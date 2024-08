ATENCIÓN: Este es el cartel oficial del Estéreo Picnic 2018

Luego de poner a gritar, saltar, llorar y alucinar al público colombiano este año con Justice, the XX, The Strokes, Rancid, Caribou y muchos más, el Festival Estéreo Picnic se alista para una edición más. Justo hoy 27 de septiembre, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica acaba de anunciar el line-up para su novena edición.

Entre el 23 y el 25 de marzo del 2018 Bogotá recibirá a figuras de la talla de The Killers, Lana del Rey, LCD Soundsystem, DJ Snake, The Black Madonna y por primera vez en Colombia, a Gorillaz en su Humanz Tour. También aparecen Mac Demarco, The National y Tyler, The Creator entre muchos más invitados internacionales. Por Colombia y Latinoamérica estarán representando Ondatrópica, Diamante Eléctrico, Tribu Baharú, Dengue Dengue Dengue desde Perú, N.A.AF.I desde México, Buscabulla desde Puerto Rico, La Máquina Camaleón desde Ecuador y otra cantidad de sorpresas que prometen una fiesta imperdible con tres días de descarga musical en la capital colombiana.



Si quedaron antojados, miren aquí abajo el cartel completo: