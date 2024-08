Carta a Cristiano Ronaldo: El héroe homérico del fútbol

Artículo publicado por VICE México

“El talento da en un blanco que nadie puede dar; el genio da en un blanco que nadie más puede ver”.

—Arthur Schopenhauer

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro:



Hoy terminas con el sueño que comenzó hace nueve años y, propiamente, una de las décadas más brillantes de la historia del futbol; no de un equipo, un jugador o una fanaticada empecinada en exigirte más de lo que eras capaz, sino de algo que verdaderamente sólo se puede traducir como la excelencia absoluta en la práctica deportiva.

El libro que has escrito, para todos nosotros, es un poema épico que vivirá, más que en escrito, a través de la narración oral de tu leyenda. Nosotros, los espectadores del espectáculo de los dioses, nos encargaremos que, tal y como se vio con el poema que —se dice— comenzó la tradición literaria occidental, La Ilíada y su consecuente Odisea, vivan a través de la voz de la historia que has escrito. Tal vez te gusta la comparación pero pensando que eres Aquiles, permíteme darte el disgusto que tú no eres el aqueo “de los pies ligeros”. Ese, mi estimado, todos sabemos que tiene un nombre y apellido argentino y su tragedia aún está por consumarse. Tampoco eres su legendario enemigo Héctor, del que me gusta creer que aprendiste como amar los colores del blanco y tomaste su número como homenaje, Raúl. Tu épica, en cambio, tiene un progreso constante con el temible paralelismo de haber nacido en una isla de la que emigraste para marcharte a la guerra: Cristiano Ronaldo, tú eres Odiseo.

Las islas de Ítaca o Madeira, como lo quieras llamar, vio nacer el inesperado niño que, tras bambalinas, cocinó con astucia el camino de un héroe. Lo fuiste para el Sporting de Lisboa, indudablemente para el Manchester United y, bueno, ¿qué se puede decir de lo que has hecho en el Real Madrid? Mencionar récords, goles y dribles suena fútil: todos sabemos que estás hecho de la madera que comparten los humanos con los dioses. El héroe griego comparte sangre con lo divino, el héroe portugués nos recordó, que no se necesita ser hijo de un dios para llegar, en vida, al Olimpo. La historia forjada a partir de sangre, sudor y esfuerzo, se nota con cada balón que perseguiste en el Madrid, reitero: no eres Aquiles porque el don de ser el más destacado nadie te lo puso en una bandeja de plata, ni tu cólera fue resolutiva para el término de una guerra que duró 10 años y los 10 años que aún te faltan para regresar a tu isla.

Eres Odiseo por la astucia con la que tomas el juego, los movimientos sin balón que de alguna manera incomprensible más, decididamente, que no era mágica, te llevaron a anotar 450 goles en 438 partidos con el Real Madrid, tu Calipso. Creí que esta sería tu última parada, pero con desaliento me alegro de que no sea así. La odisea continúa con el llamado de una nueva sirena, una que esconde detrás de los Alpes y te llama a tener una nueva aventura.

Ya mataste al cíclope que era la décima Copa de Europa, ya peleaste la misma guerra que Aquiles en interminables ligas competidas y quejosos gambeteos por ganar el balón de oro, te comprendiste con Héctor y llevaste su número en tu espalda, a su vez que el del aguerrido Ajax o, como le dicen los humanos, Eric Cantona. Realmente ya no sé de qué más eres capaz, pero si Homero sigue tan avocado en continuar escribiendo tu historia, sería iluso creer que con la salida del Madrid ya no habrá más Ronaldo.

Buena suerte, Cristiano, espero que a tu regreso tu casa siga como la dejaste y no haya muchos pretendientes acechando tu poderío y tu leyenda. Estoy seguro de que tu gente te espera en Ítaca, digo Madeira.