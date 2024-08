La historia detrás del cartel de los estudiantes en el concierto de Roger Waters

Artículo publicado por VICE Colombia.

El miércoles, antes de salir a tocar frente a más de 30 000 personas en el estado El Campín, Roger Waters recibió un sobre de manila que decía “To: Roger Waters, From: The Students of Colombia”. Adentro venía una carta que explicaba por qué miles de estudiantes y profesores universitarios llevan cerca de dos meses en paro y una pancarta que Waters sacó y mostró en la mitad del concierto el pasado 21 de noviembre, mientras la mayoría de asistentes lo ovacionaban y empezaban a cantar arengas de las pasadas marchas:



Videos by VICE

– “¡Viva la U! ¡Viva la U! Viva la universidad; no la dejes, ¡No! No la dejes, ¡No! No la dejes privatizar”.

“We Do Need More Education”, decía la tela blanca que Waters le mostró a los asistentes y que la pantalla de 72 metros proyectó a su espalda. En una de las esquinas de la tela estaba el logo de la Unees, la organización de estudiantes de varias universidades que ha encabezado las movilizaciones y peticiones de los estudiantes universitarios en los últimos meses.

#RogerWaters en su concierto en Bogotá, respalda la defensa de la educación como derecho fundamental. #WeDoNeedMoreEducation pic.twitter.com/9BYe6GNrQl — UNEES Colombia ✏️ (@UNEESCol) November 22, 2018

La historia de cómo llegó esa pancarta y la carta a las manos del bajista de Pink Floyd inició en un bar cuando Jose David Sánchez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional, hablaba con una amiga suya que estaba involucrada en la organización del evento. A él se le ocurrió aprovechar la oportunidad para hacerle llegar una carta al músico. El domingo, tres días antes del concierto, envió un mensaje a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la Unees, de la que también hace parte.

“Ey, si le fueran a escribir algo a Roger Waters qué le dirían, o qué le entregarían. Si tuvieran la oportunidad qué harían”. Llegaron varias ideas, entre esas la de Tifanny Moreno, estudiante de Licenciatura en Educación Física de la Universidad Libre, quien propuso hacer una pancarta con una tela que le había sobrado de la marcha pasada.

Tifanny Moreno y Matheo Rincón trabajan en la tela que dos días después le mostraría Roger Waters a las más de 30.000 personas que lo veían. Foto cortesía de Tifanny Moreno.

“El lunes por la mañana nos pusimos en contacto y el lunes en la noche yo ya tenía lista la bandera, el trapo. Todo muy rápido, no fue planeado, fue como un golpe de suerte, más bien”, me dijo Tifanny Moreno por teléfono. Mientras tanto, Jose David Sánchez, que me contó que ha escuchado Pink Floyd toda la vida gracias a su papá, redactaba en inglés la carta dirigida a Roger Waters.

El martes en la mañana los dos estudiantes se encontraron frente a la Universidad Nacional. Tifanny le entregó la tela que habían pintado ella y su novio, Matheo Rincón, con el mensaje que transformaba una frase de “Another Brick in the Wall”, una de las canciones más famosas de Pink Floyd.

Esta fue la carta que redactó José David Sánchez y que acompañaba la tela. Foto cortesía de José David Sánchez.

Se vieron apenas unos 30 segundos en los que Tifanny le dijo a Jose David que si no se lograba nada, podía devolverle la tela. Él, que también dudaba un poco del plan, cogió un taxi directo para verse con su amiga y entregarle el paquete.

“Hubo una cadena de contactos para que eso le llegara allá, toda la cosa fue como muy discreta”, me dijo Jose David por teléfono.

El miércoles en la noche, Roger Waters dijo que había recibido varias cartas a su llegada a Colombia, entre ellas una de parte de un estudiante que le explicaba que los universitarios estaban en paro para pedirle al gobierno que aumentara la financiación a la educación superior. Desde la tribuna oriental, Jose David no podía creer que todo el plan hubiera funcionado.

RT | Y aquí el aclamado discurso de Roger Waters, el icónico cantante de Pink Floyd, sobre el paro estudiantil en Colombia. Le mandó un claro mensaje al gobierno: los préstamos estudiantiles no son la respuesta, son una vida entera de esclavitud. La causa avanza! #RogerWaters pic.twitter.com/8CelIN2a0F — Julián Sastoque | Concejal de Bogotá (@ElJuliSastoque) November 22, 2018

“Sentí mucha alegría. No te imaginás. Yo no esperaba que eso tuviera el impacto que está teniendo en este momento. Yo estoy muy dichoso porque este último mes, parce, le he camellado mucho a todo lo que es el movimiento estudiantil (…), entonces se siente que tanto trabajo da frutos y que sí se pueden hacer las cosas. Fue un impulso muy hijueputa y en este momento me siento muy optimista acerca de lo que viene en el futuro. Creo que la gente cree en la causa”, asegura Jose David.



Tifanny, que no pudo ir al concierto, me dijo que no lo podía creer cuando las imágenes de la tela que había pintado empezaron a circular en redes desde la noche del miércoles.

“Yo nunca pensé que fuera a hacerse tan viral. Pero es muy bonito el apoyo de todas las personas que han comentado y que creen que esto puede cambiar. Esto a uno lo llena de esperanza. Muchas personas ya estaban como desanimadas, como que esto iba a ser lo mismo de siempre. Pero ver que un artista internacional hace referencia a lo que nosotros estamos haciendo y lo apoya es muy emocionante. El crédito de esto es para los estudiantes. Todos”.

Nota del editor: parte de este artículo fue modificado a petición de una fuente.