Le hacemos la carta astral a España para ver si se está yendo a la mierda

El ser humano contemporáneo apesta. Este ser que logró alzarse sobre dos patas y que construyó un artefacto donde poder cagar cómodamente ahora se siente incordiado por cualquier tipo de petición personal no resuelta de forma inmediata. En el siglo XXI el homínido no puede esperar, detesta el cliffhanger más que la falta de comida y cualquier demora en la obtención de información es una ofensa grave.

Es por esto que nos molesta el tener que votar varias veces en poco tiempo, los pactos, el ahora sí ahora no, lo de Catalunya, etc. No es por el problema en sí, sino por la demora excesiva de un final claro y concreto. No tenemos ni tiempo ni paciencia como para estar esperando qué pasará al final. Queremos un maldito spoiler, YA. Tenemos libros que leer, películas que ver y gente a la que amar y odiar, exigimos llegar ya al tercer y definitivo acto de esta gran obra teatral llamada «Democracia».

¿Cómo podemos acceder antes de tiempo al desenlace de toda esta historia? Pues, como siempre y en todo, la respuesta se encuentra en la magia, la herramienta que soluciona todos los problemas de forma eficiente y racional.

Como no estoy muy metido en esto del esoterismo, pregunté a una decena de exnovias mías que le daban fuerte a estas cosas de la magia, las piedras, el Reiki y todo eso, cuál era el mejor portal de cartas astrales gratuitas. Insistí fuertemente en el término «GRATUITAS» porque la magia es algo que no debe pagarse con dinero, sobre todo con dinero que no se tiene. La respuesta fue unánime: mi portal amigo se llamaba Grupo Venus.

Mi objetivo era hacerle la carta astral a España para ver qué le depararía a este país en su vida terrenal, así que ahí me dirigí con tal de obtener el resultado de la crisis catalana.

Los datos iniciales que me pedía Venus

BIENVENIDO A GRUPO VENUS

No sabía que la cosa fuera tan complicada y me encontré con que el portal me exigía ciertos datos que desconocía, como la fecha de nacimiento, la hora exacta y el género de España. Con tal de hacer la carta astral más precisa posible (dentro de la tontería de todo este artículo), indagué un poco por Wikipedia en búsqueda de datos concisos.

Finalmente decidí tomar como fecha de nacimiento de España el año y el mes en el que se aprobó el último decreto de nueva planta —el de Baleares— y por lo tanto el momento en el que se estableció en España un modelo centralizado de estado moderno en un marco político internacional. La fecha fue el 28 de noviembre de 1715, por lo que España resultó ser Sagitario.

Deducir la hora fue algo más jodido, pero pensé que quizás en el año 1715 tendrían una especie de BOE del siglo XVIII repartido por palomas mensajeras con el que se informaba a la peña de todos los cambios administrativos, así que puse la hora en la que se publica el BOE actualmente, que es a las siete y media de la mañana.

Y la gran pregunta, ¿España es un hombre o una mujer? (Para todos aquellos que se sienten descontentos con la heteronormatividad, deciros que Grupo Venus solamente propone dos opciones).

Según Fundéu —»una institución sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación», espetan en su web—, «En general puede decirse que los nombres de países que terminan en -a átona concuerdan en femenino con los determinantes y adjetivos que los acompañan». Sabiendo esto, pude deducir que España es una mujer. ¡Quién lo habría dicho de un país que lo hace todo porque le sale de las pelotas; un país tan viril, maltratador y machista ha resultado ser esencialmente femenino!

Para terminar, necesitaba la nacionalidad de España. Evidentemente, esa bella mujer solo podía ser española y, por supuesto, de Madrid.

Bien, con el formulario rellenado, me dispuse a descubrir la verdad.

AQUÍ EMPIEZA LA CARTA ASTRAL

La carta astral no predice, básicamente describe a una persona y, con ello, uno puede llegar a entender cómo es y qué le pasará. Aun así, la misma página de Grupo Venus nos facilita unas predicciones que más tarde os mostraré en una sección llamada PREDICCIONES (por si queréis scrollear).

Según la carta astral de Grupo Venus España «tiene un instinto de jugadora y disfruta de las empresas especulativas y de nuevos proyectos», acertando plenamente con el término «especulativas». España «anda siempre buscando bajo la superficie razones más profundas y motivos secretos, aunque rara vez confiese los suyos; tiene un lado muy suspicaz, hasta paranoico». Os dejo a vosotros interpretar estas palabras.

A nivel emocional, España «es muy sensible a la crítica y tiende a sentirse fácilmente rechazada, su reserva y cautela hacen que establecer una íntima relación emocional con otros le sea difícil y es percibida por otros como demasiado impulsiva, especialmente en las relaciones personales».

En las relaciones amorosas podemos empezar a atisbar lo que le está pasando con Catalunya, ya sabéis, ese flirteo imposible y violento.

«A menudo [España] esconde sus afectos o encuentra difícil expresarlos o hacerse entender por la persona que ama y puede sentir que su amor no será apreciado o recíproco. También puede enamorarse de una persona que no está disponible para ella. El amor y el sacrificio a menudo parecen marchar mano a mano, teniendo que renunciar a algo para estar con la persona que ama».

España «tiene una intensa necesidad de amor y puede ser avara o insaciable en lo emocional. Su vida amorosa es apasionada y por lo usual, tumultuosa y dolorosa también. Los celos, las luchas de poder, y la posesividad (sic) se pueden volver áreas de conflicto en sus relaciones. Una vez que decide lo que quiere, o cuando asume un compromiso, lo hará aunque le tome la vida».

Podemos ver, entonces, que España tiene problemas bastante profundos a la hora de encarar las relaciones amorosas. No es extraño pues que su affaire con Catalunya sea un absoluto fracaso y que muchas de las decisiones que haya tomado hayan resultado ser un tanto excesivas.

El pronóstico de España para los próximos meses (¿?).

PREDICCIONES

Predicción inmediata

Los amigos de Grupo Venus nos confirman los tiempos convulsos actuales lanzando dagas envenenadas de esta guisa: «España ha ido acumulando pequeños rencores o malentendidos con alguna persona desde tiempo atrás y ahora es muy probable que salte la chispa y todo se ponga a la luz. Cuando eso surja, España no debería discutir, sino simplemente comunicarse, procurar entrar en un ambiente de mutua confianza y no magnificar las cosas».

Actualmente «España se encuentra saturada por las circunstancias actuales y siente una necesidad incontrolable de expandir sus horizontes. Debido a que se siente impaciente e inquieta, España, inducida a guiarse por la precipitación y el excesivo atrevimiento, podría tomar una decisión sin pensarlo mucho sólo para lamentarse luego».

Si bien es cierto que «las personas de su entorno tienden a cuestionar su autoridad o la dirección que está tomando, España tiene que atemperar sus ánimos y controlarse».

Las emociones e intereses de España «van en direcciones opuestas, y las circunstancias parecen conspirar para irritarla y alterar su equilibrio emocional. Si alguna persona se enfrenta con ella o encuentra el modo de hacerla enfadar, le será difícil permanecer en calma. Este tránsito estimulará la imaginación de forma exagerada y perjudicará el sano juicio».

España «tiende a huir de la realidad y escaparse a un mundo de fantasía. No es un buen momento para tomar decisiones importantes, especialmente aquellas que afectan a sus relaciones personales». Deduzco que ese «mundo de fantasía» debe ser la idea de una España grande y libre.

Predicción a largo plazo

Parece que a la larga España sucumbirá a ciertos cambios. Intentemos analizar las predicciones de nuestra pitonisa digital.

«Cambios repentinos e inesperados en la situación doméstica de España y en su vida más personal e interna son probables ahora. España puede moverse a un nuevo lugar totalmente diferente de su hogar familiar y del mundo al que estaba acostumbrada».

Parece que Grupo Venus nos estén diciendo que España tendrá que largarse de Catalunya y desplazar sus instituciones hacia «un nuevo lugar totalmente diferente de su hogar familiar y del mundo al que estaba acostumbrada». Y siguen afirmando que «el liberarse del pasado, de condiciones anticuadas, de los lazos y las expectativas familiares que la anulan, y el ser catapultada hacia una situación en la cual se siente inexperta, son también característicos de este momento».

¿Estamos hablando de una reformulación de España? ¿Por fin logrará España expulsar los restos de dictadura que lleva arrastrando en sus harapos desde hace décadas?

«Se enfatiza ahora la expansión de su entorno social y es probable que conozca nuevos amigos y benefactores al participar en grupos o actividades comunitarias. Un sentimiento de fraternidad y de pertenencia a una comunidad de gente con ideales o intereses comunes es importante para usted».

Quizás lo interprete mal pero parece que España logre la felicidad fraternal al amputar esa extraña extremidad con la que no se entendía. Incluso puede que «conozca nuevos amigos y benefactores». ¿Gibraltar Español?



RELACIÓN SENTIMENTAL ENTRE ESPAÑA Y CATALUNYA

Para establecer la relación sentimental entre España y Catalunya necesitaba también saber cuándo nació Catalunya. Intenté poner la fecha de 1283 —que fue cuando las cortes de Barcelona aprobaron las constituciones catalanes— pero el Grupo Venus no me dejó poner fechas anteriores al año 1700 (esa gente no importa), por lo que opté por poner como fecha de nacimiento de Catalunya la constitución de la Mancomunidad de Catalunya, cuando se agruparon las cuatro diputaciones bajo una dirección conjunta, el 6 de abril de 1914.

Extrañamente resulta que la relación entre España y Catalunya es «particularmente dulce, cariñosa y cuidadosa. Trabajan juntos muy armoniosamente y tienen una gran habilidad para ayudar a su pareja a descubrir nuevas soluciones a problemas y nuevas estrategias para alcanzar metas».

Aun así, y en relación a la idea que hemos visto antes de que a España las cosas no le irán demasiado bien, parece que «ambos necesitan espacio y libertad personal» y que «pueden surgir algunas diferencias entre los dos debido a que España es una persona más inquieta y vagabunda que Catalunya, quien es más constante y estable emocionalmente», cito textualmente.

Superposición de las cartas astrales de España y Catalunya.

«España es una persona un tanto brusca e indiscreta, lo cual puede ofender el fuerte orgullo de Catalunya», es por esto que España debe ser «directa, franca, espontánea y expresiva a la hora de manifestar sus estados emocionales y sus sentimientos», siempre sin caer «en el extremo del acaloramiento, el enfado». A la vez, no debería «tratar de imponerse a las personas a las que quiere y debe procurar ser un poco más respetuosa, amable y cariñosa en sus expresiones afectivas, evitando a toda costa la brusquedad y cultivando la amabilidad. Si se manifiesta de forma dura, entonces Catalunya se cerrará sobre sí misma y se colocará a la defensiva».

Ambos actores se «esfuerzan por esconder sus sentimientos verdaderos y, como consecuencia, llegan a estar inmersos en un enredo emocional muy complejo». Según Grupo Venus, España y Catalunya se sienten atraídos y repelidos a la vez y, aunque el lazo que los une es intenso, siempre pueden surgir celos y sentimientos de posesividad. «Si alguno de ellos no está en disposición de exponer sus sentimientos más profundos y desafiar a sus hábitos más arraigados, entonces encontrará que esta relación es demasiado estresante», comentan.

Pero por lo que parece les gusta este extraño juego, ya que «disfrutan este ‘ser un poco locos’ entre sí y se inclinan a bromear y burlarse mutuamente. Esta relación es tormentosa y fogosa y la atracción romántica entre España y Catalunya es muy fuerte pero sus sentimientos a menudo no están sintonizados con los del otro».

Antes este panorama, Grupo Venus recomienda que es «imprescindible que [España] no haga melodramas ni que se considere víctima de los demás». Y lo cierran con que «España debe mirar cara al futuro, proponer soluciones y tener la suficiente grandeza de alma como para saber perdonar».