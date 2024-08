Casi 2 mil feminicidios en 2018, cometidos principalmente por sus parejas

Del 01 de enero al 13 de febrero de 2019 se han cometido; 210 feminicidios. 16 de ellos de niñas menores de 14 años. El Estado de México sigue encabezando la lista del dolor con 24 feminicidios, 15 en Puebla, Veracruz y Guanajuato.

Desde que iniciamos con la documentación y recuento del feminicidio en México, en 2016, nos enfrentamos a la disyuntiva de cómo narrar un texto para que vaya más allá de simples estadísticas y números. Computar el dolor es imposible porque cada una de las mujeres y niñas que a diario asesinan son solo un pequeño eslabón de la infinidad de vidas que se quedan rotas, familias enteras que se quedan hacinadas en un círculo de dolor.

Nuestra documentación es recabada todos los días en notas periodísticas de todo el país y de investigaciones propias. No es, lamentablemente, más que un aproximado del dolor y la pandemia que estamos viviendo. Durante esta documentación, en 2016 recabamos 1559 casos.

Desde 2017, la documentación la separamos en los ejes que determinan un feminicidio, tomadas del Código Penal Federal (325). Paralelo a los feminicidios, inicié la documentación de Asesinatos Violentos (AV) de mujeres, donde, aunque fueron asesinadas violentamente, al ser encontradas con hombres en las mismas condiciones no se considera un ataque directo por ser mujeres (a menos de que el seguimiento diera otras causas, o que el asesinato haya sido cometido con mayor saña en ellas). Ese año contamos 1831 feminicidios y 381 homicidios, para un total de 2,212.

En 2018 registramos 1915 feminicidios y 375, para un total de 2,290 mujeres que fueron destazadas, calcinadas, violadas, asesinadas a balazos, dejadas en canales, ríos, terrenos, carreteras.

Feminicidios por estado

Esta realidad nos lacera a todos, por lo que esté compendio solo es la punta del iceberg del infierno que a diario padecemos las mujeres y niñas en el país donde ser mujer implica jugarse la vida a diario. Para entender mejor como se desarrolla este fenómeno en el país, iniciamos el recuento detallado por estados de la república.

Aguascalientes: 08 Feminicidios, 0 AV. Total: 8.

Baja California: 118 Feminicidios, 24 AV. Total: 142

Baja California Sur: 18 Feminicidios. 2 AV. Total: 20

Campeche: 12 Feminicidios. 0 AV. Total: 12

Chiapas: 35 Feminicidios. 4 AV.Total: 39

Chihuahua: 108 Feminicidios. 23 AV. Total: 131

Ciudad de México: 82 Feminicidios. 27 AV. Total: 109

Coahuila: 17 Feminicidios. 2 AV. Total: 19

Colima: 45 Feminicidios. 13 AV. Total: 58

Durango: 17 Feminicidios. 2 AV. Total: 19

Estado de México: 198 Feminicidios. 40 AV. Total: 238

Guanajuato: 158 Feminicidios. 52 AV. Total: 210

Guerrero: 115 Feminicidios. 27 AV. Total: 142

Hidalgo: 27 Feminicidios. 04 AV. Total: 31

Jalisco: 91 Feminicidios. 27 AV. Total: 118

Michoacán: 95 Feminicidios. 22 AV. Total: 117

Morelos: 70 Feminicidios. 08 AV. Total: 78

Nayarit: 14 Feminicidios. 02 AV. Total: 16

Nuevo León: 74 Feminicidios. 05 AV. Total: 79

Oaxaca: 108: Feminicidios. 22 AV. Total: 130

Puebla: 107 Feminicidios. 11 AV. Total: 118

Querétaro: 18 Feminicidios. 3 AV. Total: 21

Quintana Roo: 61 Feminicidios. 10 AV. Total: 71

San Luis Potosí: 35 Feminicidios. 2 AV. Total: 37

Sinaloa: 41 Feminicidios. 1 AV. Total: 42

Sonora: 36 Feminicidios. 1 AV. Total: 37

Tabasco: 35 Feminicidios. 5 AV. Total: 40

Tamaulipas: 34 Feminicidios. 9 AV. Total: 43

Tlaxcala: 14 Feminicidios. Total: 14

Veracruz: 143 Feminicidios. 22 AV. Total: 165

Yucatán: 10 Feminicidios. Total: 10

Zacatecas: 27 Feminicidios. 13 AV. Total: 40

Los estados que siguen encabezando estas dolorosas listas son Estado de México, Guanajuato, Veracruz, solo por mencionar los tres primeros. Sin embargo, los estados en donde más aumentó el número de feminicidios fue en San Luis Potosí, Durango, Campeche, Nayarit y Querétaro.

Ocho fueron violadas, 11 torturadas, una semienterrada, 68 se desconocen, dos atropelladas intencionalmente, dos ahogadas, 48 asesinadas con arma blanca, 288 por arma de fuego, 13 fueron calcinadas, cuatro decapitadas, 12 descuartizadas, tres embolsadas, siete enterradas en fosas clandestinas, 86 con huellas de violencia, dos lapidadas, cuatro maniatadas, dos encontradas ya en osamenta, 39 asesinadas por golpes y una que determinaron que murió por “infarto”. 603 de estos asesinos se desconocen.

Edades de las víctimas

En cuanto a las edades de las mujeres víctimas de feminicidios, en 633 casos no se cuenta con esta información.

—De cero a nueve meses: 16 bebas.

De estas, cuatro fueron abandonadas y murieron de hipotermia; nueve fueron asesinadas a golpes; una calcinada; una estrangulada; una con arma blanca. Todas fueron asesinadas por sus padres o padrastros.

—De uno a nueve años: 51.

Diez asesinadas con arma blanca; diez a golpes; 11 estrangulada; siete con arma de fuego; siete violadas y golpeadas; una calcinada; una descuartizada; una envenenada; una por Shock Hipovolémico, y de una se ignora cómo fue asesinada.

Tres fueron asesinadas por ambos padres tres; 14 por papás; tres por mamás; nueve por padrastros; una por madrastra; una por padrastro y madre; una por familiares; una por su hermano; dos por primos; una por tío; dos por vecinos; cuatro por predadores; y para diez de ellas se desconoce a sus perpetradores.

—De 10 a 14 años: 29.

Cuatro asesinadas por arma blanca; 14 por arma de fuego; dos estranguladas; nueve violadas y estranguladas.

En 17 de estos casos se ignora quién es el asesino. Una de ellas fue asesinada por su pareja sentimental; una por su novio; una por su padrastro; dos fueron aniquiladas por sus vecinos; una por su tío; una por su madre; una por amigos; dos por sus papás; una por un policía; y una más por un predador.

—De 15 a 19 años: 128.

22 asesinadas por arma blanca; 35 por arma de fuego; 34 aniquiladas a golpes; diez fueron estranguladas; nueve de ellas se desconoce; ocho fueron violadas y estranguladas; seis calcinadas; dos fueron torturadas; una descuartizada; una enterrada en fosa clandestina; una atropellada intencionalmente; y una fue secuestrada y se desconoce el arma con la que la asesinaron.

81 de ellas se desconoce quién las asesinó, 14 fueron asesinadas por sus parejas; seis por sus esposos; cinco por ex novios; cuatro por novios; tres por vecinos; seis por amigos; dos por policías; una por un cliente de un bar; una por su padre; una por su tía; y una por una mujer que la contacto vía Facebook.

—De 20 a 25 años: 302

128 de fuego; 39 por arma blanca; 38 con huellas de violencia; 22 por golpes; 29 estranguladas; diez violadas y estranguladas; nueve descuartizadas; cinco torturadas; tres lapidadas; tres enterradas en fosas clandestinas; cinco calcinadas; una decapitada; una ahogada; dos embolsadas.

En 215 casos se desconoce el agresor; 21 fueron asesinadas por sus parejas; dieciocho por esposos; siete por novios; seis por amigos; seis por supuesto comando armado; cinco por delincuentes; diez por ex parejas; una por familiares; una por ex cuñado; una por ex concuño; una por cuñado; una por taxista; una por policía; una raptada; y una por una mujer que conoció en el seguro social.

—De 26 a 30 años: 218

96 murieron por arma de fuego; 25 por arma blanca; 25 fueron encontradas con huellas de violencia; 17 estranguladas; 17 asesinadas a golpes; 12 se desconoce la forma en la que las asesinaron; ocho fueron violadas y estranguladas; cinco descuartizadas; cuatro calcinadas; tres lapidadas; dos torturadas; dos ahogadas; dos atropelladas intencionalmente.

Los victimarios, 157 son desconocidos; 17 fueron asesinadas por su esposo; 17 por su pareja; seis amigos; cuatro novios; tres por comando armado; una asesinada por su cuñada; una por un ex compañero de trabajo; una asesinada por su vecino; una por un taxista; una por un cliente de inmobiliaria; una por delincuentes; una más secuestrada; un ex novio; dos ex esposos; y cinco más por ex parejas.

—De 31 a 40 años: 251

114 fueron asesinadas con armas de fuego; 42 por arma blanca; 30 con huellas de violencia; 17 por golpes; 19 fueron estranguladas; 11 se desconoce como las aniquilaron; seis calcinadas; tres descuartizadas; tres de ellas lapidadas; dos violadas y asesinadas a golpes; dos torturadas; una enterrada en fosa clandestina; una desollada.

Los principales agresores: 175 se desconocen; 23 asesinadas por sus esposos; 15 por sus parejas; seis por ex parejas; cinco por amigos; siete por comando armado; tres por novios; tres por clientes; tres por ex esposos; dos por sus hijos; dos por vecinos; una por su padre; una por su sobrino; una por un acosador; y una asesinada por un policía.

—De 41 a 50 años: 136

62 asesinadas con arma de fuego; 28 con arma blanca; 12 con huellas de violencia; diez estranguladas; diez asesinadas a golpes; seis fueron violadas y asesinadas con armas blancas y a golpes; cinco se desconoce; una lapidada; una torturada; y una descuartizada.

En 103 casos se desconoce el agresor; cuatro parejas; tres comando armado; tres por esposos; dos por familiares; dos por yernos; dos por vecinos; una asesinada por su ex esposo; una por un amigo; una por un sobrino; una por un taxista; y una por un cliente.

—De 51 a 60 años: 69

13 de ellas se desconoce la forma en las que las asesinaron; 31 asesinadas con arma de fuego; 13 de ellas con arma blanca; siete asesinadas a golpes; siete con huellas de violencia; dos fueron estranguladas; dos en supuestas caídas en su casa; una en presunto accidente; una atropellada intencionalmente; una más descuartizada; una violada.

52 de los agresores en este rango se desconocen; cinco fueron asesinadas por sus esposos; dos por sus ex esposos; dos por sus hijos; dos por amigos; dos por comando armado; una por pareja; una por sobrino político; una por delincuentes; una por un empleado.

—De 61 a 70 años: 37

11 asesinadas con arma de fuego; ocho por arma blanca; siete asesinadas a golpes; tres estranguladas; tres se desconoce; dos con huellas de violencia; una violada y golpeada; una calcinada; una emparedada.

Los asesinos de estas mujeres, 22 de ellos se desconocen; cuatro esposos; tres hijos; dos hijas; tres por supuestos delincuentes; una por una amiga; una por un empleado de una sacristía; y una por albañiles que trabajaban en su casa.

—De 71 a 80 años: 34

Nueve fueron asesinadas a golpes; siete con arma blanca; cinco con arma de fuego; tres estranguladas; tres con huellas de violencia; dos se desconoce; dos violadas y apuñaladas; una torturada; una lapidada; y una descuartizada.

Los agresores 25 de ellos se desconocen; cuatro eran sus hijos; dos nietos; dos por supuestos delincuentes; y una asesinada por su inquilino.

—De 81 a 90 años: Diez

Tres fueron estranguladas; dos asesinadas con arma de fuego; una con arma blanca; una con huellas de violencia; una por golpes; y dos se desconoce.

Los asesinos siguen siendo del círculo de confianza de la víctima: Seis de ellos se desconocen; una asesinada por su cuñado; una por un vecino; una por un delincuente; y una por supuesto grupo armado.

Impunidad

De estas 1,915 mujeres y niñas víctimas de feminicidio, el 14.98 por ciento de los asesinos se encuentran detenidos; y el 77. 96 por ciento no están detenidos. El restante 7.06%, lo componen los prófugos, los que se suicidan, los linchados, los que están en investigación, los que se desconoce su estatus.

Además, logramos documentar 244 huérfanos de cero meses a 17 años: todos los días no solamente se asesina a una mujer, sino que se están asesinando a familias completas que se quedan sumergidas en la indiferencia y el dolor. Sin embargo, todo parece indicar que seguiremos documentando el dolor, contando historias de mujeres y niñas asesinadas. Y parece que a pocos les importa que se continúe.

Eres madre, padre, hermana, hermano, hija, hijo. De una mujer víctima de feminicidio, desaparición, o intento de feminicidio búscame, ayúdame a visualizarlas y contar su historia. Voces de la Ausencia.

@FridaGuerrera

fridaguerrera@gmail.com