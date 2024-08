Catamos algunos de los cocteles más baratos que beben los millennials mexicanos

Cuando eres joven y roto tienes que ponerte creativo. Cuando tenía menos de 20 años siempre tenía poco dinero en la cartera, pero eso nunca me impidió emborracharme hasta perder el conocimiento con mis amigos. Una de ellos ponía el jardín de su casa y otro organizaba el presupuesto: “Pongan lo que sea”, decía y recibía el dinero de todos en una gorra. Sin importar lo que se juntara, regresaba del Oxxo cargado de botellas de Tonayán (un licor de caña baratísimo), refrescos o sobres de polvo para hacer agua de sabores. Lo mezclaba en un garrafón y con esos litros teníamos más que suficiente para emborrachar a toda la fiesta.

Lamentablemente eso se olvida con los años y la comodidad de no depender de lo que tus padres te den para gastar. Pero la tradición sigue viva: le pedí a algunas personas menores de 25 años que me dijeran qué bebidas preparan actualmente para emborracharse barato y se las di a probar algunos miembros de la oficina de VICE en México (todos de al rededor de 30 años) para que las calificaran según su sabor, olor, presentación y si repetirían o no, todo en una escala del cero al diez.

Cuando vi algunos de los ingredientes (gomitas, leche condensada, Caribe Cooler…), pensé que era una broma. “¿En serio mezclan eso?”, le pregunté a un chico de 21 años que me contestó decidido: “Donde tú ves simples bebidas, yo veo una pedotototota magistral para 10 personas con menos de 500 pesos”. Eso es tener visión. Salud.

Viña Real con Cerveza

Calificación promedio: 7.6

Los ingredientes.

El resultado.

Adán: 9 de 10



Esto es algo que tomaría en mi casa mientras barro y escucho a Gloria Trevi. Me sorprendió el sabor, eh. Sabe un poquito más la cerveza, pero la Viña Real le quita un poco lo amargo y está súper bueno. Le doy un nueve. Este trago es perfecto.

Cinthia: 6 de 10

Sabe fuerte, sabe mucho a alcohol, pero es refrescante, la neta. Le pongo un seis porque, aunque no está mal, tampoco es muy rico que digamos y sabe a que no tenías de otra más que echarle la chela a la Viña Real, como si fueran sobras. Aún así, lo volvería a tomar, es como un trago banquetero de piscina, o sea, lo tomaría en una alberca.

Cinthia.

Chuy: 9 de 10

¿Sabes qué? Sí me gusta. Es como una cerveza de temporada, con una mezcla frutal, huele muy chingón y tiene un sabor ligero. Se ve muy bien, se ve dorado, lo dorado está cool, está de moda. Se ve que sí te pone pedo. Sí lo volvería a tomar, de hecho, quiero tomarlo ya, los invito a mi casa. Si pudiera nombrarlo, le pondría «Champagne del pueblo». Le doy un nueve.

Nahevy: 8 de 10

Es un trago muy ligero pero sí está rico. Aún así, es muy refrescante, aunque creo que si estuviera más frío mejoraría. Sabe un poco barato, como a sidra que lleva dos años arrumbada. Pero bueno, como dicen, «entre más corriente más ambiente», ¿no? Le doy un ocho de calificación final y definitivamente volvería a tomar algo así en la playa.

Nahevy.

Yussel: 6 de 10

Sabe fatal. Mira: la cerveza solita es rica, la Viña Real solita es rica, pero, ¿juntarlos? No, no sabe bien. Es como cuando ya se acabó la fiesta y juntas todos los tragos en un vaso, sabe a eso, a aferrado. Le pongo un seis y no lo volvería a tomar por gusto.

Marycumbias: 8 de 10

El trago es muy primaveral, está muy fresco, tiene unas notas muy afrutadas. Creo que es una bebida muy de temporada, le doy un ocho porque le hizo falta unos hielitos, un escarchado y una sombrillita para darle más presencia. Definitivamente lo volvería a tomar, es muy refrescante para la primavera-verano. Si pudiera nombrarlo, le pondría «Sexo en la playa… con un chavito».

Tonayán, refresco de manzana y Red Bull

Calificación promedio: 8

Nahevy: 7 de 10



Huele a perfume y está muy dulce. ¿Tiene alcohol? Uf, creo que está como para dárselo a las morritas porque no sabe a nada. No sabe a alcohol, le pongo un cuatro, pero a ver, ponle más alcohol. Sigue sin saber, pero bueno, ya tiene más alcohol, ahora le pongo un siete.

Marycumbias: 9 de 10

Huele y sabe como a cereza, creo que es la combinación de manzana y Red Bull. No sabe a alcohol y está muy muy dulce, como para darle nada más un trago y ya. Le doy un nueve porque sí está bueno, pero es algo que tomaría para empezar la fiesta y hasta ahí. Pagaría 50 pesos por él.

Marycumbias.

Cinthia: 7 de 10

Verga, está como la mitad bien y la mitad mal. Lo malo es que sabe mucho a Tonayán pero el refresco de manzana nivela el sabor. Es muy dulce y me recuerda a mis épocas de adolescente. Sólo lo tomaría si volviera a la prepa. Si pudiera ponerle un nombre, le llamaría «Nostalgia líquida». Le pongo un siete.

Chuy: 9 de 10

Creo que es un trago que sí puedo tomar con más frecuencia, o sea, no es sólo de uno y ya. Huele bien, como a un Red Bull exótico. Creo que la única limitante es justo eso, el Red Bull, porque puede acelerar la coraza de más. Pero sólo por eso no lo tomaría más, por cuestiones de salud, porque me cuido. El sabor está bien balanceado y creo que la cantidad de alcohol es la indicada.

Adán.

Adán: 8 de 10

Creo que descubrimos la fórmula secreta del Four Loko Gold porque a eso huele. Sabe un poco amargo pero está muy bueno, está rico. Es un trago que tomaría en un antro, con baile y sudor. Es un trago para emborrachar chavitos, eso sí. Le llamaría «El anestesiólogo». Le doy un ocho, sin pedos.

Yussel: 8 de 10

Huele mucho a Red Bull. Está muy bueno, creo que es perfecto, pero no sabe nada a alcohol. Con dos te pones pedo porque está muy dulce y no sabe. Es algo que tomaría en la playa, precopeo barato de 50 pesos a las cinco de la tarde. Sí lo volvería a tomar. Le doy un ocho.

Fourloko y Kosako

Calificación promedio: 7.5

Yussel: 9 de 10



Se ve súper aceitoso, pero el olor me gusta, huele a mora azul, como a chicle. Está muy fuerte y creo que por eso es peligroso. Pensándolo bien, las primeras bebidas eran alcohol con un mezclador, pero esto es alcohol con alcohol. Bueno, es alcohol culero con alcohol culero. Está súper fuerte, creo que un vaso te va a poner pedísimo. Espero nunca volver a tomar esto. Le doy un nueve de calificación porque cumple su objetivo de ponerte hasta el culo con poco dinero.

Nahevy: 9 de 10

Está muy perfumado y parece agua de río. Éste es un trago que tomaría en una trajinera, es una bebida para enfiestar. Está rico, le pongo un nueve.

Yussel.

Marycumbias: 8 de 10

Las bebidas azules siempre me han mamado, se me hacen como de fiesta. Huele a mora, me gusta. Esto es algo que tomaría en una fiesta villera, con cumbia, donde necesites mucha energía y este trago te la da. Volvería a tomar esto. Le doy un ocho porque sabe bien, aunque me gustaría que fuera más gaseoso.

Cinthia: 5 de 10

El color me gusta, aunque se ve muy aceitoso y huele dulce. Sabe feo, como a jarabe para tos muy cabrón, hasta parece que tiene eucalipto. Guacala. Es algo que tomaría con mis amigos del barrio. No volvería a tomar esto. Le doy un cinco porque neta sabe bien culero.

Chuy.

Adán: 8 de 10

La presentación se me hace bonita, muy ochentera o noventera. Es un trago que los de Caló tendrían en su camerino junto al perico. Me gusta, está rico, creo que es un trago de fiesta o de antro. Le doy un ocho porque es una peda segura. Pagaría 50 pesos por él.

Chuy: 6.5 de 10

El color me gusta bastante, se me hace que podría ser una piedra chingona, un buen dije. Hay algo del olor que no me convence, aunque no sé qué es. Es un olor dulce, que está bien, pero al final deja un olor quemadón. Hasta ahorita es el que menos me ha gustado y aunque te deja un mal sabor de boca, creo que sí me podría empedar con él. Éste es un trago que tomaría en cualquier lugar donde haya generación zeta y perreo, medio ilegal la onda. No lo compraría pero sí lo tomaría de nuevo. Le doy un 6.5.

Tonayán, refresco de cola y lechera

Calificación promedio: 4.6

Honestamente creo que fuimos víctimas de bullying y este trago ni existe.

Chuy: 3 de 10



Me gusta la presentación porque rompe con el status quo, tiene textura, se ve ancestral, de raíz, de lodo. Huele rancio, no soy nada fan. El sabor es terrible, no tiene pies ni cabeza, nomás no. Si estuviera justificado como: «tiene lechera porque le va a dar cuerpo» o algo así, bueno, pero no. Sabe bien culero. Está culero. A este trago le llamaría «pobre indigente caminando solo a las tres de la mañana» o algo así. Está horrible. Le doy un tres en calor. No me gustó nada. Nunca quiero volver a tomar esto. No lo recomiendo tampoco. De hecho, estoy medio envergado por haber tomado eso. A la verga.

Cinthia: 7 de 10

Parece que los ingredientes se separaron porque una cosa no va con la otra, obviamente. La espuma que se había hecho hasta arriba ahora es una nata que parece popó en aguas negras. Se ve horrible pero no está tan mal. Sabe como a pulque o algo fermentado. Le doy un siete porque sabe a un fermentado chido, como pulque fresa.

Marycumbias.

Adán: 8 de 10

La presentación, en un principio, estaba bien pero empeoró, parece que ya se cortó. Se ve mal pero sabe súper bueno. Le pongo un ocho porque es nostálgico, me recuerda a esa soda flotante que tomaba de niño, y seguro empeda. Me lo tomaría en una onda tranquila, en casa.

Marycumbias: 1 de 10

Este trago se ve asqueroso, terrible, innombrable, indescriptible y no tiene perdón de Dios. Es vomitada, una guácara. De hecho ni quería probarlo. Es espantoso. Nunca quiero volver a tomar algo así. Le doy un uno. Es basura. Lo llamaría «Aguas negras». Qué asco.

Nahevy.

Nahevy: 5 de 10

Para empezar, está de la verga que esté cortado. Qué asco, no sabe mal pero la consistencia está de la verga, parece meco (semen). Le doy un cinco porque aunque no sabe tan mal, la presentación es horrible.

Yussel: 4 de 10

Está de la verga, parece que ya se echó a perder, pero huele rico, como a helado derretido. Aunque no sabe tan mal como se ve, sabe a derrota. El refresco de cola y la lechera no van juntos ni en pedo. Le doy un cuatro porque es como tarifa, como lleva Tonayán, tiene un cuatro seguro, de cajón. Pero este pinche trago no aporta nada: ni te empeda, sabe culero, se ve mal, te engorda, seguro da diarrea. Está culero. Seguro el güey que te dijo que este trago existía se está cagando de risa ahorita.

Sprite, Caribe Cooler, Panditas y Tonayán

Calificación promedio: 8.8

Marycumbias: 9 de 10



El color me gusta mucho porque es vibrante y energético, pero se ve aceitoso. El olor es divertido, huele como a niña de 12 años, como a fresita. El trago es delicioso aunque es muy dulce. Es algo que tomaría en una alberca o en noche tropical. Éste es mi favorito, le pongo un nueve sin pedos.

Adán: 10 de 10

De lejos se ve bien, pero de cerca parece que le cayó aceite, como si hubieran cocinado cerca de él. El color es muy bonito, inspira a tomártelo y huele dulce, sí invita. Le doy un 10, es mi favorito, primero por el color, es jotísimo y los Panditas le dan un cuteness que me gusta y sabe bien. Además es Tonayán, insisto, es peda segura. Es algo que tomaría en la Zona Rosa, joteando mientras suena «Paradiso» de fondo.

Chuy.

Nahevy: 9 de 10

Huele muy bien, sí huele como a niña, como dijo Mary. Huele como a perfume de adolescente. El color está bonito, me gusta. Sabe como a una limonada, está bueno, le doy un nueve. Esto es algo que tomaría en cualquier momento: en la oficina, en casa, en una fiesta, donde sea. Es muy de primavera-verano.

Cinthia: 8 de 10

Me gusta mucho el color pero ya de cerca sí se ve bien culero, se ve turbio. No sabe mal, pero no es mi hit, me sabe como el de chela con Viña Real. Creo que es un trago de Zona Rosa, muy gay. Le doy un ocho porque está digerible, bonito, muy amable, pero no hay peligro.

Marycumbias.

Yussel: 9 de 10

El color se ve muy bien, me gusta, y huele muy rico. Sabe bien, se siente fuerte y seguro empeda cabrón. Es como bebida de bienvenida de hotel de Acapulco. Le doy un nueve, creo que es la mejor bebida de las que probamos. Por otro lado, la cruda de esto se ve que es espantosa, que al día siguiente no te la quitas con nada.

Chuy: 8 de 10

El color está verguísima, está funky, trae toda la onda ochentera, disco, muy Donna Summer. Tiene un olor divertido, seguro si estás morrito y te lo pone Michael Jackson, seguro jalas. Sabe rico, es como un juguito divertido con alcohol. Sabe a chiclito, gomita, dulcecito, como a travesura para adultos. Es algo que tomaría en un after o en una fiesta temática funky.