dicen, pueden mezclar todas las influencias y gustos que tiene cada uno de los integrantes.

Los cuatro, siendo parte de éste monstruo musical, se dieron cuenta que vivían muy cerca, en colonias que están pegadas: López Mateos, Mártires de Cananea y San Humberto. Mencionan que así les fue más fácil iniciar con la idea de colaborar en Metal zine subsuelo y picar piedra en fiestas y tocadas poco concurridas bajo el nombre de Carnage of Humans.

Explican que todo el tiempo se ha mantenido de una forma independiente. Acetato comunicación es un proyecto que tiene Omar y con el cual hacen sus videos, el arte de los discos y toda la merch que tienen. Omar recuerda que, sin experiencia, y con con tan sólo 15 y 18 años, el mismo año que inició Carnage of Humans grabaron su primer Demo .

«Hicimos 300 copias del CD, las cuales fuimos regalando entre amigos, bandas y personas que se acercaban a nosotros», menciona el vocalista.

Gracias a ese tipo de acciones, tan sólo un año después fueron parte de Resaca united, compilación de bandas metaleras regiomontanas. Y Violence demostration , su primer álbum, lo hicieron con el apoyo de Asenath Records, un viejo sello discográfico de Monterrey que existe desde 1999, e incluso ha trabajado con otra agrupación oriunda de Santa Catarina, los reyes del pornogrind: Urtikaria Anal.

En esa misma época formaron parte de otra compilación: Viva la muerte, tomando gran popularidad en países de Latinoamérica y Europa, gracias a su sonido rápido y bestial.

Omar menciona que en 2014 se les ocurrió hacer un DVD titulado Back to the roots , mostrando la verdadera esencia de cómo solían ser los pocos toquines que había en Santa Catarina hace más de una década atrás, en compañía de la Brutal Mafia Crew, que explica, surgió por grupos de personas que ya existían en otros sitios del mundo como la Gore Core Mafia.

«Comenzamos a utilizar ese nombre para nuestro grupo de varios amigos que nos apoyaban en los eventos. Después en varias páginas dedicadas al metal de Europa y Sudamérica nos describían como los pioneros, fundadores e integrantes de la Brutal Death Mafia. De ahí tomamos el nombre como emblema. Mucha gente nos identifica así y es una razón por la que ponemos ese nombre en nuestra mercancía», explica Omar.

También, entre su discografía cuentan con un Split al lado de Forza Diablo, grupo de Saltillo Coahuila con quienes tuvieron la suerte de editar, en formato físico, ese material por algunas partes de Europa.

Tiempo después lanzaron un EP de cuatro canciones titulado Ilegal extirpation , y por los años transcurridos y su consistencia en los escenarios del ambiente metalero fueron invitados a un CD conocido como Demoniados , una compilación de grupos mexicanos que se le hizo a Brujería, en la que participaron Semen, Black Kommando, Grozero, A Lost Humanity y más. Carnage of Humans hizo el cover de «Revolución». Incluso aprovecharon el momento para lanzar un video de esa canción, autorizado por el mismo Juan Brujo y Pititis.

Carnages of Humans, en el presente, a unos días de celebrar sus primeros diez años en el Café Iguana, el próximo sábado 2 de septiembre, aseguran que la escena del metal con el paso del tiempo ha crecido mucho. Pero mientras tanto, desde el sitio donde ensayan su death metal hecho en Santa Catarina, estoy seguro que siguen contemplando con los mismos ojos La Huasteca, como muchos de los habitantes de ahí, para que en sus cuerpos se injerte gran parte de esas masacres, mitos y leyendas que un día surgieron, recordando que forman parte de una generación de ese municipio donde la brutalidad del metal sirve como un respiro profundo.

