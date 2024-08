Por qué los cárteles de la droga tienen franquicias igual que McDonald’s

El tráfico de drogas es uno de los negocios más grandes del mundo que mueve miles de millones de dólares cada año y no para de aumentar. Los grandes cárteles son enormes organizaciones con miles de empleados por todo el mundo pero que, a diferencia de las grandes multinacionales, no están sometidas a las leyes ni los tratados internacionales. Esta situación de los cárteles es el sueño húmedo de las grandes empresas, que muchas veces ven recortados sus beneficios debido a las trabas que los gobiernos les ponen para tenerlas al menos leventemente controladas.



Tom Wainwright es un periodista de The Economist que dirigió la oficina de la publicación en México durante tres años. Durante ese periodo se dio cuenta de que el narcotráfico era solo un negocio más, aunque nunca se trate como tal. Se puso a investigar y lo volcó todo en Narconomics: Cómo administrar un cartel de la droga, un libro clarificador que acaba de publicar en español la editorial Debate. Nos pusimos en contacto con Tom para averiguar algunas cosas más sobre este tema.

Videos by VICE

VICE: Comencemos por el principio: ¿en qué se parecen las multinacionales a los cárteles de la droga?

Tom Wainwright: Al principio pueden parecer muy diferentes. Pero cuanto más los estudiaba, más me daba cuenta de que los grandes cárteles de la droga operan como las grandes compañías multinacionales. Los narcóticos son un negocio de consumo global y las empresas que tienen éxito en este campo utilizan las mismas estrategias que las que tienen éxito en el mundo legal de los negocios. En mi libro, describo cómo adoptan las mismas estrategias para administrar sus cadenas de suministro, cuidar sus recursos humanos, invertir en investigación y desarrollo, explorar el comercio minorista en línea y dedicar mucho tiempo y dinero al marketing. Incluso se pasan una cierta cantidad de tiempo preocupándose por la responsabilidad social corporativa, lo creamos o no. Mantener buenos vínculos con la comunidad local es algo muy importante para que los cárteles permanezcan en el negocio. Eso explica por qué a menudo donan dinero para construir campos de fútbol, iglesias, viviendas, etc.

La portada del libro

¿Qué te hizo decidir mirar el negocio de las drogas como un negocio normal?

Llegué a México con la esperanza de escribir principalmente sobre temas empresariales para The Economist. Pero a medida que la guerra contra las drogas se intensificó, me encontré muy a menudo escribiendo sobre el tráfico de drogas. Cuanto más escribía sobre estas dos cosas, más me daba cuenta de que el negocio de las drogas era un negocio como cualquier otro. Así que decidí ver qué pasaría si un periodista escribiera sobre drogas usando las mismas ideas y enfoques que se usan cuando escribe sobre negocios.

¿Cómo fue el proceso de escritura de este libro?

El libro se basa en investigaciones realizadas durante unos cinco años, desde los campos de coca de los Andes bolivianos hasta las tiendas legales de cannabis de Colorado. Incluye ejemplos de América del Sur y Central, Europa y Asia. También explora el mundo virtual de la dark web, que es una plataforma cada vez más importante para la industria. Además de esto, se basa en estudios académicos y literatura empresarial, que aplico al negocio de las drogas de una forma que no creo que se haya hecho antes.

¿En qué medida la crisis económica global ha afectado a los cárteles?

La mayoría de las drogas son productos de lujo, que los consumidores compran menos cuando tienen menos dinero (al igual que lo hacen con el vino, por ejemplo). El mal momento de la economía puede ser una de las razones por las cuales el consumo de cocaína se redujo a la mitad en los Estados Unidos entre 2010 y 2014. Pero los cárteles son muy ágiles al responder a estas condiciones cambiantes. Cuando el consumo cayó en los EE. UU., Rápidamente aumentaron sus exportaciones a Europa. Y cuando la demanda en Europa Occidental comenzó a alcanzar su punto máximo, abrieron nuevos mercados en Europa del Este. Por el momento, hay grandes oportunidades para ellos en mercados emergentes como Brasil. Brasil tiene una clase media en crecimiento que está interesada en comprar más drogas, al igual que está interesada en comprar más automóviles, teléfonos y otros lujos. Brasil es ahora el segundo mayor mercado mundial de polvo de cocaína (después de Estados Unidos) y el mayor del mundo para el crack.

¿En qué medida estas organizaciones delictivas tienen, como las multinacionales, oficinas en países como España?

Varía según el país. En algunos casos, los cárteles establecen células en los países consumidores para tratar de vender su producto. La crisis de la heroína en los Estados Unidos ha sido causada en parte por los cárteles mexicanos que envían a sus representantes al país para vender sus productos en comunidades donde antes no estaba presentes. Pero el mecanismo más común es que los cárteles envían el producto a un país consumidor, como España, donde las bandas criminales locales compran las drogas y se responsabilizan de venderlas a nivel minorista.

Lo que más temen los cárteles de la droga es la legalización. Si el negocio se legaliza, se les quita de las manos a los delincuentes y se entrega a empresas legítimas que pagan impuestos.

Dices que los grandes narcotraficantes han aprendido mucho de compañías multinacionales como McDonald’s o Walmart. ¿Puedes decirnos en qué se inspiraron?

En el caso de McDonald’s, cárteles como el de los Zetas han copiado el modelo de franquicia. Los Zetas prestan su marca y comparten su experiencia con bandas criminales locales, quienes les pagan una parte de sus ganancias a cambio. Al igual que McDonald’s, esto les permitió extenderse rápidamente por todo México y América Central. En el caso de Walmart, los cárteles de América del Sur tienen poder de fijación de precios sobre los productores de coca de la misma manera que un gran supermercado puede controlar los precios que cobran los pequeños agricultores. Cuando Walmart es responsable de comprar una parte dominante de todo el mercado para un producto en particular, las manzanas, por ejemplo, tiene el poder de dictar el precio. Esto significa que si la cosecha de manzanas falla, los agricultores no pueden subir el precio de la manera en que normalmente lo harían, y así los agricultores absorben el coste. Del mismo modo, hemos visto que cuando hay una falla en la cosecha de coca, por ejemplo, causada por los esfuerzos de erradicación del gobierno, los cárteles son capaces de resistir cualquier aumento en el precio de la coca. Entonces son los agricultores los que soportan el coste, no los cárteles.

Las empresas multinacionales han demostrado una gran adaptación a los cambios legales de los países, aprovechando todas las lagunas legales y utilizando enormes equipos de asesores altamente cualificados. ¿En qué medida los cárteles tienen estos equipos? ¿Es su estrategia similar?

Es similar en el sentido de que buscan el entorno regulatorio más conveniente. En el caso del crimen organizado, el ambiente ideal es un país donde el Estado es débil. Es por eso que los cárteles florecen en países y regiones donde hay poca capacidad de gobierno. Después del golpe en Honduras en 2009, hubo un gran aumento en la actividad de tráfico, porque el Gobierno estaba incapacitado. Los cárteles de México son más fuertes en las regiones donde el estado es más débil. África occidental se ha convertido en la base para muchas bandas criminales, en parte porque los gobiernos en esa región a menudo son débiles.

Hay que vigilar el papel del comercio minorista en línea, que ha transformado el negocio minorista legal y está comenzando a hacer lo mismo con el comercio minorista de drogas

¿Cuál es el futuro del tráfico de drogas en el mundo? ¿Cómo evolucionará ese mercado en los próximos años?

Creo que el principal avance que hay que vigilar es el papel del comercio minorista en línea, que ha transformado el negocio minorista legal y está comenzando a hacer lo mismo con el comercio minorista de drogas. De alguna manera esto es positivo: comprar y vender en línea significa que hay menos potencial para la violencia, porque los distribuidores no necesitan controlar el territorio en las ciudades. Y los consumidores pueden dejar comentarios sobre los productos, lo que significa que pueden estar un poco más seguros de que están comprando un producto que es lo que dicen ser, en lugar de algo contaminado. El inconveniente es que podría aumentar el consumo de drogas. Esto es un problema: las drogas en sí siguen siendo suministradas por el crimen organizado, lo que significa que cualquiera que compre cocaína en Madrid o Londres todavía está pagando los salarios de las personas que cortan cabezas en México.

¿Pueden los narcos enseñar algo sobre cómo administrar sus negocios a las grandes compañías legales?

Mencioné antes que cuando la demanda de cocaína cayó en los EE. UU., los cárteles cambiaron muy rápidamente para vender su producto en Europa. A las empresas legales les resulta mucho más difícil hacerlo, debido a las reglas regulatorias del comercio. Las «Normas de origen» implican que un proveedor mexicano de televisores o automóviles tendría dificultades para comenzar rápidamente a vender sus productos en Europa en lugar de en Estados Unidos (el acuerdo comercial de México con la UE no lo permitiría, porque los productos contienen una gran cantidad de componentes que se fabrican en los Estados Unidos). Los cárteles de la droga, por supuesto, no necesitan preocuparse por las leyes comerciales. El resultado es que pudieron cambiar de forma mucho más rápida y ágil que las empresas legales. Es una buena lección de cómo el libre comercio permite que los mercados funcionen de manera más eficiente.

¿Cuál es, según tú, la forma más inteligente de acabar con los grandes cárteles de la droga? ¿Es posible hacerlo?

Puede parecer contradictorio, pero lo que los cárteles de la droga temen más es la legalización. Si el negocio se legaliza, se les quita de las manos a los delincuentes y se entrega a empresas legítimas que pagan impuestos. Desde que el cannabis fue legalizado en Colorado, la participación de los delincuentes en el mercado en ese estado ha disminuido a aproximadamente una cuarta parte. En México hay informes de grandes cantidades de cannabis que se acumulan cerca de la frontera, porque a los cárteles les resulta más difícil encontrar compradores en los Estados Unidos. Los ingresos de los cárteles del cannabis se han reducido drásticamente, de la misma forma que pasó con el fin de la prohibición del alcohol en EE. UU. Fue una mala noticia para la mafia. El cannabis solía representar la mitad de los ingresos del cártel de Sinaloa. Hoy en día ese mercado se ha visto muy debilitado. Los cárteles siguen siendo muy poderosos, por supuesto. Pero legalizar el cannabis en unos pocos estados les ha afectado más que cualquiera de las acciones policiales realizadas en las últimas décadas.