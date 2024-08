Olores, sabores y látex: Catamos condones de sabores

Artículo publicado por VICE México.



Nunca había probado un condón con sabor. Pensé que si de por sí ya conlleva un montón de olores extraños, añadirle aromas de frutas y demás comestibles podía ser un exceso. Sin embargo, hace poco escuché hablar a una amiga sobre sus memorables experiencias utilizándolos y me animé. Renuncié a probar los sabores clásicos —el de uva, fresa, limón o chocolate— y lanzarme hacia cosas más extrañas. Fui a una condonería y encontré unas prometedoras delicias sabor tutti frutti, frambuesa, vainilla, mora azul y mango.

Videos by VICE

Cuando los tenía entre mis manos, le pedí a algunas personas de la oficina que me acompañaran a catarlos. Colocamos cada preservativo en plátanos de buen tamaño y los sometimos a pruebas de olor, sabor y una bella reflexión respecto a si lo utilizaríamos nosotros mismos, y por qué. Al final, los calificamos en una escala de 0 a 5.

Terminamos llenos de lubricante y aprendimos que el estudio de los condones, cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias, puede ser todo un arte.

Mira abajo los resultados.

Tutti Frutti

Calificación promedio: 4.12

Daniela: 4 de 5

Huele como a paleta roja y a chicle rosita. También creo que huele como a tenis, pero nuevos. Pensé que el sabor del látex iba a estar muy presente, pero no, está bastante disimulado. Hasta huele a cereza y eso disimula el sabor del látex.

Creo que sí lo usaría porque no huele tanto a plástico y eso me gusta.

Sergio: 3.5 de 5

La verdad es que la cocina huele en este momento a una fiesta de tutti frutti. De hecho, el color del plátano estaba bastante padre, pero el amarillo ganó en esta combinación. El olor está bien, me recuerda al de paletas de caramelo.

El sabor me gusta. No está mal. Es como cuando besas a alguien que trae puesto lipstick. También cabe mencionar que estos condones se alargan mucho. Eso es algo digno de reconocerse. Es un atributo importante.

A mí no me hace mucha ilusión usarlo. Está normal. Pero si a alguien sí, no tendría bronca con aventarme.

Relacionado: Le preguntamos a un doctor qué pasa realmente si tenemos sexo con o sin condón.

Lalet: 4 de 5

Me parece que huele mucho a tutti frutti y que es muy dulce, pero no rico, sino como sustituto de azúcar. No estoy muy convencida de usarlo. Quizá lo consideraría para un juego o algo por el estilo, pero sólo así.

Primis: 5 de 5 Estoy muy sorprendido. Huele muy chingón. Me recordó bastante al olor de los tenis nuevos. Está impresionante que sí sabe a los pinches chicles rositas. Pensé que por el plástico podría estar hasta amargo.

Sí lo usaría, sin pedos. Es más: lo haría con mucho gusto.

Mango

Calificación promedio: 0.64



Daniela: 1.25 de 5

Huele muy culero, no mames. Es como si fuera un condón usado. Neta huele a después del sexo, o como a culo. No sabe a nada, pero de verdad tengo el olor muy impregnado y hasta me dan ganas de vomitar.

No lo usaría, porque a nadie le gusta tener algo apestoso allá.

Sergio: 0.27 de 5

Qué feo está esto. Huele de la verga. Es como si olieras un pene. Lo intentaron y fallaron miserablemente, amigos. Sí huele a verga mal lavada, al chile.

El mango es una de las cosas más ricas que existen, me impresiona que hayan hecho un trabajo tan mediocre para intentar llegarle al nivel. Quienes hicieron esto, lo intentaron y fallaron miserablemente. No existe ninguna alusión al fruto. Comer mango es una gran experiencia. Esta no lo fue.



Definitivamente no lo utilizaría, porque esto puede matar la pasión de cualquiera. Un pito amarillo no parece un pito sano.

Primis: 0.5 de 5

Wow. Vamos a terminar con olor a sex shop todos. Éste, en especial, tiene un olor muy fuerte a látex, pero respecto al sabor de mango, no estoy convencido. No me gusta.

Yo creo que el mango, de por sí, es muy complicado. De todos los productos industriales que emulan ese sabor, ninguno sabe a eso. Siempre saben un chingo a azúcar. Y ya.

Me parece que sí huele a condón después de usarse. Es muy débil la referencia al mango y, definitivamente, no me parece que el amarillo sea un color que vaya bien en el pito. Hasta lo relacionaría con una enfermedad.

Lalet: 0.55 de 5

Guácala. Huele horrible. Y de sabor, ni se diga. Lo único rescatable es que está dulce, y pues, ¿eso qué? No tiene nada de sabor a mango, ni al caso.

Y sobre si lo usaría o no, la verdad no lo creo. Me da asco sólo de olerlo. No podría acercarme, ni usarlo. Para nada.

Frambuesa

Calificación promedio: 2.43

Sergio: 3 de 5

El color está chido y el condón resbala bien en el plátano. A diferencia del de mango, éste creo que se puede ver bien en un pito. Nada como un buen pito rojo. Seguro hasta brilla en la oscuridad este pedo.

Huele a plumón. Siento que te podrías drogar con esto, es como thinner. No me parece que la frambuesa combine bien con el látex. Me recuerda a medicina para la tos. También creo que huele a óxido.

De sabor, no me parece tan mal. Hasta podría decir que está chido. El sabor no es tan fuerte. Simplemente puedo decir que está bien. Pero reitero, es un gran color para el pene.

Daniela: 2 de 5

Me parece que no está tan mal, pero huele a plumón o a medicina echada a perder. Sin duda, es como estuviera echado a perder. Sabe como a cuando tomas jarabe y te queda el saborcito amargo, pero con un dejo a cereza.

La puntita está bien dulce, pero no lo usaría porque no soporto los olores extraños durante la intimidad. Así de extraños y químicos, no. Naturales, va. Pero así, no.

Primis: 3 de 5

Órale, este no huele tan chido. Es bien interesante. Es muy químico, huele como a algo que te pondrías en el pelo o en las uñas. Lo primero que te brinca es el olor a pintura, a algo que no se come. Sí tiene ciertas notas de frambuesa, pero tampoco es para tanto.



No está tan bueno como el de tutti frutti, pero no es tan empalagoso. Yo creo que sí llegaría a usarlo. Sin embargo, también creo que a mi pareja le gustaría algo que no supiera tan químico.

Pero bueno, le daría una oportunidad

Lalet: 1.75 de 5

Ok… Pues creo que sí huele a frambuesa, pero como echada a perder. Está feo.

Bueno, igual y no tan feo, pero sin duda a algo podrido. Como a frutas que están descomponiéndose. Está dulce, pero tampoco sabe realmente a lo que viene anunciado en el empaque. Sólo sabe dulce.



La verdad, sólo lo usaría si me lo pidieran. No es exactamente lo mío.

Mora azul

Calificación promedio: 2.81

Daniela: 2.25 de 5

Huele a cola con mora. También creo que un poquito a culo. Pero también está súper dulce. No sé, es como lamer una bolsita de azúcar.

Creo que sí lo usaría por el color. El azul me gusta mucho en general.

Sergio: 2.75 de 5

No está mal de color, me recuerda a los chicles de mora azul.

El sabor me parece muy sin chiste. No sabe mal y no sabe bien: está equis. Me gusta el color. Y acerca de usarlo, creo que sí me animaría. Me gusta la idea de un pene color azul.

Primis: 2.75 de 5

Órale, este está cabrón, porque huele a mora, pero también huele a cola. Eso no está rico, pero es mejor que el de mango o el de frambuesa.

Me pareció un tanto interesante, pero tampoco le encuentro gran complejidad. Sólo es como un putazo de azúcar y ya. También me prende la idea de tener el pito azul. Así que sí lo usaría. El color está chido.

Lalet: 3.5 de 5

Este tiene un dejo de mora azul, pero mucho dulce. Huele demasiado a la fruta, aunque también a químico. El sabor es mediocre. Está un poco sin chiste. La puntita también está muy dulce.

Me parece que sí lo usaría por el color. Es muy llamativo, está divertido y huele bien. Entonces, sí.

Vainilla

Calificación promedio: 2.43

Daniela: 2 de 5

De éste tenía muchas expectativas, porque me gusta mucho la vainilla. Pero no huele a eso. Más bien, él mío olía a bote de basura orgánica. No sé si es el plátano.

Éste era mi última esperanza. Me encanta la vainilla, pero me terminó sabiendo a pene amargo. Qué decepción. Hasta me supo a sal al final.

No lo usaría, porque para olores, mejor los naturales del cuerpecito.

Sergio: 2.5 de 5

Sentí que éste estaba muy lubricado. De hecho, aún siento cómo mis manos están goteando el pinche lubricante. Eso está bastante desagradable.

La verdad, me recuerda mucho a una malteada de vainilla, o al polvito con el que se hace. Eso me gusta.

Pero en conjunto, no sé si me encanta. Creo que abusaron de la condimentación del condón, pero está chida la vainilla. Sí lo utilizaría.

Lalet: 1.5 de 5 Sí huele mucho a vainilla. Tanto así, que me recuerda al perfume de Daniela. Es muy fuerte, de primera instancia, pero huele rico; luego queda un olor a látex. De eso resulta un aroma como de vainilla echada a perder.

No me gustó para nada. No se me antoja. Sabe muy poco a lo que debería, y todo me parece muy químico.

Primis: 3.75 de 5

Ay, güey. Éste sí huele bastante a condón, pero también a chocolate blanco, del barato que te da el doctor cuando sales de consulta. Es una combinación muy rara la de plástico y vainilla.

Creo que tiene mucho más lubricante que todos los demás. Tanto, que se le sale el pinche juguito.

El azúcar es muy dominante. Sinceramente, no lo usaría. Si tengo que usar un condón azul, preferiría el de mora.

Relacionado: Condones futuristas que no tienen futuro.

En conclusión: el rey de los condones de sabores fue el de tutti frutti, y el peor calificado, el de mango. Cabe mencionar que el de frambuesa y el de vainilla quedaron empatados.

Los números finales:

Tutti frutti: 4.12 Mora azul: 2.81 Frambuesa: 2.43 Vainilla: 2.43 Mango: 0.64

Notas de la investigación:

i. Compramos unos bellos condones sabor maracuyá, pero en un momento de descuido alguien se los robó. Seguro estaban muy interesantes. Nos quedamos con las ganas.

ii. No nos comimos los plátanos al final de la cata.

iii. Estuvo muy buena la experiencia. Creo que, a partir de ahora, incursionaré formalmente en el mundo de los condones de sabor.