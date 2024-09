Casos atípicos: Los héroes inesperados del rugby

The Game Starts Here en asociación con Beats by Dr. Dre

‘Improbable’ es una palabra resbaladiza, como ‘fuera de lugar’ y ‘posmodernismo’. No es fácil definir qué es ‘improbable’ en los deportes de élite, y más cuando aquellos que han logrado llegar a la Copa Mundial de Rugby son, esencialmente, las personas más insospechadas en todo el planeta. Te toma todo una vida de dedicación desarrollar esos gigantescos cuerpos y encontrar placer al ponerlos a prueba cada fin de semana.

Pero eso no es suficiente para un artículo interesante, así que nos pusimos a buscar. Resulta que los jugadores de rugby —al igual que los futbolistas, basquetbolistas, y la gente que ves afuera de Wetherspoons un domingo a las 8 a.m.— son un grupo diverso. Los hay de todas formas y tamaños, en diferentes partes de sus vidas.

Este deporte está lleno de inadaptados, personajes de inspiración, y de raros jugadores ingleses que no tienen acentos marcados. Les dejamos a nuestros favoritos, aquellos que no debieron lograrlo, pero de alguna forma lo hicieron.

Michael Leitch, Japón

El escenario es el Liberty Stadium de Swansea. Es el año 2008 y Japón se prepara para enfrentar a Francia en su juego inaugural del IRB Junior World Championship. Michael Leitch, en ese entonces con 19 años, está leyendo su discurso previo al encuentro, no en francés ni inglés, sino en japonés. El resultado no importa (Japón cae 53-17), el mensaje sí: Michael Leitch, nacido en Nueva Zelanda de padres fiyianos, es nipón.

Foto: PA Images

A pesar de solo haber querido estudiar en Japón por un año en 2004, a Leitch le gustó tanto que decidió quedarse, ganándose una beca para jugar rugby en la Universidad de Tokai un año más tarde. Bajo el mando de Leitch, Japón ha llegado al noveno lugar de la clasificación mundial.

Un hombre de 1.89m con acento neozelandés de origen fiyiano no es precisamente lo que todos esperan se piensa en los Brave Blossoms, pero será él, Leitch, quien guiará a Japón en Kingsholm frente a los escoceses el 23 de septiembre. Leitch, con 26 años, es también el tercer capitán más joven de todo el torneo —tan solo dos días más grande que el cara de niño galés Sam Warburton, y dos años mayor que el canadiense Tyler Ardron—.

Chris Robsahw, Inglaterra

No todos los días un deportista de la inmensa producción de la Escuela Millfield es considerado como poco probable, pero el fornido inglés no es el típico capitán promedio a nivel internacional. Después de un discreto debut en la cerrada derrota ante Argentina en 2009, le tomó a Robshaw dos años y medio ganarse su segunda cap —para ese entonces ya había sido nombrado capitán de la defensa inglesa en la Six Nations de 2012. Así que no había nada de presión.

Robshaw se metió al ruedo y sobrevivió. Durante tres años guiaría a Inglaterra hacia la Copa Mundial. Su gran experiencia en momentos de crisis —también fue nombrado capitán de Harlequins semanas después del escándalo «Bloodgate»— ha logrado sacar adelante al equipo en situaciones peligrosas, tanto para su club como para su país.

Israel Folau, Australia

Folau es uno de esos seres humanos que ves en movimiento y te preguntas si están siendo impulsados por sus pulmones o queroseno. Folau será la mejor arma de Australia durante la Copa Mundial, pero, a pesar de tener 26 años, hizo su debut internacional con los Wallabies apenas hace dos años atrás.

Esto es porque Folau puede hacer lo que quiera. Desde sus inicios jugando para Melbourne Storm, impuso el récord de la temporada de más tries anotados en un año (21). Durante sus dos años con Brisbane Broncos, Folau cruzó la línea 37 veces en 38 juegos. Después se convertiría en el jugador más joven en la liga de rugby australiana, antes de probar suerte en la AFL por un par de años con el club Greater Western Sydney Football. (Lo cual, lo admitimos, no le fue bien).

Tan solo ha jugado un par de años rugby profesional y ya ha anotado 18 tries para Australia. En su primer año, empató el récord de Lote Tuqiri de 10 tries internacionales en una temporada en el examen final ante Gales durante el tour de Otoño en 2013. Al igual que el grandioso Jason Robinson de Inglaterra, Folau tomó el camino más largo para adueñarse de la playera número 15.

Nathan Charles, Australia

Aunque Charles no fue convocado a la escuadra de los Wallabies, su batalla contra la fibrosis quística le asegura un lugar. El jugador de 26 años tiene que tomar 28 pastillas y vitaminas todos los días para permanecer saludable y se cree que es el único jugador en presentar dicha enfermedad y jugar rugby profesional.

A pesar de que la expectativa de vida de alguien con fibrosis quística es de tan solo 37 años, Charles ha logrado 4 caps australianas y una carrera de cinco años con Western Force en la competición Super Rugby. Un ex entrenador de los Wallabies lo resumió de mejor forma cuando dijo que Charles «parece haber desafiado la ciencia y la lógica.» Toda una inspiración.

Foto: PA Images

Jeff Hassler, Canadá

En 2010, Jeff Hassler tenía 19 años y era el corredor titular de la Universidad de Saskatchewan Huskies. Le quedaban tres años de beca para jugar futbol americano. Sin embargo, Hassler jugó rugby en el verano —en contra de la voluntad de su entrenador. Con el tiempo, fue seleccionado por un equipo de rugby e ingresó al programa nacional.

Hassler ahora juega para el equipo galés Ospreys en la Guinness Pro 12. En su primer año anotó ocho tries en solo 17 encuentros, lo cual le dio un lugar en el RaboDirect Dream Team. Como un jugador compacto y robusto, tiene lafortaleza de un delantero con la aceleración de un medio. En 2014 anotó el que podría ser el mejor try de la temporada, pero todo pudo ser muy diferente.

George North, Gales

El ala galesa es uno de los jugadores más finos en el planeta. También tiene suerte de estar vivo. La temporada pasada, North sufrió tres —tres— conmociones cerebrales y se perdió cinco meses de acción competitiva. Eso es tener muy mala suerte, y afortunadamente, el neurólogo de Northampton le aconsejó tomarse un descanso hasta la Copa Mundial

Los conmociones cerebrales son un problema serio —tan solo este mes el delantero galés de32 años, Jonathan Thomas, tuvo que retirarse de un juego después de desarrollar epilepsia a lo largo de una carrera llena de traumas cerebrales. A pesar de ser incluido en la escuadra de Gales, North aún tiene que pasar el protocolo para regresar a jugar. Los fans galeses cruzarán los dedos en espera de que lo pase, mientras todos los demás esperarán que se mantenga saludable a largo plazo.

Foto: PA Images

Chiliboy Ralepelle, Sudáfrica

El determinismo nominativo sugiere que Chiliboy Ralepelle debería ser un político, al igual que su compatriota sudafricano sumamente bien nombrado, Tokyo Sexwale, debería no ser un jugador de rugby. Al escoger ser un deportista, Ralepelle desafía las leyes del universo, y por lo tanto, está en esta lista.



El equipo uruguayo completo

Disputando su primera Copa Mundial en 12 años, y tan solo su tercera en toda la historia, el equipo uruguayo está formado en su mayoría de semi profesionales. Solo hay 5,829 jugadores registrados en todo el país. Tristemente, el rugby es casi siempre recordado por la tragedia del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea uruguaya, donde un avión que transportaba al club de rugby Old Christians se estrelló en los Andes, resultando en canibalismo y la muerte de 24 de los 45 pasajeros.

90% de las páginas de Wikipedia de la escuadra actual fueron creadas el mismo día (13 de septiembre) y contenían lo mismo «…es un jugador de rugby uruguayo.

Fue nombrado a la selección de Uruguay para la Copa Mundial de 2015.» Ciertos jugadores —como Agustín Ormaechea— son más conocidos, por ser el hijo de Diego Ormaechea, el único jugador en la historia de Uruguay en anotar un try en la Copa Mundial. Su capitán, Nicolás Klappenbach, es doctor de día que juega como talonador, así que se espera que sea quirúrgico con las pelotas en el scrum.

Ben Morgan, Inglaterra

Hace unos años, el número 8 de Inglaterra trabajaba como constructor y pesaba 133 kg. Ni siquiera había firmado un contrato profesional. En sus propias palabras, estaba «abusando de su cuerpo…Estaba absolutamente perdido.» Ahora, Morgan pesa 114 kg y fue nombrado para arrancar frente a Fiji, a pesar de haberse roto la pierna en enero. Es una de las estrellas emergentes en la nueva escuadra inglesa.



Foto: PA Images

Richard Metcalfe, Escocia

Metcalfe mide dos metros. Aunque es demasiado viejo para jugar, sigue siendo el jugador de rugby más alto en toda la historia y el deportista más alto en Gran Bretaña. Jugando en la posición de lock, el cuerpo de Metcalfe sobresalía como un camión estacionado en una zona de bicicletas. Sorpresivamente, no fue su espalda lo que acabó con su carrera, sino su rodilla.



Matt Gilbert, Inglaterra

Gilbert es el único deportista profesional sordo en Inglaterra, y juega para el Worcester Warriors en la RFY Championship. Diagnosticado con una rara condición desde pequeño, Gilbert fue perdiendo paulatinamente su audición mientras crecía. Pero esto no le afectó, pues afirma que en la escuela «yo era el niño más alto. Solo recogía la pelota y me echaba a correr.»



Richardt Strauss, Irlanda

El irlandés nacido en Sudáfrica fue descartado toda la temporada en 2013 después de que los doctores descubrieran que tenía un grave problema con su corazón. Le dijeron que tendría mucha suerte es que podía regresar al terreno de juego, pero, al parecer, Strauss está hecho de hierro al regresar tres meses después en juego de Leinster. Es sorprendente que siga dando actuaciones a este nivel.



